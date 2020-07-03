推出「香港城」 促進本地產業多元（文：梁志祥、朱兆麟） (09:00)

香港「產業單一」問題近年已成為主要深層次矛盾之一。據港府數據，2018年4個傳統主要行業，包括金融服務、旅遊、貿易及物流和專業及工商業支援服務，已共佔去香港約六成GDP，當中金融佔本地生產總值達約19.7%。為解決「產業單一」問題，港府2016年將「再工業化」列入《施政報告》，並透過創新及科技局等機構，以直接撥款支援創科及再工業化項目。但土地不足、租金貴，都是發展高新產業的難治之症，本應可投放於科研設備、人才等的資金不少都用了補貼租金，導致產業發展事倍功半。

「產業單一」不但削弱本港於國際的競爭力，也窒礙了年輕人的就業選擇；大量學術研究也因而未能透過相關投資，把成果「商品化」。為紓緩問題，港深兩地政府2017年1月簽署備忘錄，共同發展落馬洲河套區「港深創新及科技園」，設有出入境便利措施和採用香港法制，吸引本港及內地人才發展，並利用深圳創科優勢，加快發展本港創科產業。但這類項目畢竟不是真正的香港社區，未能使港人「落地生根」。

「香港城」計劃獲得的土地則直屬於特區政府，企業經營、市民生活都可依循香港習慣。住宅和各式高新產業的園區，以至各式生活所需，包括醫院、學校、安老院，都將可沿用香港標準，對接港人一切生活所需。遷移到「香港城」生活的港人可選擇不同產業帶來的就業機會，更可安心把子女、年長父母都搬來同住，這些居民下一代又可成為「香港城」的人才庫。

為何現在是推出「香港城」好時機？

不少關注香港土地問題的人士，都好奇地小人多問題已困擾本港多年，為何現在才提出計劃？其實現時在「法、理、情」三方面也是合適時機。

「法」方面，過往社會各界對這類要求內地撥地予香港的建議有所保留，主要是中央未訂立相關的大綱或機制，更未有先例可循。大約10多年前，就傳出內地城市對這類建議反感，認為是暗示內地市政府的管理能力不及港府，才要「蝕底」割地予香港。但隨着粵港澳大灣區計劃推行，特別是去年初中央推出了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，為各大灣區城市作清晰定位後，各城市透過發揮獨特優勢，互補合作共贏，已成共識。各城市土地作重新規劃、管理及開發，顯然更能有效適當調整資源，增加發展效率。

「理」方面，過往香港土地問題未如今日般嚴重，直至「土地大辯論」前，各界普遍仍寄望香港能自行解決問題。可惜「土地大辯論」的結果，卻反映了各持份者利益千絲萬縷，有反對派更把不少方案批評為利益交換；加上去年反修例風波後政治矛盾加劇，要自行解決幾乎不可能。相反，近年中港兩地基建發展快速，有利「香港城」推行。高鐵站香港段和港珠澳大橋通車後，大灣區一小時生活圈大致形成，促進大灣區城市間交通往來，大灣區中適合作為「香港城」的選址也增加。

至於「情」方面，本港自去年反修例風波以來，社會撕裂嚴重，不少年輕人更參與了當中涉有外部勢力策動的暴力行為，令人痛心。港區國安法制定後，即使能針對有關行為起震懾作用，但不能解決香港一直存在的深層次矛盾，亦是市民不滿的源頭，因而容易受煽動作非理性行為。「香港城」正好給予香港市民新願景，隨着住宅土地增加，有望使樓價下跌、公營房屋輪候加快，改善居住環境；高新科技產業也可望有充裕土地發展，例如醫療研究、電子及通訊產業製造等，帶來多元化就業機會，使更多年輕人能發展所長。

去年10月中央授權澳門租用橫琴口岸土地。該地將按澳門特區法律管轄，有助解決其土地不足問題，促進產業多元化發展，更為香港作這類發展帶來示範，故現在正是推出「香港城」的最合適時機。

從源頭解決住屋問題

香港住屋問題已持續多年，社會人士提出的解決方案不論內、外方面均遇到難題。本地覓地各渠道都面對持份者的阻力，而過往鼓勵港人於內地居住的計劃，民間反應也不太踴躍。民建聯、工聯會分別提出了建立香港新社區的方案，正是希望透過建立「香港城」，避免上述「內、外」方面的困難，解決本地住屋困局的良方。

本港樓價和租金不斷上升，遠遠拋離市民收入增幅，根源正是本港可供發展住宅的土地不足。近年賣地顯著減少，2019/20年度賣地計劃的私樓熟地供應量，僅可興建約12,190伙，按年下跌約16%。而公營房屋過去7年也無法達到長策目標，累計短缺多達82,600個單位，公屋平均輪候時間將突破6年。

香港並不是沒有閒置土地，但2018年時「土地大辯論」不同的覓地方案都遇到阻力，如今政治氣氛對立嚴重，要收窄社會意見分歧更為困難。至於過往鼓勵港人於內地居住的項目，都未能有效吸引市民，主因是兩地各方面的文化、制度、就業機會、生活習慣畢竟有異，港人要適應不易，故往往只能吸引準備退休的港人。

計劃與過往的港人內地居住項目不同，由香港直接管轄，一切法律、商業制度、稅制、互聯網法規等，均與香港無異。香港人不但可在此定居，更可繼續過往的生活習慣，購物可繼續使用港幣、八達通等支付方式，上網、看電視也可繼續使用香港的服務供應商，毋須「翻牆」。而港人也可免卻內地置業可能遇到的難題，包括香港居民向內地匯款的困難，以及內地按揭政策、限購令、限售令、限價令及限簽令等各種不熟悉的門檻。

「香港城」計劃一旦落實，本港就有土地可發展醫療科技、大數據、金融科技等高新產業，發揮國際金融中心地位優勢，不但有利吸引外資，亦可留住本地人才。計劃可串連粵港澳大灣區整體發展，打造一個全新的商業、專上教育、科研、物流和工業的新型經濟中心，而且還有足夠空間發展各式社區設施、產業等，為企業發展帶來新的機遇，也為廣大香港市民帶來切實得益。

港人需要的不但是解決迫在眉睫的住屋問題，還有香港長遠發展所需的產業多元。

作者梁志祥是全國政協委員、立法會議員，朱兆麟是香港政治及管治學院聯合創辦人