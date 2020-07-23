消除誤解 讓社會回歸理性（文：朱兆麟） (09:00)

只要不是存心破壞社會穩定，難以誤墮法網，而且各界不少對國安法建議，已在立法中落實，包括不設追溯期、無罪假定等普通法原則；絕大部分案件在港審理、處理案件法官來自本港現任或合資格的法官，更體現了一國兩制。但一些危言聳聽的說法，使不少市民恐慌，例如把國安法第55條形容為駐港國安公署有接近無限權力，可擄走嫌犯到大陸、濫用私刑「屈打成招」。其實中央已授權港府管轄絕大部分國安案件，只有案件複雜至港府難以管轄、無法有效處理、國安有重大威脅這3個特別情况，才會考慮由駐港國安公署管轄。

由國安公署管轄，才會進入另一個可能性，就是第60條下，公署人員履行職務行為不受本地行政、立法、司法機關管轄。這是因其查辦案件可能已涉國安機密，超出港府處理範圍，正如美國FBI、英國軍情五處這類國安機關，也由中央政府領導，掌握的機密不可能向地方政府披露。本地國安法已對國安公署執法程序、監督有嚴謹規定，加上香港有獨立、行普通法的司法系統，廣受國際信任。正如《國旗法》訂立前，一直有反對聲音指法例將危及普羅市民；結果訂立以來，從沒人因無意損壞國旗，而被檢控或入罪。只有其他客觀證據也證明有意圖，才有可能入罪。

可設「國安法推廣督導委員會」

國安法是針對小部分亂港者的法例；但有奉公守法市民，容易受別有用心的媒體或組織影響，變成驚弓之鳥，過分自我審查。政府可仿效回歸後推廣《基本法》般，設立「國安法推廣督導委員會」，協調政府部門和社會各界，統籌國安法教育和宣傳。成員除官員外，也應吸納專業界別或政界人士，為計劃和策略提供意見，例如探討在不增加課時下，在常識和通識科加入國安法內容，讓中小學生有正確概念，對坊間的國安法謬誤產生「免疫力」。港府社交平台「添馬台」近日不斷澄清對國安法的誤解，未來應更廣泛作這類工作，並蒐集民意，定期了解市民對國安法的誤解，作出澄清，確保市民掌握真確資訊，才能使香港重回理性和諧。

作者是香港政治及管治學院聯合創辦人