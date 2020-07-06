公務員政治中立？ What? Why? & How?（文：關偉基） (09:00)

何謂政治中立？政治中立就是不偏幫不留難任何政治立場的人或團體！

何謂公務員政治中立？就是當公務員履行職務時，不偏幫也不留難任何政治立場的市民或公司。

那麼，如何理解公務員按公務員守則必須支持政府呢？

公務員必須支持政府這守則，不應理解為凡政府提出的政策構思或法案草稿，公務員必須發言支持，至少不能提出反對意見。

此守則應該理解為，公務員必須忠心執行所有已通過立法程序、正式認可的政策和法例。

換言之，當政權提出的政策構思或法案草稿，還未通過立法程序時，公務員不單不用發言支持，更可以按其職位的專業知識，以個人名義提出忠告和改善之意見。惟不宜以公務員組織的名義發表意見。

避免市民懷疑執法公正

為何公務員必須政治中立？因為要避免尷尬，也要避免市民懷疑其執法的公正性。正如2019年林鄭政權提出修訂《逃犯條例》，有警務人員協會曾公開（代表警員）表示應該修訂條例。後來，當林鄭特首正式撤回修訂條例，是否給市民觀感：警務人員協會和所有警務人員並不支持林鄭特首撤回修例？當警隊其後在處理各場反修例遊行和集會時，是否容易讓市民理解為警隊因其政治立場跟遊行或集會者不同，而故意作出不適當的拘捕，和使用過大過多的武力？故公務員組織實不宜作出任何政治立場的聲明，這就是公務員必須政治中立的原因。

公務員亦是市民一分子，個人也有言論自由。公務員政治中立和享有言論自由這兩個原則，如何協調呢？

因為公務員政治中立，是要讓市民相信其執行職務時，不偏幫或留難不同政治立場的市民，或要讓市民不對此懷疑，故此：

（1）技術性公務員（如機電署職員）在履行職務時，沒有或很少機會面對個別市民，故其個人言論自由，不應受到限制。

（2）某些職位的公務員，雖然在履行職務時會接觸個別市民，惟接觸過程中，不會知道也不應詢問所服務市民的政治立場（如福利工作員、醫護等），故不影響其提供服務時的中立性。故其言論自由，亦不應受限制。

（3）某些職位的公務員，在履行職務時經常接觸市民，且很容易識別所接觸市民的政治立場（如警務人員、懲教署職員），故他們私下發表政治立場時，必須謹慎。

（4）首長級之政務官員（AO），跟政治問責官員有密切的工作關係，若其立場跟現任或下屆政治問責官員之立場有嚴重分歧時，會引起尷尬，或被懷疑會否盡力履行職責，故應避免發表具政治立場的意見。

作者是自由撰稿人