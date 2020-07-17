二次回歸 回歸何處？（文：沈舟） (09:00)

遞進意義上的治權回歸

去年8月反修例運動期間，鄭永年發表了〈誰主香港〉一文，他認為，香港社會動盪不安，在於治港「主體」的缺席，中央、港府、港人和外國勢力都未能成為治港主體：（1）中央在大多數領域對港只享有「名譽主權」，而沒有實際治權；（2）由於三權分立，港府通過建制派只掌握立法會一半的權力，而對司法則完全不能控制，且沒有堅定的政黨政治支持；（3）港人一直在爭取「雙普選」，但人們產生了「一步到位」的政改幻想，「因為沒有妥協，所有機會都付之東流」；（4）對於外國勢力，他們「只坐收漁翁之利，而不用負任何責任」，似乎也不能成為治理主體。

鄭教授指出：「在不存在一個有效的治理主體的情况下，香港產生今天這樣的『權力真空』局面並不奇怪」，如此狀態下，「沒有人會天真地認為，香港會出現穩定的局面」。顯然，鄭教授自己並沒有回答「誰主香港」以及政治主體的缺乏與二次回歸的關係，那麼，如今張曉明再次提到二次回歸，是要回歸到哪裏去呢？

香港的二次回歸，並非重複意義上的主權回歸，而應該是遞進意義上的治權回歸，即回歸到具有正當性和有效性的治理主體身上去。「誰主香港」的問題核心是「誰治香港」，即香港治理主體應該是中央，還是港府，或者港人？張曉明在港區國安法頒布的第二天，宣稱國安立法是「在一定程度上要糾偏，往『一國』拉近一些」，真實的用意是治理主體要向「中央」靠近。

「全面管治權」可欲而不可為

二次回歸，難道是治權要回歸中央，即回歸到中央的全面管治權之下？不論從文本上還是實質上，都顯然背離了一國兩制的初心。中央在2014年政改期間，宣布對香港擁有全面管治權，時任港澳辦主任的張曉明，去年底在解釋中共十九大四中全會精神時，更加進一步地說：「中央對包括香港、澳門特別行政區在內的所有地方行政區域具有全面管治權。」中央對港的治理，已經和對大陸其他省份的治理沒有區別，這種治權的闡述，既不符合《基本法》，亦缺乏可操作性。

全面管治權來自於所謂單一制國家理論，即地方所有權力皆為中央授予。從集權與分權的角度看，這種授權論或許能解釋中央對內地省份的權力控制現狀，但對香港而言，卻缺乏現實的可能性。清華大學法學院副教授程潔曾撰文〈香港新憲制秩序的法理基礎：分權還是授權〉，指出了授權論的局限性：因為中央對香港的授權，屬於「不對稱授權」，「一是在央地關係層面不能形成治理機構的對應關係；二是在區際關係層面，特區和其他地區之間形成不對等關係」。這種不對稱授權，「意味着中央與地方（香港）之間不但存在管轄範圍和管轄事項（基於時空）的差異，而且存在體制或治理模式上的差異」，將影響和制約雙方權力的有效實施。

那麼是否可以讓中央對香港的授權與內地對稱起來，統一實施黨領導一切的全面管治權呢？筆者去年曾撰文〈香港治理主體之問〉（註）回應鄭永年教授的觀點，指出中央的全面管治權在香港是「可欲而不可為」，因為黨領導一切的這種主權體制「過去沒有、今天又如何能夠授出一個三權分立，司法獨立的治權來？雞能生育出鴨嗎？」這次全國人大法工委有關港區國安法的草案說明中，提到「駐港國家安全公署和國家有關機關在特定情形下對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，是中央全面管治權的重要體現」，如果只限「特定情况」以及「極少數」，「全面管治」之義又從何談起？可見，中央也意識到全面管治權在香港實施的局限性，如同中聯辦法律部前部長王振民說過的那樣，如果中央直接接管香港，實行內地法律和社會主義制度，對香港所有市民「是『滅頂之災』，是百分之百毁滅性的損失」。

國安法和普選，香港的雙保險？

張曉明認為香港的主要問題不是經濟問題，也不是民生問題，或者利益階層固化等社會問題，而是政治問題，那麼政治問題需要政治解決，填補國家安全在香港的短板，只是治標的手段，需要與治本結合起來，這個治本就是還權於民，讓港人成為《憲法》中敘述的「真正的主人」。如同我在〈香港治理主體之問〉一文中所說：

「解殖後，英國獨裁總督離去，中國獨裁權力因無法與香港的法治體系和自由社會匹配而不敢貿然直接管治，如此形成被鄭永年教授稱作的『權力真空』，只有靠漸進民主來填補，通過普選，來為政府的治理授權賦能。這種授權，是政治共同體的『內生性授權』，遠較來自中央的『外源性授權』更具備政治正當性（Legitimacy），政府權力為港人所認受，就具備了有效實施治理的政治和社會心理基礎。」

「當然，根據《基本法》，中央也是香港的持份者，因此，有關中央耿耿於懷的國家安全問題，我覺得，可以考慮對《基本法》二十三條進行本地立法，將前國家主席江澤民口頭說過的『井水不犯河水』，落實成嚴謹有效的法律條文，來明確和維護陸港兩地在國家安全和人權保障方面的合法權利。」

港人治港，不能只是「港府治港」，必須通過普選授權，完成治理主體上港人和港府的有機結合。如果說1997年主權回歸是香港由外至內的第一次回歸，那麼未來的普選就將實現治權由上至下的第二次回歸，從國家主權的回歸，進而到治港主體的回歸，這才是「二次回歸」的應有之義。期待港區國安法和香港普選，能成為真正落實一國兩制的雙保險，讓港人成為名副其實的治港主體，否則，治標不治本，香港「權力真空」的困境始終存在，官方和建制派期盼N次回歸，都達不到香港長治久安的目的。

註：載《前哨》雜誌2019年10月號

作者是時事評論員