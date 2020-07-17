泛民初選威力驚人（文：曾志豪） (09:00)

所有參選的都是「民主」同路人，無論是A還是B出選，都是「民主」的體現。借用共產黨術語，不同陣營的民主派人士只是「執行」上的分別，是「左」的問題；只要分歧未去到「路線」之別，便不是「右」的錯誤。

「一盤散沙」首次完成整合

第二，一向被外界譏為「一盤散沙」的泛民，第一次完成了整合路線的「團結」任務。

要知道這不是美國、台灣般的「黨內初選」，人家是同一黨派的初選，有黨章規條約束，但仍出現爭議甚至互相指摘內鬥，譬如國民黨的韓國瑜、郭台銘等人的黨內鬥爭，幾近決裂狀態。

而你無法想像國民黨、親民黨、新黨會搞一個「非民進黨陣營初選」去整合候選人。

香港的泛民陣營在「抗爭派」、「本土派」、「傳統泛民」等板塊下，卻居然可以完成整合，實屬奇蹟。

也難怪中聯辦反應強烈，因為他們無法接受「敵人」居然可以「團結」展現力量，這種整合的威力比任何「港獨」口號更具殺傷力。所以你見到文攻武嚇、不惜濫用《港區國安法》去指控泛民初選。

多線抗爭 迎接全方位打壓

第三，泛民初選也展現了「權力交替」，高票當選的政治人物，他們的權力來源並不來自單純的「名氣」或者「政黨背書」，而是來自「抗爭」。他們或頻繁出現在街頭、或是國際戰線的活躍分子、或是媒體的力量、或組織遊行示威。

今天的香港已經進入「抗爭」年代，當一個普通市民也會在公餘時間變身，做連儂牆、文宣，或者「懲罰黃店」，從政者便不能只在議事廳抗爭，而要展示在其他渠道「抗爭」的意志。香港沒有任何一條「有險可守」的戰線，所以要多線抗爭，才能迎接政權全方位的打壓。

最後，政權如果仍然DQ參選人，不像以往，只是DQ了那幾百個提名人的意願，今次是直接DQ了60萬選民的民意。果真如此，也就別怪外國認定，香港失去了高度自治，變成了內地普通城市了。

作者是傳媒工作者