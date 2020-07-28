DQ非無敵 取消選舉證失敗（文：劉進圖） (09:00)

泛民陣營被DQ多次 已學會應對

以是否原則上反對國安法這條DQ試題為例，參選人如果回答，並不反對維護國家安全，會遵守已生效的法例，但原則上反對中央及特區政府黑箱作業，在完全沒有諮詢港人下倉卒立法，反對法案在執行上可能削弱司法制衡，導致警隊常常無手令入屋或截取私人通訊，要求中央及特區政府盡快完善相關法律，請問選舉主任憑什麼理由認為這位「反對國安法」的參選人不擁護《基本法》？

同樣道理，如果參選人對否決所有政府法案的質疑回答說，會嚴格按照基本法、《立法會條例》、《議事規則》的規定，以及參照大多數選民的意向，來行使議員的投票權，請問選舉主任憑什麼質疑他們不忠於基本法和香港特區？難道凡事支持政府的才合資格參選？以是否支持國安法、否決政府法案為DQ的依據，只不過突顯了國安法與DQ機制的無理及荒謬，邀請西方國家點名制裁奉旨行事的選舉主任。

就算把所有簽了「抗爭派立場聲明書」的參選人都否決，建制派就穩操勝券了嗎？泛民陣營被DQ多次，已經學會應對方法，每個參選人都有至少一個素人作後備，這些名不見經傳的素人，沒有大量臉書留言供選舉主任審查，也沒有簽什麼聲明，選舉主任如果來信提問，他們就唯唯諾諾，選舉主任屆時憑什麼DQ他們——讀心術還是秘密情報？只要泛民選民不介意素人作後備，願意投下策略性的一票，按照去年底區選七成超高投票率來推斷，建制派很可能再次敗於民意海嘯。

如疫情平復仍押後 只會摧毁選舉公信力

這樣看來，建制派也知道DQ並非無敵殺着，所以才會趁疫情反覆提議押後立法會選舉，理據之一是許多居住內地的香港永久居民無法回港投票，立法會前主席曾鈺成更建議押後選舉一年，其間如需立法，由已落任立法會主席召開緊急立法會議云云。這些取消9月選舉的意見，說明建制派不願意承擔選舉的風險，未戰先怯預謀退路。

如果8月下旬疫情尚未受控，政府按法例延遲投票一至兩周，香港市民和國際社會不會有強烈意見。但假如疫情已平復，食肆酒吧都開門營業，政府仍決定押後選舉，那就明顯是基於選情而非疫情做的政治決定。這樣公然操控選舉，只會摧毁選舉的公信力，向國際社會傳達信號：香港已無法舉行公平自由的選舉，一國兩制已證實失敗，香港的管治淪落至緊急狀態才有的失常境地，出現臨時立法議會或行政機關立法。

也許建制派議員不介意發出這個信號，但中央的領導人願意承認失敗嗎？

作者是資深傳媒人