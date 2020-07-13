當律師不一定為法治 也可以為蛋治（文：鄭立） (09:00)

法治，就是政府守憲守法：沒有任何個人、組織，能夠凌駕於憲法。香港擺明就不是這樣，香港不合乎這定義。

但有人主張，只要你是在香港的律師，你就不能承認香港沒有法治。理由是如果香港不相信法治，你為什麼要當律師？所以一堆從政律師面對香港沒有法治這個事實，不是支吾以對就是顧左右而言他，總之就死都不承認香港沒法治。

這有點莫名其妙，就算沒有法治，不相信法治，也有很好的理由當律師：就是為了搵食交租。况且在香港當律師，還能被普羅大眾尊重崇拜，光宗耀祖。只要在香港當律師有飯食，香港還是會有人當律師，跟香港有沒有法治，或者那些人是否相信法治，一點關係也沒有。

當律師不一定是為了法治，也可以是為了蛋治。很多人工作是為了食物，不是因為有什麼信仰。律師就是靠法律吃飯的勞工，律師跟麥當勞的員工沒有分別，就是一隻為了吃飯而勞動的靈長類生物，這世界上還有一大堆沒有法治的國家，一樣有人當律師。鋤地有飯吃就有人鋤地，當律師有飯吃就有人當律師，理所當然。

一個誠實的律師，在沒有法治的國家，就應該爽快承認該國沒有法治。把沒有法治的社會，說成是有法治，那就是欺騙公眾，是說謊，是指鹿為馬。只因為選擇了拿法律當餬口方式，就被迫要說謊，沒有道理。當律師並不需要出賣靈魂，欺騙自己，說服自己否認一個街邊求其一個阿婆都見到的事實。

病了卻堅稱健康 叫醫生怎治療？

如果把法治當成律師該有的一種價值觀和目標，相信法治社會比較優越，認為香港需要的是一個法治社會，那就更不應該說香港有法治。明明是病了，卻在醫生面前堅持自己很健康，你叫醫生怎樣幫你治療？愈不面對香港沒法治這現實，香港就離法治社會愈遠。市民們會因為這些毫無意義的固執，而虛耗時間爭論法治是否存在。無就無，律師不是超能力者，再怎樣發動念力都不能無中生有的好嗎？

不過我也不同意「法治已死」，既然香港法治未生，何來已死？但不論未生還是已死，都肯定是「沒有」。事實只有一個，不會因為從事的職業而變的。香港沒有法治，請老實承認，也讓市民們明白香港沒有法治，香港才會有救。

作者是專欄作家