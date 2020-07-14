民主派初選 現報復式投票（文：梁美儀） (09:00)

截稿之時，未見初選最後結果，但最終有超過59萬人投票，遠超主辦單位的17萬人投票目標。

是次投票人數遠比2012年及2017年就兩次特首選舉進行的民間投票（分別有22萬及6.5萬人投票）為高，但仍低於2014年6．22普選特首方案民間投票的約79萬人，也只及去年底區議會選舉中民主派得票（約160萬）的三成多。

從這數字看，參與民主派初選投票的，大部分都是較年輕或對電子投票比較熟悉的民主派支持者，他們大都對特區及中央政府推行收緊港人各種自由的政策，沒有落實給予香港真普選的承諾，將「一國兩制」變為「一國」壓倒「兩制」，既不滿，也不忿。

在面對當前前所未有的政治壓迫，他們認為傳統泛民缺乏抗爭意志，在沒有「分票」或所謂要「含淚投票」的羈絆，甚至不會顧慮有關人選最終會否被取消參選資格，也理不得有沒有可能達到民主派力爭立會議席過半的35+目標，總之按個人喜好去投，不難想像他們會偏向立場較「本土」或年輕的政治素人，傳統泛民政團注定受創。

這是他們延續「香港人，反抗」的表態，但以北京現時寸步不讓的作風，特區政府大舉DQ民主派參選人像是已預演的戲碼。

民主派陣營一旦出現大洗牌，傳統泛民失去多個立會議席的話，議會「失控」、「失效」情况將會加劇，中央會否再出辣招制衡？在資源匱乏下，向來較注重地區工作的泛民政黨，地區實力肯定會受影響，長遠對整固民主派力量是利是弊，則尚待觀察了。

作者是資深傳媒工作者