初選完了，然後呢？（文：黃任匡） (09:00)

誠然，在畸形的比例代表制之中，若要勝過善於妥協、服從，且奴性甚高的建制派，合作是唯一的選擇。

結果前周及上周，超過60萬人投票之下，民主派初選寫下了香港民間投票的歷史。點票結果塵埃落定。不少傳統泛民大黨的候選人暗溝裏翻船，也有自稱本土派或者抗爭派的素人敬陪末席；分別出現過敗選者「不理初選落敗，堅持9月出選」的傳言，讓人憂慮。幸而，暫時似乎都只是誤傳。

民主路上 混亂不安

這次初選的模式和規模，是香港公民社會前所未有的。在面對前所未有的威脅和破壞的時候，港人作出前所未有的選前協調，但也出現了前所未有的不安和混亂。作為民主路上的初哥，我們香港人果然還是幼嫩得很。

但無論如何，這次民主派初選都為港人提供了破局求變、絕地反擊的良機。那麼，我們應當如何面對初選結果？

願賭服輸 尊重賽果

首先，各位候選人都應當尊重和服膺於初選結果。

其實，這次初選結果公布後，由於不同選區的安排不盡相同，確實曾經引起一陣混亂。甚至有人曾提出「初選並沒有排他性，只是排序，最終會派出多少隊參加9月的立法會選舉，會於初選結束後再作商討」這種模稜兩可惹人疑竇的言論。

但無論選前有無簽訂合同或者聲明，候選人「參與初選」這個動作本身就可視為契約的一種。候選人尊重和服膺於初選結果，可謂理所當然。否則勞師動眾辦完初選，結果民主派又再輪迴過去立會選舉中選票多、議席少的窘境，豈不啼笑皆非？

因此，敗選者應當摒棄私心，服膺結果，展示從政者的質素和胸襟。

事實上，敗選者退出之後，任務其實未完。

集中資源 互相站台

他們最重要的任務，就是把本來預備作競選之用的資源和時間，都投放在初選勝出者的身上，真心誠意為其站台，讓他們本身的支持者放心投票予在初選中出線的候選人。

尤其是像黃碧雲、梁國雄這一類資深的政治人物，多年來在地區累積不少的支持度，如果能放下身段，為本區的政治新丁如張崑陽、何桂藍站台，肯定能大大提高後者的勝算，亦能為「團結民主派」提供重要的示範作用。

成人之美 造福香港

初選本來就是為了團結。

初選敗選者如果堅持出選，便會破壞團結；反之退選，則能顧全大局，保存名節；再者如果能為出線者站台拉票，方顯胸襟——如果最終能成人之美，促成「35+」，更是造福香港，豈不美哉？

（編者按：立法會選舉提名可於選舉網站查閱，網址為bit.ly/3fNBTQH）

作者是杏林覺醒成員