國安法下公民教育 議題探究勝於單向灌輸（文：陳曦彤） (09:00)

學理及經驗都顯示 狹義民族主義教育難以成功

局長指出，認識國安法要從認同「一國」開始，讓學生認識「兩制」如何實踐及為香港帶來的機遇，培養學生的國家觀念及家國認同。這種對公民教育的定調，其實在25年前已由劉兆佳教授提出：「九七以後的公民教育內容重點應放在……國家觀念、民族意識及對中華民族歷史認識的強化，以增加國家民族的歸屬感」。但自主權移交以來，這種民族主義教育至今成效如何，絕對有目共睹。局方經常煞有介事地強調「國民身分認同」，正反映其在推動中華民族意識上舉步維艱。要究其因由，曾榮光教授早已清楚解釋：「民族的組成要素，如共同血緣與種族、共同語言與文字、共同而又穩定的歷史經歷以及共同的經濟聯繫等，均只屬民族形成的促進因素（facilitating factors），而非必要條件……民族形成的取決因素就在於……人民對國家公共權威的認同和認受，而這種認同與認受則是建基於一種平等的……公民身份上。」換言之，香港人只要未能獲得平等國民身分，又或政府權威因各種理由不獲認同，促進中華民族意識的各種教育政策都是注定徒勞。當教育局連國民教育的基礎都定調錯誤，又何談建立維護國家安全的責任感？

實際操作上，要在資訊科技發達的香港灌輸「一國」意識，結果亦只會適得其反。無論教師每天在課堂如何歌功頌德，學生在網絡及朋輩所接收的資訊都輕易推翻說法。要維持教學權威及影響力，教師還是必須維持公正持平的專業形象，包括容讓學生自由討論及選擇身分認同。在建構主義的教學模式下，學生透過澄清概念及價值觀，以及多角度分析的討論過程，一般也難以全盤否定中國人身分，亦能表達對傳統文化的欣賞。但按局長倡議，在學生不認同「一國」的情况下，教師仍強行要求或引導學生認同國家，學生自然感到自主權不被尊重，並為表達己見感到不安而噤聲或交出「標準答案」。無論從價值教育或公民教育而言，這都是成效最差結果最壞的情况。學生大可在課堂大談愛港愛國，然後在放學後到各種尊重其自由的網絡平台，接觸各種「反中亂港」資訊，教師亦將無從左右或輔導。由此可見，當教師淪為國家宣傳機器的執行者，連促進引導的功能也失去，最終只會把下一代推向社會邊緣，引發更大的國家安全隱患。

「生活與社會」及通識教育科 將主力承擔國家安全責任

以上討論，謹供教育有心人參考。按近期教育局的定位，可預計會專注做好號令施壓的角色。局長亦已公開提及，會透過學校通告「提示」教師國安教育及守法意識的重要，以及提供詳細指引讓學校有所依循，從教學內容形式、國安教材資源，以及教師專業培訓等推動國安教育；其後再透過「學校探訪」等渠道，提供「專業支援和建議」。局長甚至點名提及小學常識，以及中學的「生活與社會」、中國歷史、歷史和通識教育等課程已包含《憲法》和《基本法》等內容，教育局將在「現有基礎」上以多重進路支援學校。考慮到國安法本身欠缺歷史背景，條文內容之艱澀又難以在小學課程深入講解，國安法第10條要求學校推行國安教育的責任，將很大程度落在「生活與社會」及通識教育科之上。

在「生活與社會課程指引」中，三大知識範疇之中便包括「社會政治體系」，課程宗旨包括「讓學生成為有識見及負責任的公民」，並以「了解本地、國家和世界政治制度的基本特點」為學習目標。國安法作為議題，更是完全命中通識科的法治主題，並達到「探究與社會、國家有影響的當代議題，評鑑香港生活中有關個人、社群和政府的權利和義務」這學習成果。由此可見，在「生社」及通識科推行國安教育或探討國安法，可說是理所當然、責無旁貸。相信各通識教師多年來面對接過不停的燙手山芋，已累積相當經驗為學校為同事捱義氣，以教學法及課程評估去處理相關議題。但諷刺的是，如今在教育界內最有經驗及基礎推行國安教育的通識科，卻面對建制陣營近乎文革式的上綱上線打壓。筆者作為前線通識教師，在此苦口婆心地勸告有關團體及教育局，善待我們這群即將承接重大國家任務的悍將。若意圖把通識科連根拔起，又或使教師意興闌珊而離去，那留下來這片稱為國安公民教育的爛攤子，絕不是寫幾篇狙擊報道，又或多出幾次學校通告就做得來啊。

作者是教協理事