不要「攬炒」、不要「保皇」，還可做什麼？（文：周永新） (09:00)

筆者是否枉費心機？本專欄以「厚生實錄」為名，所以明知建議不會成事，但事情既與市民的福祉有關，筆者就應提出意見。筆者明白，近年發生很多社會事件，都不如自己想像的簡單，而自己認為應該做的事，又往往不會出現，只能形容自己的心態，就如一位傳媒朋友寫給我的：「現時只能做得幾多得幾多。」

反修例風波外，現在最困擾市民的，是新冠疫情不知何時才結束。除此之外，還有兩件事，也是市民要面對的：一是剛立法的《港區國安法》，相信市民要一段時間適應；二是快來的立法會換屆選舉，自己投選給哪位候選人，很快便要作出抉擇。就着立法會換屆選舉，民間的力量可做什麼？以下是筆者的意見：

立會選舉焦點：泛民能否取過半議席

現在離9月初的立法會換屆選舉，還不到兩個月的時間，情况看似複雜，但依筆者的觀察，焦點應集中在泛民能否取得過半數（「35+」）議席的問題上。泛民一旦取得立法會過半數席位，他們便可控制立法會，不但有能力癱瘓政府施政、否決財政預算案，還可迫使政府回應「五大訴求」。泛民為什麼認為他們有「奪權」的機會？原因有三：

一、是從去年區議會選舉的結果來看，泛民深信他們能夠得到大多數市民的支持，而泛民在區議會選舉後，地區上所得的資源大增，將有助泛民立法會選舉候選人進行競選活動。

二、是政府在應對新冠肺炎疫情的表現，雖總算中規中矩，市民自7月上旬也陸續收到政府派發的1萬元，但香港的失業和就業不足的情况仍然嚴峻，而政府的「保就業、撐經濟」計劃，在打工仔看來，是「益了老闆、保不住基層」，所以民怨仍是十分大；泛民大可利用市民的不滿，在立法會選舉中爭取他們的支持。

三、是港區國安法立法後，市民雖知這是國民應有的責任，但事情從頭到尾沒有自己參與的一份，加上對國安法理解不足，泛民極可利用市民的疑慮，呼籲市民在立法會選舉中，投票給同樣對港區國安法有疑問的泛民候選人。

以上所提各點，可說是泛民在立法會選舉中持有的強項，而倒轉過來，也正是建制的弱項，包括：建制在地區上欠缺樁腳的支援，聲勢上自然較泛民差了一截；在防疫抗疫工作上，建制其實為市民做的，例如派發口罩，並不比泛民少，但建制的「原罪」是與政府走得太近，正如民建聯創黨主席曾鈺成說的：「有辱建制孭、有榮卻沒有自己份」（大意），所以政府在防疫抗疫工作上犯下的缺失，建制同樣受累；同樣，港區國安法立法，建制自然支持，但心裏有懷疑的市民，建制的「效忠」是得分多，還是失分多？選舉結束才有分曉。

建制立會選舉「如履薄冰」但不悲觀

那麼，建制在9月的立法會選舉中，會否再一次遭遇挫折？筆者會用「如履薄冰」來形容建制的處境，但不覺得悲觀：一、觀乎現在的政治氛圍，民怨比去年區議會選舉時明顯沒有那麼深，泛民期望「藍轉黃」的情况，看來不會重演；二、經過半年多新冠病毒的肆虐，市民求安定的心強了，他們未必願意看見另一次翻天覆地的改變，更不想看見立法會改選後，香港會從此不一樣；三、港區國安法立法後，市民雖有不同意見，但選舉後就算泛民控制立法會，「港區國安法」會有撤回的可能嗎？

常說政治一日都太長久，筆者無法預測立法會選舉會出現怎樣的結果，但作為城中選民，自己想着的是：市民怎樣做才可令選舉公平公正？怎樣的選舉才可令被選出的議員誠心的為市民做事？首先，筆者認為選舉不應淪為支持或不支持港區國安法的選擇。這樣的單一議題選舉，在去年區議會選舉已出現過一次，今次立法會選舉，相信建制、泛民都會以港區國安法爭取選民站在自己的一邊，但這樣的選舉，除了讓政黨表達自己的政治立場外，對選民有什麼意義？在建制和泛民眼裏，這樣的政治表態，或許可以鞏固自己所得的支持，但作為選民，我們願意眼白白的被政黨牽着鼻子走嗎？

「攬炒」或「保皇」令香港陷入混亂和無望

立法會的存在有什麼意義？選出來的議員應該怎麼做才算稱職？這些問題並不會有簡單的答案，但我們選出來的議員，就是期望他們支持或不支持港區國安法嗎？如果我們投票，目的只為了候選人當選後「攬炒」或「保皇」，那麼，選出來的議會，將會令香港陷入更大的混亂和無望！可以這樣說：如果泛民操控立法會，政府將被癱瘓，甚至出現憲制危機；如果建制佔多數，情况將如現在一樣，政府不會聆聽反對者的聲音，施政頻頻失誤和脫離群眾。

現在面對單一議題的選舉，市民可以做什麼？筆者沒有靈丹妙藥，但在港區國安法議題之外，我們可否要求立法會選舉候選人，在他們的競選政綱中，多談他們對香港未來發展的抱負？候選人在競選論壇上和接受傳媒訪問時，能否多發表他們對社會和民生議題的具體建議？另外，一些早已認定為社會的深層次問題，例如房屋供應短缺、年輕人欠缺上流機會、長者缺乏照顧、公共醫療過分擠迫等，他們有什麼實質的建議？對於功能組別的候選人，這些問題尤為重要。

立法會選舉不應變成一場政治表態

筆者最不想看到的，是立法會選舉變成一場政治表態，猶如去年的區議會選舉一樣。去年的區議會選舉，市民投的，是對特首信任或不信任票；這樣選出來的區議員，市民可有什麼期望？現屆區議員的表現，留待政治學者去評論，但就筆者所屬選區的區議員而言，看到她的宣傳，並不覺得這些與地區事務有關，如呼籲居民不要亂丟垃圾，放諸全港皆適用。不過，選民投票時，既不是期望候選人為地區做事，現在又有何話可說？快將來臨的立法會選舉，如果選民投票只看他們是否支持或不支持港區國安法，歷史將會重演。

選舉本來就是政治活動，但政治是管理眾人的事，選舉一旦淪為政治表態，管理眾人的事怎會有進步？9月的立法會選舉，就算是一場政治表態，選民應努力把損害減至最低，否則下屆立法會無所作為，就不要怨誰了！

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授