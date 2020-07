股市的「美國總統難題」（文：阮穎嫻） (09:00)

民主黨當選股市回報較高

關於美國總統選舉,政治和經濟學者的研究很多。有人發現一個有趣的現象,就是總統是民主黨人時,股票市場回報一般比共和黨總統高。高多少呢?自1927年至2015年,當總統是民主黨人時,股市回報比美國國債的固定回報每年高出10.7%,但當共和黨人當上總統,股市的回報竟跑輸大市,只有-0.2%。不僅如此,自1930年至2015年,當總統是民主黨人,美國經濟增長按年平均達4.9%;但當總統是共和黨人,經濟增長只有1.7%。

這個現象,其實在上世紀80年代已經被人發現,但奇就奇在,如果美國選民發現民主黨人較適合做總統,共和黨搞到經濟蕭條股市差,那麼共和黨早就應該被選民唾棄。事實上,政黨交替一直在發生,小布殊和特朗普都是共和黨人。

即使大眾愚昧,投資者也應聰明點,若大選結果是民主黨總統候選人當選,應該立即買入股票,共和黨當選就沽出。但事實恰恰相反,一般來說,共和黨獲勝,翌日股市通常較有機會升;民主黨獲勝,翌日股市通常跌。

另外,如果股市出現一些可預測的走勢,那些洞燭先機的投資者就可以先發制人,預先買賣股票以獲取利潤。但隨着這些炒股貼士愈來愈多人知道,這些可預測的走勢就會消失,而市場趨於有效(efficient)。事實上,這個「民主黨溢價現象」一直發生。例如,民主黨克林頓總統在1993至2001年總統任期間,道指由約3200點上升至約10,600點。共和黨總統小布殊由2001年接任至2009年,道指由約10,600點下跌至約8300點。民主黨奧巴馬由2009年接任至2017年,道指重回約20,000點水平。

由於這個現象實在有趣,有人稱它為「總統難題」(presidential puzzle)。

民主黨當選與避險情緒相關

最近,兩位芝加哥大學的金融學者,給出了一個解釋。他們認為,選民的投票行為和資產配置,都和他們的避險情緒(risk aversion)有關。什麼是避險情緒呢?舉個例子,當天下太平,民生富裕,一般人的避險情緒低,可承受較大的風險;反之,如一國面臨經濟蕭條、戰爭、瘟疫等,國民受失業破產等的煩惱纏繞,那麼國民的避險情緒就會高漲。

那麼避險情緒和選民的投票意向有什麼關係呢?這跟民主共和兩黨的理念有關。民主黨傾向大政府,支持向有錢人和企業加稅,重新分配財富到窮人和弱勢社群手上。共和黨則傾向市場主導,減少政府對市場的干預,支持減稅。例如1980年代提倡小政府和「滴漏效應」的列根和在任內降低企業稅率的特朗普都屬於共和黨,推動醫療改革增加窮人醫療福利的奧巴馬就是民主黨人。

可想而知,當選民避險情緒高漲,當然希望得到政府的保障,中和自身所面對失業破產等風險,因而傾向支持民主黨;當避險情緒低落,選民能自力更生,就不想辛苦勞動的成果被政府徵稅取走,因而支持共和黨。舉例說,2008年選舉,正值金融海嘯,社會恐慌,就選了民主黨奧巴馬;這次疫情,也令拜登勝算大增。2000年和2016年兩次選舉,美國社會相對安泰,恰巧都是共和黨得勝。

避險情緒高 股市期望回報較高

避險情緒和股市的回報更是關係密切。股票的回報是波動的,把錢存在銀行利息確定風險較小。因此投資風險較高的資產,需要較高的期望回報,以補償所受的風險,這稱為「風險溢價」。當避險情緒高漲,投資者需要得到更多的補償才願意投資高風險的資產(如股票),所以股市期望回報較高。因此,票投民主黨和股票期望回報高,都是選民避險情緒高漲的體現。

這理論也解釋為什麼共和黨候選人當選,股市會立即上升。因為美國總統選舉戰况向來激烈,哪一個黨會贏,常常都是「五五波」,直到開票一刻才知鹿死誰手。因為減稅對股價有利,所以開票一刻,若共和黨勝出,減稅機會大增,股價自然就會上升了。

當然,根據現時選情,很多模型推斷這次民主黨勝算甚高,穩如泰山,甚至有指連特朗普自己也打定輸數,所以投資者應已把民主黨當選的加稅預期計算在現在的股價入面了。到11月選舉結果揭盅,民主黨當真勝出,股票未必會有異動。

最後戴個頭盔,波係圓嘅,政治一日都嫌多,以上不構成投資建議,當年大家都不看好特朗普,他卻勝出了,所以結果還待11月揭盅。

延伸閱讀:

Lubos Pastor and Pietro Veronesi (2020) "Political Cycles and Stock Returns", Forthcoming in Journal of Political Economy

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師