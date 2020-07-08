準備開展「政治安全」與「文化安全」鬥爭（文：呂秉權） (09:00)

筆者綜合觀察，「政治安全」和「文化安全」，將是中共對香港國安工作的重點任務。

談此之前，先讓大家對中共的政治和國安工作有一個基本了解。

習個人意志對解讀國安非常重要

當前中國的政局和未來幾十年的發展，由中共總書記習近平（67歲，1953年生）主導和主宰，他的影響力無論在位與否，將持續長達近40年（2012至2050年）。假設習近平2022年中共二十大續任，他的在位時間最少為15年。之後，即使習近平有屬意的接班人並交棒，「習近平新時代」並未止，因為「習近平新時代中國特色社會主義思想」規定，要以「習思想」來實現2050年「建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」的宏大目標，所以接班人牌面上必須奉行習路線23年，直至終極強國建成。其間，假設習近平已退但仍身壯力健，沒有人會比習近平更適合去指導當屆領導人如何運用和落實「習思想」。

中共中央黨史和文獻研究院院長曲青山，2019年10月在中共黨刊《求是》發表題為「新時代在黨史、新中國史上的重要地位和意義」的文章，已印證「習近平新時代」將長達近40年之說，有關引文是「從2012年11月黨的十八大召開開始，我們黨進入中國特色社會主義新時代。這段歷史至今雖然僅僅7年，但如果計算到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國，時間長度應該是38年左右，用關鍵詞概括叫復興」。

對比歷代中共領導人的影響力（包括退任和逝世後，繼任人繼續其路線），毛澤東（1949至1978年，29年）、鄧小平（1978至2012年，34年）、習近平（2012至2050年，38年），習近平將是影響中國近代政治年期最長的一位。

上述背景主要說明，習近平的個人意志，對解讀香港國安立法和工作非常重要。

權威條文和「習講話」 絕對適用香港

中華人民共和國的國家安全（包括香港），由「習近平總體國家安全觀」主導，而習本人亦是中央國家安全委員會的最高統帥，是香港國安工作的頂頭上司。

習近平定義的國家安全包括11方面，涵蓋政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、信息安全、生態安全、資源安全、核安全。經歷武漢肺炎疫情，習還加入了生物安全，即前後有共12方面之多。這些方面已經或將會成為全國的國安法律。

這12方面的國安工作，確保中共執政是至高無上的。2014年4月，習近平召開第一次中央國安委會議時強調「我們黨要鞏固執政地位，要團結帶領人民堅持和發展中國特色社會主義，保證國家安全是頭等大事」。由此可見，國家安全是為鞏固黨的執政提供條件，國安為中共的執政服務。

今年4月14日，國家安全日前夕，中共新聞網以習近平年前黨慶95周年的講話解讀何謂政治安全，引文如下：「辦好中國的事情，關鍵在黨。中國特色社會主義最本質的特徵是中國共產黨領導，中國特色社會主義制度的最大優勢是中國共產黨領導。堅持和完善黨的領導，是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所在、幸福所在。」

在《中國國安法》第2條，如此定義國家安全：「國家安全是指國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態，以及保障持續安全狀態的能力。」政權安全之重要，在主權、統一、領土、人民福祉、經濟安全之上。

由於香港作為地方特區，無權定義什麼是「國家安全」，以上的權威條文和「習講話」，絕對框限和適用香港。

就香港的情况而言，國安部長陳文清2019年4月在《求是》撰文，將對港的論述，放入「聚焦政治安全」的段落裏，指出「全面準確貫徹『一國兩制』方針，牢牢掌握憲法和基本法賦予的中央對香港、澳門全面管治權，依法遏制『港獨』，保持了香港、澳門繁榮穩定」。

陳文清又強調「政治安全是攸關黨和國家安危的頭等大事，只有從維護政治安全的高度謀劃和推進其他領域安全工作，才能實現黨的長期執政、國家長治久安、人民安居樂業」。

這名國安部長又引出「意識形態工作」（文化安全），指出「堅持以政治安全為根本，加強意識形態工作，嚴密防範、堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動，黨的領導和中國特色社會主義制度更加鞏固」。

「文化安全」上料按情况收緊

回到具體的香港情况，「政治安全」在於不能容忍各種分裂、本土論述，不能有外力「干預」，不能反黨，不能威脅中共執政，不能攻擊中國特色社會主義，不能質疑習近平可能的連任安排等等。

至於「文化安全」則包括意識形態、教育、傳媒、互聯網等領域，背後的指導思想，是習近平的「七不講」文件（不講普世價值、黨的歷史錯誤等），但筆者相信，當局不會在港全面實施這些內容，只會按情况收緊。

6月8日，港澳辦副主任張曉明在基本法頒布30周年研討會上批評「我們看到的更多的是社會高度政治化、泛政治化和民粹主義化，是政府施政動輒得咎，是國家安全處於不設防狀態，是國民教育難以推行，是充斥於媒體的對國家的各種負面報道，是學校考試題的荒誕不經，是把香港與內地隔絕的各種言論和舉動，是為香港發展提供空間和動力的粵港澳大灣區建設受到抵制，等等。究其本質，是香港內外反華反共勢力蓄意製造的政治對立。他們的目標，不只是要搞亂香港，在香港奪權變天，而且要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度」。

上述9點指摘，有5點都與文化安全有關，可以預料，面前的意識形態鬥爭將會十分嚴峻。

作者是浸會大學新聞系高級講師