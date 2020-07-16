兩岸三地報章報道國安法的異同（文：蘇鑰機） (09:00)

香港報道有正有負

從附表可見，在香港報紙的整體報道和評論，正面佔四成，中立佔五成，負面佔約一成。正面報道較多，主要來自一些親中報紙。最支持國安法的包括《文匯報》、《香港商報》、《大公報》和《香港仔》，它們的正面報道比例都在約六成或以上，而且完全沒有負面報道。接下來是《星島日報》，正面報道有四成。再次一級支持的是《香港經濟日報》和《頭條日報》。

《信報》、《晴報》、《東方日報》和《am730》的報道以中立為主，正面和負面的比例相若。《明報》的分佈也差不多，但負面報道比例比正面的稍高。最負面的是《成報》和《蘋果日報》，前者的負面報道比例佔了一半，後者更達六成。

香港報紙對國安法的標題報道／評論，最早見於4月17日的《信報》：「落實23條立法 建立健全特區國安法制度」；《蘋果日報》在5月4日引述譚耀宗：「引國安法立23條都係辦法」。5月22日各報出現大篇幅報道。

香港報道有支持和反對兩個陣營。支持一方強調「填補維護國安漏洞」、「香港國安法保市民權益自由」、「確保『一國兩制』行穩致遠」、「國安法是救港良藥」、「只針對極少數犯罪者」。出現較多的標題關鍵字依次包括：穩定、維護、震懾、繁榮、行穩致遠、重回正軌、定海神針、長治久安。

反對一方的標題例子有「民主派質疑國安法『已是一國一制』」、「國際不爽國安法 資金流走股市跌」、「國安法損司法獨立基石」、「國安法恐掀移民潮」等。關鍵字則有制裁、DQ、攬炒等。

在標題出現的人物中，以林鄭月娥最多，接下來依次是鄭若驊、李家超、曾國衞、譚耀宗、梁愛詩。較常見的內地官員名字有韓正、張曉明、駱惠寧、栗戰書，另外有美國的蓬佩奧和特朗普。提及的外地以美國為主，其次是英國、台灣和日本。

大陸報道多屬支持

大陸報紙的報道頗為相似，正面報道和評論佔了三分之二，中立的佔三分之一，完全沒有負面消息。最高正面報道比例的是《經濟日報》和《人民日報》（海外版），而《環球時報》的正面比例略高於中立的。大陸報道的主要關鍵詞包括維護、堅決、擁護、保障、震懾、長治久安、行穩致遠。人物方面以林鄭月娥最多，其他的都很少，也沒有在標題中提及外地國家。

大陸報紙報道的數量不多，而且不同報紙的一些標題雷同，相信是源於通訊社的稿件。大陸報道都支持香港國安法，認為「香港國安法開啟『一國兩制』行穩致遠新篇章」、「鞏固國際金融中心地位」、「助社會重回正軌」、「開出特區由亂而治良方」。

報道稱港區國安法可以打擊敵人，如「敲響美國干涉的喪鐘」、「斬斷外部干預黑手」、「反中亂港分子陣腳大亂」，因此「香港各界支持擁護」、「國際輿論紛紛表示支持」。

台灣報道多為負面

從附表可見，台灣報紙整體報道以負面居多，佔了近六成，中立則有四成，正面的報道評論極少。負面比例最高的是《台灣蘋果日報》，其次是《自由時報》和《聯合報》。《中國時報》以中立報道為主，但仍有三成負面消息。其他台灣報紙的報道傾向，和《自由時報》的相似。報道中較突出的關鍵詞是反制和兩岸。標題出現的人物最多是蔡英文、林鄭月娥和特朗普。除大陸和香港外，最多出現的地方是美國，其次是台灣。

台灣的報道對法案持負面態度，例如「推港版『國安法』撕毁一國兩制」、「升高各國人士在港風險」、「加深台人討厭中國」，擔心「中國視國安法為治台藍圖，往武力犯台邁進」。

台灣的報道表示「關注香港情勢」，暗示要拉攏美國作出應對：「不排除反制港區國安法」、「川普（特朗普）準備對中國開刀」、「草案通過敏感時刻 美軍機穿越台灣海峽」。

比較三地的報道，香港當然是最多和紛紜，大陸數量很少，而且主要反映官方立場。台灣的報道以負面為主，而主要報章各有傾向。將它們拿來比較，可看到三地社會輿情的差異，和各地報章的不同立場。這些報章面向各自的讀者群，銷量和影響力也有別，當中的異同值得仔細分析。

作者是中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長