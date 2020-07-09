毒殺香港法治的最後一刀（文：戴耀廷） (09:00)

港區國安法與法治原則有嚴重衝突

港區國安法如何殺死香港法治？港區國安法雖有條文說要堅持法治原則，但從它的制定、地位、內容、執行及管轄，卻與法治原則有嚴重衝突。

制定：法治要求法律制定的過程必須是公開的，並讓受影響的人有充分的機會表達他們對法律草案的想法。港區國安法的整個立法過程都是在黑箱內進行，連負責執行的香港特區政府也不能取得草案文本，更不要說普羅的香港市民了。通過這樣的秘密並缺乏諮詢的程序而制定的法律，不符法治要求。

地位：法治要求修改法律必須依據法定的程序。港區國安法規定其條文凌駕於香港特區本地法律。這實質上就是賦予了港區國安法與《基本法》相同的憲制地位，也可以說是實質地修改了基本法。不過，修改基本法必須依據基本法159條規定的程序才有效。現在港區國安法雖是修改基本法，卻沒有依據修改基本法的程序，只是取巧地用修改附件三引入內地法律至香港的程序，故是不符法治要求的。

內容：法治要求法律條文必須是清楚的。港區國安法設定了多條嚴重罪行，觸犯會有非常嚴重後果，故這點要求尤其重要。但港區國安法對這些罪行，如香港大律師公會所說，很多都是定義模糊。一般人難以按常理去解讀相關條文而在合理的情况下知道什麼行為是被禁止。這也容讓執法人員可以任意解讀港區國安法，不必要地限制公民的自由。

法治要求法律需保障公民的基本權利，若公民權利受到限制，也必須是合乎比例的。但港區國安法所設定的罪行，涵蓋的範圍廣闊，甚至包括一些看不到任何刑事的元素的行為，如與外國人士進行正常的溝通，但罰則可以重至終身監禁，都是不符合法治要求的。

不能制約執政者 不能保障基本人權

執行：法治要求執法機構的權力必須受到充分制約。港區國安法建立的那套執法機制卻是完全不受制約的。由行政長官任主席、並有由中央指派的國家安全事務顧問列席的維護國家安全委員會，其決定是不受司法覆核。警察被賦予非常大的執法權力，包括了以國家安全為由截取通訊和秘密監察時，只需行政長官或高級警官批准，而不需得到司法批准。中央在香港特區設立的維護國家安全公署及其人員，在香港執行港區國安法時，不受香港特區管轄。維護國家安全公署實際上是超乎香港法律之上。

法治要確保司法獨立及公平審訊，以有效制約執法機關。但在港區國安法下，行政長官獲授權指定若干名法官負責處理危害國家安全犯罪案件。若審判涉及國家秘密、公共秩序等情形，可以秘密進行。律政司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由，指示相關訴訟毋須在有陪審團的情况下審理。這些安排都嚴重削弱司法制約，令執法機關能以國家安全為名，在香港享有完全不受有效制約的權力，不符法治的要求。

管轄：法治要求所有受管轄的人能受法律的保護，也不能不合理把一些其他人置於其管轄範圍之內。但在港區國安法所定下的特定情况及按特定的程序，維護國家安全公署可以對一些涉及港區國安法的犯罪案件直接行使管轄權，香港的法律程序不再適用，而會引用內地的法律程序，包括了檢控和審判。另外，港區國安法會適用於並非香港特區永久居民的人在香港以外的行為，即使這些人所做的，對國家安全的影響可能是非常輕微的。這些都是不符法治的要求。

港區國安法表面看，雖只是一條特定用於規管國家安全的法律，但因其法律條文空泛，涵蓋範圍廣闊，執法權力不受制約，甚至香港原有的法律可以不適用，反法治的病毒實是非常猛烈，故在香港法制內引入了這樣的一條法律，不單立時殺絕仍餘的一點兒靈明，更使香港法制異變成法治喪屍。

這條法治喪屍，雖有着法律及法制的軀殼，卻再不能有效制約潛藏於執政者及執法者心中的邪惡或自義意念，也不能保障公民的基本人權。它撕去所有欺騙人的外皮掩飾，正四出咆哮及張舞着毒爪，在香港散播恐懼，尋找可吞噬的人。

再沒法治的時代 港人須學習自救

因引入港區國安法，香港已進入了一個新時代，是一個再沒有法治的時代。過去慣於受法治保護的港人，或會一時適應不來，被法治喪屍橫行的恐懼所癱瘓，不敢走出以為是安全的空間，或想盡方法要逃出去。在這個法治喪屍的新時代，港人必須學習自救。

在這樣的殘酷時代，人性的某一面是會迫使人為求自保而背棄良心，使自己即使未被法治喪屍所咬，也變成了一條只顧自己的喪屍類生物。但人性仍有善良的一面，在面對喪屍橫行時，人更要同心守護所有生命受威脅的人，知所進退，減少死傷，善用所有能有的資源，建構民間的防護設施，心懷盼望，等待時機。

這段日子必是非常艱難的，但若能捱得過，港人必會學習到怎樣去應對將要來的大時代挑戰。

作者是香港大學法律系副教授