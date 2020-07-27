在野不光榮：國民黨的一蹶不振（文：關仲然） (09:00)

國民黨是立法院的少數，作為在野黨，能夠阻擋執政黨的方法，寥寥可數，來來去去只有拉布，或在議會裏面推撞一下，目的就是拖延議案表決，這些香港人都不會陌生。香港議會的抗爭，黃毓民是始祖，多少也是從台灣經驗學回來。台灣議會向來戲劇化，打鬥場面屢見不鮮，經典例子像1993年，時任立委韓國瑜在開會的時候，將陳水扁打到入醫院；或是2006年，時任立委李敖在開會的時候放催淚煙，都是大家可以網上重溫得到。

在議會中，在野黨在表決的時候票不夠多、落敗是自然不過，但這不代表執政黨可以完全橫行無忌，畢竟議會之外還有公民社會，還有千千萬萬個當初投票選出整個議會的選民。最佳例子是2014年，當時國民黨全面執政，眼見ECFA（《海峽兩岸經濟合作架構協議》）裏面第4條的「海峽兩岸服務貿易協議」即將通過之際，公民社會激烈反彈，學生衝進議會，發生了我們都認識的太陽花運動。但太陽花運動的重點，不在於議會佔領，而是議題和執政黨的行為，惹怒公民社會，以致在議場內外也得到很多人關注、聚集，最終令到早就簽署好的服貿協議，一直在立法院擱置至今。

錯的議題錯的方法 損己多於損人

這裏要說的，是作為在野黨，當沒有權力的時候，唯一能夠做的就是等待執政黨出錯，同時等待執政黨的民意下跌。在野黨要在將來的選舉中，擺脫在野的身分，除了一般時候，反對執政黨提出的所有政策之外，也要像我們特區政府一樣「張弛有道」，要選擇對的議題大做文章，連結公民社會的力量大舉抗爭，加重執政黨施政的困難。

花了好些篇幅談在野黨的角色，無非是想寫今天國民黨沒有做到一個盡責的在野黨，選了錯的議題、錯的方法，進行損己多於損人的抗爭行為。台灣跟香港最不一樣的地方，是「在野黨」之所以在野、不能執政，是因為得票較少而不能掌握行政權、不能成為議會多數。民進黨今年初才剛剛在選舉大勝，加上抗疫有功，民意持續高企。國民黨選擇在這個時候，跟民進黨硬拼，而大做文章的議題，是陳菊擔任監察院長的任命。

對「廢監」最舉棋不定的就是國民黨

錯的議題，是在台灣政壇，陳菊政治人氣從來不弱，不是面面俱到也至少不是四面樹敵的人物。國民黨不斷說陳菊有多項被彈劾案，質疑陳菊沒有資格掌管監察院。監察院本身在台灣的角色，長期受到質疑，政圈上一直都有要修憲「廢監」的聲音。然而在「廢監」一事，立場最舉棋不定的，就是國民黨自己。因為國民黨創始人孫中山是提出「五權分立」的人，國民黨不敢貿然得罪國父，所以一直沒有支持廢監。偏偏在這次陳菊的任命中，國民黨指摘民進黨沒有履行廢監承諾，同時又不敢表明立場，說明清楚國民黨是否支持廢監。當談到是否廢監的時候，國民黨又會回到陳菊不適合擔任院長的說法，搖擺不定。

大鬧立法院 勇悍有餘論述欠奉

更弔詭的是，國民黨不斷指控陳菊不勝任監察院長，卻完全放棄在野黨問政的權力，「賴死」佔領議場不開會。或許國民黨是參考太陽花運動經驗，以為佔領議場、佔領主席台就必然奏效。但當年發生的太陽花運動，在爆發立法院佔領之前，政黨和公民社會已經多番抗議，政黨有在議會內質詢，同時也召開多場公聽會等。以當時反對服貿的團體黑色島國青年陣線（黑島青）為例，早在2013年就成立。當年在各種手段都用盡之後，學生才進行佔領議會等抗爭。國民黨今次大鬧立法院，直接跳過所有步驟，勇悍有餘但論述欠奉，所有人對國民黨的行為都摸不着頭腦。

更有趣的，是國民黨台北市議員羅智強最近想了句驚天地泣鬼神的口號，開創政治學的先河，就是一句：「我在野我光榮」（到7月26日仍然寫在羅議員的臉書專頁上）。唯一解讀的方法，就是既然光榮如此，那國民黨就最好繼續在野了。

跟社會大環境脫節程度大得驚人

從最近的抗爭，看到國民黨的積弱不會是一時三刻，接下來的高雄市長補選固然無望，整個政黨跟社會大環境的脫節程度，也是大得驚人。國民黨的一蹶不振，間接鞏固了民進黨的政權。如此的台灣內政，對於我們關心的兩岸關係、港台關係，會帶來什麼影響？這要留待下回再續。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師