致建制派：你將如何改革？（文：李宇陽） (09:00)

要統一內部意識形態及思想信念

由於歷史原因，建制派的組成向來成分複雜，很難形成統一的意識形態及思想信念，更不要說提供一套可以讓香港主流社會接受的政治理念綱領。

香港發展至今所累積的問題已是「不患寡而患不均」，反對派亦充分利用了港人天生恐共的心理，令「民主」、「自由」、「平等」、「公義」等抽象價值觀在歷經一系列政治事件的發酵後，成為了反對派的主打王牌，深深地拴住了港人的心。相對於上述的普世價值，必須承認，建制派至今都沒有一套完整的意識形態和思想信念去予以抗衡、打動人心。

大部分的香港人甚至包括很多精英階層會十分反感內地經常提到的要抓好意識形態領域的工作，甚至對所謂的「黨八股」嗤之以鼻。但在香港政黨林立的多元環境下，如果一個派別、一個政黨在意識形態領域都無話語權、主動權，又怎麼會有向心力及凝聚力呢？

2019年的區議會選舉，建制派主打的民生牌、「反攬炒」、「反暴力」嚴重失效，為何在地區默默耕耘數十載、主打「政績」的「資深老人」，卻輸給了一個主打「理念」的「政治素人」？是香港人真的不想要社會寧靜嗎？

歸根結柢，反修例風波徹底暴露了香港的核心問題仍是政治問題，在「立場先行、政治掛帥」的社會環境下，政黨最終還是要回到講政治、講理念、講信仰上才能捕獲人心，但如果內部沒有統一的意識形態及思想信念，始終都是一個鬆散的政治聯盟，畫地自限。

要擺正心態與位置 勿捨本逐末、管中窺豹

試問，建制派的定位為何，代表什麼又要求什麼，香港究竟需要一個什麼樣的建制派？內會停擺半年，直到兩辦發聲，建制才開始有所行動，如果建制力量始終怕事，困於既得利益機構中，「明哲保身」甘當政治附庸，不摒棄「無過便是功」的官本位思想，又如何克盡己任，發揮建設作用？

反修例一役促使中央轉變治港思路，改變治港方針，勢必從早期的「井水河水論」及被動干預轉變為主動管治。《國安法》的出台，大部分香港人都未曾預料，可是但凡仔細閱讀過去年10月中共四中全會公報首次出現的「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」涉港論述，就可研判中央一定會有所行動修補國安漏洞。但可悲的是，建制「精英」卻似乎完全忽視了這樣強烈的政治信號，更不要談認真學習中央工作會議精神。

歸根到柢，回歸23年來，建制「精英」們至今仍未擺正位置與心態，捨本逐末追求其所謂的「香港標準」、「國際視野」，卻嚴重忽略了香港只是中國的一個地方政府而已，自以為中央未必了解香港情况，就對中央涉港政策及領導講話不予高度解讀及重視，殊不知，數十年前的《鄧小平文選》就已經深刻指明香港的問題所在。

香港如今的亂局與困境，反對派負有直接責任，但是建制派同樣失職缺位，今日香港已經毫無中間騎牆可言，支持就是支持，反對就是反對。只有當建制派挺直腰骨敢於直面自身的弊端並加以改進時，只有當建制派統一立場敢於當着全香港市民的面支持中央全面管治權、支持23條立法時，只有當建制派敢於跳出現有舒適圈、拒絕「悶聲發大財」時，才能獲得中央及香港市民的信任，發揮代議士的功能。

改革不一定會贏，亦會觸及不少既得利益者的乳酪，困難重重。但是不改革，只會自甘墮落，中央救得了一時，也救不了一世。畢竟「雪崩時，沒有任何一片雪花是無辜的」。

作者是香港青年時事評論員協會成員