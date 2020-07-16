從戴耀廷和《鏗鏘集》 看香港需要什麼（文：陳帆川） (09:00)

是次初選，本土派和政治素人佔盡上風，其中一個原因，是他們不怕把話說得很盡，輕易道出年輕世代心聲，為選民出一口氣。他們愛講變天、革新、破局、戳破、抗爭等用語，即使無政績可尋，也展現出對未來的希冀。至於傳統泛民和政治老人，在政壇上的往績反而成為了他們的負累。

戴耀廷的負累可謂在泛民中數一數二，他提出的新構思，往往不止在嘴巴上說說，還要身體力行做出來，結果常常被人找毛病，出師未捷身先死。無論是佔中、雷動還是今次初選，都是未見眉目便先四面楚歌。原先今次初選，即使連他自己也不看好。

過去很多人批評戴耀廷是學院派，認為他的意念雖好，但太過理想化，難以付諸實行。但事實上，他是絕無僅有、三番四次將天馬行空理論實踐的人。即使受盡千夫所指，政治光環與他無緣，他仍屢敗屢戰。

這個年頭，喊口號很易，做實事很難，因為即使你立功一百遍，只要一次出錯遭人放大，輿論已可能無法逆轉；相反，有人伺機而動，並透過網絡放大某一次功績，也有機會順勢上神枱。而在社交媒體時代，所謂的功績，可能僅是一段瘋傳的片段或帖文。

「反送中」運動以來，市民天天在網絡和媒體上尋找「同聲同氣」的人，為自己「出一口氣」，吸引愈來愈多人跑出來為民請命，爭取支持。他們將自己置身於公眾視野，固然勇氣可嘉，但他們的成名能為同路人帶來什麼貢獻，尚待觀察。

口舌之爭徒具娛樂 真相可懲罰權貴

這種投公眾之所好的趨勢，也出現在新聞業。從前記者不以罵官員為榮，而以透過報道把官員拉下馬為榮。因為罵人誰不會呢？那是政客、評論員和棟篤笑表演者的手段。記者的專業貴在報道真相維護公義，口舌之爭徒具娛樂效果，無法懲罰權貴，但真相可以。

最新一輯《鏗鏘集》再次翻箱倒櫃調查元朗7．21事件，揪出了警隊和鄉事派百辭莫辯的新證據，意義非凡。戴耀廷和《鏗鏘集》編導都不是善於走捷徑、謀光環的人，但香港需要他們。

作者是新聞工作者、文化評論人