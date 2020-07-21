給他們一個機會 他們就還我們一個驚喜（文：葉兆輝、張鳳儀、徐雨燦） (09:00)

文憑試就是絕大部分學生寒窗苦讀十數載的一個關鍵考驗。如果成績達標能夠進入大學，相信同學和家長都會很高興。現時全港有約2.3萬個學士學額及2.9萬個副學位學額，合共提供約5.2萬個全日制的專上課程學額，當中的1.5萬個屬政府資助學位，另政府亦提供每年3萬元免入息審查資助入讀自資學位課程的同學，即使修讀副學士，都還是有機會銜接學士課程。無疑DSE會為應屆考生帶來沉重的負擔，就是所有高中課程的學生，即中四開始，就已經背負着要作生死戰一般，甚至有些同學中一就開始備戰，讀書成績成為了整個中學生涯唯一的指標，青年的心理健康實在令人擔心。提供更多機會給年輕人進修和培訓，是對本地人才資源一種極具成本效益的投資。

從網絡圖全面了解同學

面對文憑試放榜的壓力，本地年輕人的精神健康值得關注。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心的團隊就用上2018年10月到2020年5月「Open噏」24小時網上輔導平台的數據資料作出分析，通過關鍵字詞的搜查（keywords search），將包含DSE（中學文憑試）的對話全部抽取出來，總共有1950個案例。然後，再將每個對話中用戶發送的內容組合（group）起來作為一個數據樣本（document），之後構建一個數據庫，包含1950個數據樣本。透過LDA模型來探索這些文本中的主題，就發現了一共6個有意義的主題，包括大學及工作、家庭及戀愛關係、情緒問題、學業問題、常見壓力，以及其他人際關係。另外，根據每個主題中出現的關鍵詞來構建關鍵詞網絡，當中，大氣泡代表主題，小氣泡就代表關鍵詞，主題與關鍵詞之間的連結表示為屬於（被屬於）關係。不同的顏色代表不同的主題。附圖就是關於DSE（中學文憑試）的網絡圖。

從網絡圖中發現，雖然同學們表面呈現的是DSE有關的事項，但是他們可能亦有其他隱藏的關注事項。他們未必懂得清楚地表達出來，所以前線社工、老師，甚至家長，就可以透過此網絡圖較全面地了解同學，並且增加相關的知識，和提高意識去支援他們。常見壓力是6個有關聯的主題中最主要的一個，佔總體關鍵詞的23.8%，其餘的分別是學業問題（17.7%）、情緒問題（16.9%）、家庭及戀愛關係（16.2%）、大學及工作（13.5%），以及其他人際關係（11.9%）。而在眾多的關鍵詞中，「讀書」、「朋友」、「大學」、「辛苦」、「時間」、「壓力」都重複出現在多個主題內，並連結起不同的主題，顯示出同學們的主要煩惱和心態，就如大學的升學壓力、同儕間的壓力（peer pressure）、戀愛關係和家庭矛盾，此等都是導致學生感到壓力和引致情緒困擾的重要因素，而且這些主題也會相互影響。

並非只專注於學業或家庭問題

另外，在1950個DSE案例中，多數案主都談及多於一個的主題，顯示出他們並非單一專注於學業問題、家庭問題。因此，此網絡圖就闡明了年輕人的不同需要，不可以簡單化他們面對的問題，讓我們能在不同層面上去了解年輕人，同時，藉其中一些常見的關鍵字詞介入，或許更能剖析到同學們真正關注的事項，增加我們對年輕人的理解和認知，提供更適切的服務。

別為學位放棄有興趣科目

在此，筆者們為同學打打氣，其實，DSE只是人生其中一扇門，開啟另一階段的歷程。選擇其實並非單一，只要在自己興趣的範疇發展，必定可以為人生打造一片天！同學們別要為一紙學位而放棄自己有興趣的科目，即使路途可能會有點迂迴，但只要堅持，相信有日便會達成心中理想。無奈地，總有同學執迷於DSE的成績，年復年的重考，只會增加負面情緒，削弱意志，倒不如轉個彎，嘗試另一條路，可能會有新的發現。

同時，家長亦需要處理對子女的期望管理，他們不一定要繼承「父」或「母」業，給他們多一點空間，畢竟他們已經17、18歲，有自己的計劃和想法，他們會繼續長大，不能永遠在父母的影子下生活。出國留學無疑是一條出路，不但要考慮經濟的負擔，也要與子女心平氣和地討論，方可尋找到兩全其美的方案。嘮嘮叨叨的說話只會添加他們的壓力，令彼此關係繃緊，實在是得不償失。

僱主可為畢業生締造更多機會

另外，隨着香港人口老化，政治前景令人擔憂，選擇出國讀書，甚或移民海外的年輕人有遞增的趨勢，若然香港再不投放機遇給年輕人，讓他們可以發展所長，未來香港的優勢前景就只令人憂慮。僱主們可以積極為畢業生締造更多實習機會，提供技術訓練，讓他們提升能力，考取專業證書，此乃是一個雙贏的局面。今年在新冠肺炎的陰霾下，就業市場確實緊張，有大學就提供資助幫助應屆畢業生，就如香港大學提供一筆過資助鼓勵部門聘請應屆畢業生4個月，而城大和企業合作，資助成功受聘的應屆畢業生一部分的薪酬，都希望能對青年作出額外的承擔。大學畢業生需要額外的幫忙，何况是中學畢業生呢？希望香港各界能上下一心為年輕人，特別是中學畢業生多走一步，創造多一些就業機會。我們現在所給予的從來都不會白費，反而我們給他們一個機會，他們就還我們一個驚喜！

放下身段 想像年輕人身處的香港

時代不斷轉變，在壓力爆燈的香港，現今年輕人所關心的，已非只有學業問題，若要感化年輕人，就需要與他們建立良好關係，請先放下身段，想像他們其實身處在一個前所未有的香港，面對着一個崎嶇不明朗的前途，每步都如履薄冰，當下的徬徨和迷茫是可以理解得到的。同學們，無論你選擇的是升學或就業，都要好好裝備自己，機會往往只會留給有預備的人，無論你在海外、走進大灣區，或留港工作，大家都需要努力，下多點工夫。作為家長、老師，甚至僱主都樂意扶你一把，支持你創造你的未來，與你一同打造未來的香港。

作者葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監，張鳳儀是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問，徐雨燦是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心數據分析師