抗疫戰的危險信號（文：梁美儀） (09:00)

在頭半年的抗疫戰裏，港人的高度防疫意識與意志，是本港未有如外國般淪陷失守的關鍵因素之一，然而政府前日煞有介事地發出一份聲明，反擊「豁免強制檢疫安排存在檢疫漏洞」之說，並指「獲豁免人士是新一波疫情源頭」的評論「屬於誤解」，就令人百思不得其解。

什麼人「誤解」新一波疫情源頭？

近期作出這種「誤解」評論的是什麼人？當然不是牛頭角順嫂的尋常百姓，其一，是港大微生物學系講座教授袁國勇，上周他指新一波疫情與早前政府容許特定人士豁免檢疫而造成漏洞有關；其二，是中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，他相信本港第三波疫情是經豁免檢疫者傳入，如機組人員、海員等。這兩位均為特首林鄭月娥今年1月委任的4名抗疫專家顧問團成員的其中兩位，他們可就疫情最新發展向特首直接反映意見，以及作出建議。除袁、許兩位教授，港大感染及傳染病中心總監何栢良也持相類觀點。

政府應該解釋，當局指有關評論是「誤解」的基礎為何？當政府實施抵港人士必須接受強制檢疫14日的規例以來，今年2至5月間，共有超過20萬獲豁免強制檢疫人士來港，他們只需接受一般的醫學監察。直至7月疫情大反彈，政府才開始為那些獲豁免人士，如為機組人員、船員等強制抽取深喉唾液樣本作監察，但之前好幾個月，連留樣本的措施也欠奉，政府怎能確保這些獲豁免人士中，沒有已染疫的隱形個案，然後將病毒滲入社區？當一些為本港抗疫工作出謀獻策之士，指出防疫問題之所在，當局理應急謀對策，堵塞漏洞，才是為市民福祉着想。

能想像，如有一天，在香港作諍言者，終被打成造謠者？

作者是資深傳媒工作者