港區國安法的國際輿論趨勢（文：陳智傑） (09:00)

除了政府及政要的言行，國際傳媒及機構的報道和出版物，亦反映了國際輿論對港區國安法的初步趨勢。筆者從美國道瓊斯公司（Dow Jones）的新聞及資訊資料庫Factiva，以「香港」（Hong Kong）及「國安法」（National Security Law）為關鍵詞組合，尋找由今年1月至7月（截至7月4日約中午時分）在資料庫出現的文章數目，以及相關內容的初步分析。Factiva蒐羅世界主要新聞、財經及企業情報資訊，是國際新聞及財經界重要的資訊平台。由於國際資訊流通多以英語進行，故此是次關鍵字搜索以英語資訊為主。

7月首4天文章數 追及整個6月的37%

當然，關鍵詞搜索有其局限：部分出現上述關鍵詞組合的文章，可能未必通篇的主旨都是談論港區國安法。常見的例子是綜合新聞簡報（news brief）：一篇簡報可能談及美股及亞太市場表現，同時亦提及港區國安法的爭議。又例如，一篇談及香港《基本法》23條立法（規定香港自行為國家安全相關罪行立法）的文章，也有可能分別出現上述字眼。儘管如此，關鍵字搜索的結果，至少呈現港區國安法，以及中國國家安全與香港等議題於國際新聞、財經及企業資訊主要流通平台的曝光度。

圖1顯示了今年1至7月（截至7月4日約中午時分），載有相關關鍵詞組合的文章數目。文章數目自5月起大增；及後港區國安法條文於6月30日公布，隨後在7月的數天，出現相關字眼的文章數目已飈升至2614篇，追及整個6月份文章數量的37%。明顯地，北京當局銳意推動港區國安法，已觸動國際輿論的神經；而在公布港區國安法的詳細條文後，香港局勢可能正在惹起新一輪的國際關注。

重要人物：中美英首腦、林鄭、黃之鋒等

除了出現港區國安法字眼的文章數量外，在這些文章所出現的重要人物，以及文章來自何處，也可一探不同人物、勢力及傳播媒介在相關國際輿論中所發揮的作用。從圖2A可見，中國、美國和英國的元首、政府首腦及外交事務的重要人物，都跟港區國安法資訊息息相關。自去年反修例社會運動以來，香港事務已漸漸成為中美角力的重要一環。而英國作為《中英聯合聲明》的簽署國，亦較為關注香港高度自治的落實情况。

值得留意的是特首林鄭月娥及前香港眾志成員黃之鋒。香港特首當然跟港區國安法有莫大關連，然而國際輿論及傳媒亦重視香港公民社會的聲音，黃之鋒則被視為某程度上的香港「民間代表」。另外，美國民主黨總統參選人拜登也不時出現於相關文章。這預示了香港的民主人權狀况，有可能在今年底美國總統大選中亮相，成為中美關係議題中的一環。

圖2B列出相關文章出自何處。香港主要英文傳媒——《南華早報》——成為國際輿論了解港區國安法的重要消息來源。國際機構在理解香港事務時，始終會注視香港的主要媒體。另外，英國（路透社、《泰晤士報》）、美國（道瓊斯新聞資訊、美國有線新聞網絡）、澳洲（《澳洲人報》），以至是一些服務南美地區的國際傳媒，也是較為顯要的消息來源。值得留意的是《中國日報》及新華社，似乎他們也努力地就港區國安法議題發出英文資訊，為中國在國際輿論中爭一席位。

新加坡金融機構 不時出現於有關資訊

香港以國際金融及商業中心見稱於世界。港區國安法會否影響國際社會對香港的營商信心，甚為重要。圖3列出在出現相關字眼的文章，涉及哪些機構、公司和行業。要留意的是，圖3所涉及的文章數目，遠低於圖2。一來，部分機構（例如英國政府和中國外交部）的代表人物，已出現於圖2A，這可能是資訊提供者習慣以重要新聞人物來突顯文章的新聞價值；二來，部分機構（聯合國、聯合國人權理事會、美國參議院、歐盟）在港區國安法議題上的新聞價值，可能被圖2A的人物蓋過（例如中國國家主席、美國總統、英國首相、香港特首等）。

然而，圖3仍有一些有趣的發現。新加坡資金在香港的金融機構（星展銀行）及新加坡金融管理局，不時出現於有關港區國安法的新聞資訊中。香港和新加坡向來是亞洲主要的金融中心，亦是多年的競爭對手。如今香港的政局及營商環境出現重大變數，國際輿論亦自然再次以新加坡跟香港比較。此外，匯豐控股及手機製造商華為，則是兩家身處在中英及中美角力夾縫下的著名企業，亦可能在港區國安法所引發的國際爭議中，持續面臨西方政壇的壓力。最後，圖3也列出載有港區國安法的文章所涉及的行業。相對於圖2來說，其文章數量雖然未必很多，但仍可一探國際輿論認為不同行業跟香港發展以及港區國安法爭議的關係。顯而易見，作為國際金融中心的香港，與金融及銀行業務的國際資訊最為息息相關。

觸及全球各國及投資者神經

北京當局一再強調港區國安法純屬中國內政，然而香港始終是國際金融及商業中心。訂立港區國安法如此史無前例的舉措，定必觸及全球各國及投資者的神經。香港能否維持國際金融及商業中心的地位，對國家的外匯供給、內地企業的國際網絡，以至國際聲譽十分重要。國際輿論正密切注視港區國安法的執行情况，尤其是會否影響香港作為國際金融及商業中心的運作。北京領導人在這節骨眼上，着實不容有失。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授