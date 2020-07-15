如何走下去？（文：陳景祥） (09:00)

這些國家，都是多年來在外交上支持北京的「老朋友」，來自非洲、中東、南美、南亞等地區，不是香港人「熟悉」的國家。另一邊廂，反對港區國安法的有27國，它們大部分都是歐洲國家，也有亞洲的日本。

新形勢下 「朋友」從西方轉向亞非拉

香港沒有外交權，支持和反對的國家，都是向中國表達意見。回歸之後，中國是香港的主權國，外交路線香港自然要跟隨中央，但香港在經貿及對外交往的主要聯繫，仍然是傳統美、歐國家。這次聯合國人權理事會對港區國安法的表態，分清了「誰是我們的朋友，誰是我們的敵人」；在新形勢下，我們的「朋友」已經從西方陣營轉向了亞非拉國家！

這種轉變，對香港會有什麼影響？至今為止，美國已經公布不再視香港為高度自治地區，並取消給予香港的部分特殊待遇；澳洲、加拿大和英國都更新旅遊警示，提醒國民赴港前要考慮港區國安法生效後當地的風險。澳洲和加拿大更宣布暫停跟香港的引渡協議。香港旅遊業對外宣傳其中一個賣點，是香港乃全球最安全城市之一，現在竟然成為一個「高風險」地區。

以往香港跟西方國家為友，西方也視香港為中國邊陲一個國際城市、緊密合作伙伴，現在它們都不再把香港看成為一個可以安全交往的地方。在北京眼中，反對港區國安法的國家等同敵人，非我族類！分清了「敵、我」之後，香港作為國際大都會的內涵也許應該要適當調節了。

香港過去駐外的經貿辦，重要的都在紐約、倫敦、柏林、多倫多等西方大城市，現在應否轉往莫斯科、哈瓦那、卡拉奇？中國「傳統」盟友主要來自亞非拉等第三世界國家，跟西方交往較少，改革開放之後接觸多了，但很多活動和交易仍主要在香港進行，這正是香港價值所在；這個優勢，似乎正逐漸消失。

「換血」沒帶來有利特區管治的效果

英國擴大BNO計劃，澳洲和加拿大也準備接納更多香港移民，很多人都在考慮走還是留。一個地方有資產或有專業技能的人大批離開，對當地發展肯定有影響，這次港區國安法出台之後或會掀起一股移民潮，應該早在北京預計之內；是北京不擔心移民潮真會出現？還是港人離開，北京也有信心可以引入內地精英「填補空缺」，一切「如常」？

香港一直都有「換血論」的說法，即內地不斷循各種途徑，包括每日150個名額的單程證、輸入專才計劃、來港讀書然後留下工作等，這些「內地移民」自回歸以來總計應有100萬人以上。香港人如果大規模外移，內地可以加大輸入的人數，加快「換血」過程！

假設「換血」成功，對北京有什麼好處？有人認為，從此香港的政治刁民大減，反對聲音也將消失，對特區政府管治應該有利。事實卻是，回歸之後大批內地人移居來港，成為港人一分子，但選民之中支持泛民和建制的比例仍然維持着六四比，未見明顯變化，可見「換血」並沒有帶來有利特區管治的政治效果。

留下來的 就要面對不可知未來

除非出現像戰爭一類大動盪，否則大部分人都不會選擇離開一個生於斯、長於斯的地方，至於外國即使怎樣慷慨，能收容香港人的數目也很有限。英國現在放寬BNO，可以容許持有人居英6年，但住滿之後不等於就自動有居英權；澳洲也表示額外簽證人士仍要通過品格與國家安全等測試，不會自動獲得居留權。

和回歸前的移民潮不同，當年觸發移民潮主因是八九六四，港人憂慮北京會改變香港政策，故此不少家庭先安排部分成員移民，留在香港的則靜觀其變，繼續「搵錢」，發現事態不利時才「走人」。當時距離回歸尚有約7年，可以慢慢觀察，謀定後動。內地在局勢平靜後改革開放繼續向前走，香港人逐漸恢復信心，移民潮也告一段落。

現在不同，回歸已經23年，大局已定，港區國安法推出之後，也毋須觀察會有什麼轉變，反正中央拍板後已無轉圜餘地，選擇留下來的港人，就要面對一個不可知的未來。

港區國安法要針對的是外國勢力干預，但香港的內部問題如果沒有解決、人心還未回歸，社會矛盾和衝突只會持續爆發。上周六、日舉行的民主派立法會初選約60萬人參與投票，反應超出主辦單位預期，反映港人對民主訴求的呼聲未減，政府必須認真正視。普選這個課題，始終是無法迴避的。

軟招欠奉硬招頻出 無助重建和諧

港區國安法出台之後，有評論認為北京在硬招之後，會「指示」特區政府出軟招以爭取人心，但至今未見任何動靜。民間提出成立「獨立調查委員會」，政府堅決拒絕，而由政府建議成立的「獨立檢討委員會」則一直無聲無息，據說因反應太差（據說找不到願意「捱義氣」的合適人選），已「消失」得無影無蹤。

「軟招」未見，反而在港區國安法通過後，執法當局不時以國安法檢控，或警告會動用國安法，令人覺得此法不是在立法初期所說「不會隨便動用」，或「只在極罕有情况下才適用」。很明顯，「軟招」欠奉但「硬招」卻接二連三，對重建和諧、修補社會撕裂並沒有任何幫助。

美研聯匯出招 港府怎能無動於中？

特區政府反應太慢的，還有聯繫匯率。彭博上周有報道指美國總統特朗普團隊曾討論，透過限制香港銀行兌美元，藉此削弱聯匯制度。此議雖不獲接納，但顯示打擊香港聯匯已成特朗普政府其中一個選項。

金管局曾發表文章〈聯匯以外的其他方案？〉，提出了5個可能性，其中與一籃子貨幣掛鈎，其實得到不少學者和銀行界認同；聯匯制只要求港元有「錨」去穩定匯率，但掛鈎「聯繫」的不一定是美元。金管局文章提出了保留意見，但箇中困難（透明度低）並非不能克服。美國明言考慮出招，特區政府又怎能無動於中？

港區國安法通過後，香港要如何走下去，應該是當前所有港人都希望知道的答案。

作者是資深傳媒人