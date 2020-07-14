中國拋出「橄欖枝」 力避與美「新冷戰」（文：歐陽五） (09:00)

此舉顯示，在華盛頓愈發激進地對華發難時，北京試圖從被動反制轉向主動建設，向美國拋出「橄欖枝」，發揮智庫、媒體等「二軌溝通」功能，從抗疫等務實領域合作開始緩和中美戰略互信赤字，力避「新冷戰」。

美國對華遏制競爭由貿易領域發端，近兩年來蔓延至科技、人文、外交、安全等諸多層面。從去年底起，雙方圍繞香港、新疆、西藏等議題展開激烈的介入與反制。輿論對中美關係性質和走向判斷不斷悲觀。至近期，雖有認為中美是「罵戰」多過「冷戰」者，「脫鈎」並不現實，但更多則認為中美關係正「斷崖式」下跌，甚至已處「冷戰」1.5至2.0版。

中國高校此前對百名中國學者的調查顯示，62%的人認為美國是在對華發動「新冷戰」，但高達90%的人認為，中國能處理好美國對華「新冷戰」攻勢，且76%認為美國不能遏制住中國發展，58%認為中美最終能跳出「修昔底德」陷阱。

「新冷戰」應被極力規避

就中美關係惡化的主因，外界多解讀為美國近年來日趨激進的單邊行為。當下美國面臨疫情、選舉、經濟、種族主義等多重問題疊加，國內氣氛轉向民粹，右翼勢力佔據主導。美國從過去忌憚對華遏制有損自身利益，到如今已不惜自損或雙輸。零和思維深刻影響和制約華盛頓與白宮的決策思路和空間。

然而，無論從中美層面而言，抑或是從全球秩序層面而言，「新冷戰」都應被極力規避。

中美建交40年，雙方相互依存前所未有加深並惠及彼此，早已形成「你中有我，我中有你」的共融局面。即使美方刻意進行經貿「脫鈎」、社會切割等舉動，但數據顯示，4月中美貿易額增至397億美元，比3月增長近43%，中國重新成為美國第一大貿易伙伴。74%的美國在華企業仍表示計劃擴大對華投資，多所美國高校公開支持加強教育交流。兩國合作的深厚基礎難以動搖。

中方聽取國際關切 及時主動「煞車」

全球層面而言，「新冷戰」更是以經驗主義複製對前蘇聯冷戰的一廂情願，與國際社會發展現實嚴重脫離。中美關係作為世界最重要的雙邊關係之一，其牽扯的利益攸關方不止於中美。新加坡總理李顯龍6月初在《外交》雜誌撰文，呼籲中美避免讓其他國家左右為難「選邊站」，應盡可能促進合作和良性競爭。德國總理默克爾近期也呼籲與中國保持對話，顯示並不願跟隨美國「刁難」中國。基辛格曾表示，若中美都習慣於站在互相對立的視角看待全球各種問題，那全人類都將陷入危險中。中美不應出現認為必須把對方遏制到無力與自己對抗的狀態。

情勢急轉直下之際，王毅此番重申願與美溝通對話、充分合作、管控分歧等中方一以貫之的對美政策，顯示中方顯然充分聽取了國際社會的關切，及時主動踩下「煞車」，以對國際社會負責的態度改善中美關係。所謂「得道多助，失道寡助」。

呼籲「第二管道」助力溝通

此次視頻論壇參與者不乏基辛格、陸克文等各國前政要及智庫、媒體。王毅選擇在此場合拋出「橄欖枝」，亦有在官方管道受阻情况下，呼籲「第二管道」拋磚引玉、助力溝通傳聲之意。去年中，百名美國「中國通」專家便在《華盛頓郵報》發表聯名信，表達對中美關係惡化的擔憂，並指這與美國或全球利益不符，遏制中國是適得其反的作法。事實上，儘管美國內部「新麥卡錫主義」有所抬頭，但仍不乏對中美關係理性思考有識之士。其遠見、格局、責任感和專業精神都應在「第二軌道」中充分發揮，穿針引線、建言獻策、扭轉乾坤。

作者是時事評論員