打破壟斷 扶持本地承建商發展（文：黃偉信） (09:00)

少數中資、海外承建商壟斷近年政府工程

多年來不少基建工程均由數間公司壟斷，例如港珠澳大橋、中環及灣仔繞道的相關工程，甚至出現項目管理問題的沙中線紅磡站擴建工程，均由同一間跨國企業為總承建商。根據資料，2010至2019年期間，本港涉金額逾10億港元的基建項目合約有53項，但當中只有6項由港資公司投得，而由本地與非本地公司合資，以及中資或外資公司投得的，則分別有17項及30項。若以項目金額計算，差異則更為明顯。港資公司贏得的只佔合約總額的2.4%，而由本地與非本地公司合資，以及中資或外資公司贏得的，則分別佔21.5%及76.1%。詳情請見附圖。

這一來是因工程界內港資大型承建商不多，加上政府及大企業的基建工程長期批予中資以至海外大型承建商，致本地公司難以透過參與大型工程累積經驗（portfolio）擴展其業務及規模，繼而令它們承接工程的種類及規模有所局限，形成惡性循環。當中，外資公司並非立足於香港，不少來港的資深海外從業員完成項目後便離港，無助本地業界的發展和技術傳承。在中資及外資長期「壟斷」大型工程的情况下，主要技術崗位和項目管理崗位往往由外籍人士擔任，真正可供本地工程師及技術人員提升重點專業技術（如複雜水下工程、隧道挖掘、爆破）的空間，以及項目管理職位的晉升機會，十分有限。

另外，政府對工程合約投標評分標準有利大公司，標準往往着重投標價格及承建商過往同類項目經驗及表現評核，門檻十分高。例如在沙田污水處理廠和將軍澳-藍田隧道相關工程的投標條件中，均有要求投標者過去一段時間內曾完成至少一項同類工程合約。在這樣高門檻的要求下，一些過往已難進入市場的新興及中小型承建商，根本不可能贏得需要「同類工程經驗及表現」的大型政府工程合約。

應要求海外投標者與港企合資

要解決本地業界困境，政府一方面要「做大個餅」，制定工程長遠發展藍圖，規劃未來工程時間表，穩定每年規劃及推出的工程量，亦應簡化現行審批土地發展及工程程序，減少業界與政府磋商、處理規劃及審批涉及的行政手續和時間。

其次，政府應於可行情况下，把大型工程「斬件」招標，降低入場門檻。更重要的是，政府應仿效外國做法，要求海外大企業投標香港合約時，必須與本地企業以合資形式合作，使更多本地中、小型公司可以參與投標，打破大公司壟斷。外地（如馬來西亞）的大型工程項目，本地企業的參與必須佔一定百分比，甚至過半。

最後，政府應協助本地中、小型承建商參與外地大型基建工程，累積經驗。政府可為這些承建商穿針引線，例如安排本地承建商參與跨境或海外大型項目，並為它們提供法律、聯絡以至財務上的支援（如低息貸款），增加其競爭力。

過往港府任由非本地承建商壟斷本地工程，以致業界發展裹足不前，寄望政府考慮上述建議，使業界能有良性競爭及多元化發展，也為從業員創造更多職位和發展空間，使工程業界盡快渡過難關之餘，更能突破局限，孕育出更多的國際性工程企業。

作者是香港工程師學會傑出青年工程師得獎者、香港青年專業聯會創辦人