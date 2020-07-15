跳出框框 拓地解民困（文：丘健和） (09:00)

根據去年初公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，內容提出深化區域合作，有序發展「飛地經濟」，促進泛珠三角區域要素流動和產業轉移，形成梯度發展、分工合理、優勢互補的產業協作體系。

所謂「飛地」，指的是兩個地域上相互獨立、經濟發展存在落差的行政地區，透過打破原有行政區域的限制，以跨空間行政管理和經濟開發進行區域合作，實現優勢互補，促進經濟一體化發展。上述的「橫琴模式」正好是典型例子，澳門租用珠海橫琴部分土地，而澳門大學新校區則設於橫琴，同時擴大了澳門沿岸水域，此舉一來增加澳門及珠海的未來發展潛力，有助澳門產業多元化發展，二來正好為澳門擴容，以解決土地不足的問題。

無獨有偶，深圳與香港一樣也面臨土地不足的問題。早在2000年代起，當大眾仍聚焦爭論應否撤銷「二線關」，將寶安、龍崗兩區劃入經濟特區時，深圳市政府開始部署與鄰近的東莞、惠州兩市合作，加強三地基礎設施的互聯互通，進而為未來拓展腹地，近年更於汕尾建立「深汕特別合作區」，將一些產業及機構分流，以扶持及促進當地的發展，縮減大灣區與粵東地區的經濟差距。如今「深圳都市圈」呼之欲出，正好是跳出框框、突破發展瓶頸的一大實例。

發展桂山島 建議參考寧波舟山港

房屋問題一直困擾香港社會多年，再加上今年疫情，當局難以覓地興建足夠的隔離設施，也突顯香港社區設施、人均公共空間以及居住面積不足的問題。不論是改劃土地用途，抑或是填海造地，政府均面對包括地產商及反對派的政治阻力。然而有關的桂山島開發倡議，由中央政府先填海建設，然後租予香港，並實施香港法律，此舉一來可解決香港工程成本高昂、工期延宕等問題，二來避免立法會的阻撓，加快拓地建屋的進度。

必須強調，桂山島位處邊陲，遠離傳統核心市區，即使有高速渡輪連接，一旦遇着颱風勢必停航。該島鄰近的產業，則只有機場及大嶼山數個旅遊景點，難以吸引市民遷住。因此政府規劃發展該島的大前提，必須有足夠的產業配套，結合毗鄰港珠澳大橋及機場的優勢，吸引市民遷入，從而達至「產住結合」的目標。

筆者建議政府參考寧波舟山港的發展經驗，將葵涌貨櫃碼頭以及其他港口設施搬遷至該島，並與珠海其他群島建立「組合港」，開展物流業以及相關產業配套，此舉一來融合了海運的經濟效益以及空運的運送速度，產生「海空聯運」的協同效應，二來透過騰空市區港口，以及包括新界棕地在內的倉貯用地，釋放市區的珍貴土地資源作建屋之用。

調整利益格局 考驗管治聯盟

誠然，香港社會存在着極嚴重的深層次政經矛盾，在「大市場，小政府」一直被政府奉為圭臬下，雖然經濟持續發展，然而產業結構失衡，社會向上流動的空間不足，貧富懸殊問題日趨嚴重，累積了不少民怨。凡此種種，美其名是「積極不干預」，其實就是「消極不負責任」。

要從根本上走出困局，並非單靠「擠牙膏」式推行某幾項民生福利政策，關鍵在於政府及建制派在內的管治聯盟，能否認清問題所在，如何跳出既有的框框，合理地調整利益格局，從而推行涵蓋政經民生的全面深層次改革。中央政府在「全面深化改革」綱領中，提出按照效率及公平原則調整利益格局，去打破近年國家發展面臨的僵局，正好為特區政府帶來啟示。面對錯綜複雜的政商關係，調整利益格局必然荊棘滿途，絕不能低估本身的難度及帶來的陣痛，對中央、特區政府以至整個管治聯盟而言，將會是考驗他們的智慧、勇氣和決心的時候了。

作者是香港青年時事評論員協會會董