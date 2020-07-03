民間力量建立「反修例風波資料檔案」（文：周永新） (09:00)

面對當前局勢 港人感到無奈

我不贊成「攬炒」，但「攬炒」背後所要達到的目的，我是支持的。例如：我不想看見反修例風波就此不明不白的過去，事件的經過總應有個清晰的交代；我也不想看見每次到了立法會選舉，政黨為了選舉辦法都要爭吵一輪，而《基本法》普選行政長官和立法會的承諾，卻不知何時才可落實；我更不想看見維護國家安全這公民應盡的責任，立法完成後仍是爭拗不斷，甚至引發另一波港人移民潮。

面對目前的局勢，港人其實十分無奈：市民不會贊成、也不會支持黑衣人的暴力行為，對他們造成的破壞也十分厭惡，但市民集會和遊行等自由，為什麼要受到諸般限制？這些權利不是基本法賦予他們嗎？市民也不願看見立法會現時出現的混亂和無能，尤其是議員彼此的對罵和推卸責任，但除了感到痛心，他們還可做什麼？或許到了9月的立法會換屆選舉，市民可以運用手中的選票帶來改變，但觀乎近日的政治氛圍，這個可能性十分渺茫。至於《港區國安法》的立法工作，過程既由人大常委主導，市民可以參與和表達意見的機會不多。市民雖知道港區國安法針對的是極少數危害國家安全的人，但保障自己的權利和自由，也是他們應有的本分。

期待達至基本法承諾的進步和發展

這樣，要化解目前困局，既不贊成「攬炒」，還有什麼可做的？筆者幾番思考，發覺在現今昏暗的氛圍下，也非完全沒有可為的空間，畢竟市民的心願，還是希望在「一國兩制」的框架下，香港除保留原有的資本主義制度之餘，還能達至基本法承諾的進步和發展。

這樣，民間力量可以做什麼？筆者第一個建議，是建立「反修例風波資料檔案」。特首三番四次的明言：她不會就修例風波成立獨立調查委員會，因她認為這樣的調查委員會只會打擊警隊士氣，而她更不會讓一些使用暴力威嚇政府的人得逞。不過，筆者很想指出，市民要求成立獨立調查委員會，調查警察的違紀違法行為只是其中一個目的，更重要是希望透過獨立調查委員會的調查，能對反修例風波的來龍去脈有較透徹的認識，而政府也可從中汲取教訓，避免犯着同樣的錯誤。早前監警會提交的報告，特首雖認為事件已「真相大白」，但監警會倚賴警方提交的資料，只可算是警方單方面的說法，很難取得市民的信服。

特首堅拒成立獨立調查委員會，民間還可做什麼？筆者的想法是：這樣複雜和曠日持久的社會事件，任何調查若要取信於民，首先就必須掌握事件經過的確實資料，這樣才能作出有力的判斷。因此，筆者認為，現階段最應該做的，是趁反修例風波仍在大眾記憶之中，就應盡快建立反修例風波的資料檔案。

反修例風波必須有個詳實的紀錄

反修例風波從去年開始，發展至今仍未平息，其間發生的衝突接二連三，尤其是去年下半年，不但抗議集會無日無之，後來更演變成為幾場大型的暴力對抗，媒體的有關報道可說鋪天蓋地。傳媒雖說自己的立場客觀持平，但記者呈現的景象，總有自己的取態，就是當時警方在記者會上的交代，都難言是「事實」的全部。筆者現在建議成立的「反修例風波資料檔案」，目的就是要把各方從不同角度的描述和報道，按時序有條不紊的蒐集起來，並且加上當時不同人士的分析和參與者的訪問；這樣，延續一年多的反修例風波，就可有個詳實的紀錄。

無論從哪個角度看，反修例風波應是回歸後最震撼的社會事件，如果沒有一個完整和可信的紀錄，是說不過去的！但以民間的力量來建立這樣的資料檔案，必須首先解決兩個問題：一、經費從何而來？二、工作由誰來負責？如此規模龐大的資料檔案，整理的工作至少需要一年時間，所需費用約500萬至800萬元。如何籌募這筆錢？建立檔案的願望既出自民間，眾籌似乎是最合適的方法。筆者突發奇想，政府不是正派發1萬元給每位18歲或以上永久居民，如果有一千幾百位市民認同這意念，願意把全部或部分款項捐出，經費便可有着落。至於工作由誰來負責？筆者認為，最理想是找沒有前設立場的學術機構，而香港大學的社會科學研究中心和香港中文大學的香港亞太研究所都可勝任，或由兩所研究組織合作也可以。一旦經費籌募成功，受託研究單位即可招聘研究員，並以一年為期，完成「反修例風波資料檔案」的艱巨任務。

不讓反修例風波成為市民心中遺憾

這樣的資料檔案有什麼作用？作用之一：現在關於反修例風波期間發生的事，例如7．21的元朗白衣人事件、8．31的太子車站事件，到現在仍是眾說紛紜，雖然監警會的報告有自己的結論，但單靠警方提供的資料，可信性不高。筆者建議成立的資料檔案，資料的來源是多方面的，包括不同立場和角度的報道，這樣，當日發生的事，以後若然要探求真相，便有完整的資料作根據，不用重新整理。

之二：離開反修例風波的日子愈久，大家對事件的記憶會變得模糊，當日的感受也會隨環境的轉變被稀釋，結果印象中的反修例風波，可能離開原來的事實愈來愈遠。所以，趁反修例風波仍是歷歷在目，若能在此時記錄下來，要還原真相並非不可能，否則時間一過，到時要做工夫，已追悔莫及。

之三：反修例風波至今仍是餘波未了，抗議活動不時在各區出現，可見不少市民並不認為風波已過去，更不要說公義得到彰顯。筆者建議的「反修例風波資料檔案」，是希望在未有獨立調查委員會之前，能以民間的力量，還自己一個公道，不讓回歸以來影響最深遠的社會事件，永遠成為市民心中的遺憾。

對於快來的立法會選舉和剛訂立的港區國安法，民眾力量有什麼可做的，以後再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授