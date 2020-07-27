港人抗疫需要的不是封禁 而是更多空間（文：鄭立） (09:00)

香港有相當數量的成年人根本就連獨立房間都不會有。在太擠迫的家庭裏，在有限空間內互相干擾對方生活而經常吵架，全家人長期待在家裏，壓力比其他國家要大更多，因為香港很多人連把自己關在房裏與家人隔絕的權利也沒有。

這是香港的特殊環境，與其他國家不同之處，防疫措施如果沒有考慮到香港人的生存條件與環境，與世界很多國家都不同，與那些長期養尊處優的中產官僚也不同的話，那不是空中樓閣？然則，香港的抗疫措施，卻幾乎都是以封禁、懲罰、縮減市民權利為主。

以寬免寬容角度去想政策

例如有人以抗疫為理由，擬縮減港鐵班次，這真的是莫名其妙。提出的人是否認為港鐵班次縮減，就會導致乘客人數縮減？大家乘港鐵，是因為生存維持持續收入是必須的，所以基層無法不工作，工作就需要乘公共交通工具。港鐵班次縮減，只會導致同樣數量的乘客要擠進更少的列車裏，反而增加了傳播疾病的風險。

抗疫之所以困難，是因為保持社交距離困難，保持社交距離困難，是因為香港人根本就沒有充足的空間。所以抗疫的正確方向，應該是為香港人的生活製造更多的空間，以寬免、寬容的角度，製造更多的空間，應該試試從這樣的出發點去想政策。

比方說，延長容許公屋單位空置的時間，使港人不需要為了保住單位，而被迫從大陸趕着回港，令香港不會更擠迫及減少帶病毒回來的風險？中小企業、租客、小業主們的租金與貸款，是否可以予以一定的寬免，使他們可以暫時休業，不用因為白交租金而勉強開業？在疫情假期給予無條件基本收入，或者是負入息稅，防疫期間免收公屋租金，減少基層們外出打工的必要？增加公共交通工具的班次，使大家不用擠？

以上的想法當然不能算是深思熟慮一定正確，但是我要強調的是它的中心思想：比起懲罰，香港市民更需要寬免；比起封禁，香港人更需要空間；比起勤勞，香港人更需要休息。你拆解了市民背後的租金、貸款、生計的壓迫，他們才有條件去盡量保持社交距離。

大禹的父親一味堵塞，終究失敗；讓水有空間流走，才是治水之良策。同樣地，香港人的抗疫需要的，比起增加限制，更需要的是增加空間。

作者是專欄作家