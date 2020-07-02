突如其來的圖書計劃和重點視學（文：黃謂儒） (09:00)

贈閱圖書試行計劃 對學校造成諸多困擾

本會支持教育局對閱讀的重視，亦歡迎任何形式的撥款及政策，讓學生能「翱翔書海」。但是次要求學校「代為購買教育局建議的主題實體圖書」計劃，對學校卻造成諸多困擾。

（1）推行時間倉卒：

教育局於6月18日發出通函，要求學校於7月3日或以前完成「選書」及邀請供應商報價，7月9日或以前落單訂購，7月下旬圖書將送交學校。學校在收妥圖書後安排送書給個別學生，讓學生於暑期間閱讀。

培養學生閱讀習慣，是學校細水長流的工作，我們難以理解這措施的急切性，為何一定要在極短時間內採購及送贈一本圖書給學生？大部分學生於7月底已放暑假，學校如何安排送書供學生暑假閱讀？一本圖書真的能對學生閱讀習慣起魔術般的作用？將計劃延後至合理時間方推出，對學生又有何影響？

贈閱圖書計劃匆匆的來，或許規劃未及周詳，教育局內部溝通未及透徹，當不同學校向教育局員工查詢計劃詳情時，竟得到不同答覆，情况混亂。敢問，教育局為何不先計劃得周詳點，與學界溝通多一點，才推出政策？

（2）採購程序矛盾：

是次計劃，與學校一般正常購買圖書或其他教學用品不同，有既定的書目，也有指定的出版商，但當中的選書準則欠缺公開透明，難免讓外界有諸多不利政策推行的揣測，亦讓學校在邀請供應商報價時多所顧忌。

6月18日的通函清晰列出學校採購圖書的時間表，並提示學校採購要按「教育局就學校運用公帑發出的既定原則與規定」，「以公平及透明程序採購圖書」，但又特別批准「不構成先例的一次過措施」，容許學校的報價時段縮短至一周。短短文字，既指示學校按程序，卻又說批准一次過措施，兩者間的矛盾，學校如何梳理？採購程序未能完備，若學校最後因而被投訴，責任誰屬？

（3）欠缺尊重體諒：

是次計劃動用約六七千萬元公帑，推行之先，完全沒有諮詢學界，在釐定書目時，亦沒有學界的參與，致令計劃未能切合學校及學生的需要。這項計劃對購買圖書有硬性規定，除指定書目內的圖書，其他實體圖書、電子書、網上閱讀計劃，一概不能以此津貼支付。但學生背景、能力、興趣各有差異，指定的416本中文書，能否滿足學生的需要？為什麼沒有英文書（除中英對照圖書外）？為什麼圖書不能由最了解學生需要的老師去挑選？為什麼網上閱讀不能讓學生「翱翔書海」？學生閱讀圖書後，為什麼最終不可收納為圖書館館藏，讓更多同學分享？

此時重點視學 似未考慮學校困難

在推行贈閱圖書計劃的同時，教育局由6月起為90至100間學校進行「重點視學」，以了解學校在停課期間如何支援學生的學習及發展。

（1）漠視學校困難：

經歷了多個月的停課，學校按校情及學生需要，致力達至「停課不停學」。由於沒有中央電子課程可參考借鏡，學校「家家煉鋼」，各師各法，包括：進行實時課堂、預備電子教材讓學生下載學習、透過電子軟件網上測考等，各適其適。能總結這難能可貴的經驗，以規劃下階段的電子學習發展，本屬無可厚非。只是，學校在經歷了長時間停課，復課後可謂百廢待舉，教育局在這個時候進行重點視學，似乎未有考慮學校的困難，工作緩急主次不分。

（2）視學欠缺準則：

重點視學一般用以檢視學校如何規劃重點教育政策，以及如何確保學與教質素，當中都有清晰的政策指引，讓學校「有規可依」，亦讓視學人員「有例可循」。但是次視學可能只有「停課不停學」這句口號式的指引，我們難以明白為何要以「重點視學」形式進行。其他方式如課程發展探訪、焦點訪問、問卷查詢等，均能較合理地讓教育局了解學界如何在支援學生。當局方在未有「停課不停學」的具體政策措施及成功準則下，如何進行質素保證視學？

（3）教局自我檢視：

電子教學成效除取決於學校政策及老師資訊科技素養，也決定於電子學習教材是否充足，以及電子教材能否配合本地課程的需要。教育局自1990年代開始推動資訊科技教學，但除了提供額外資源及協助學校在硬件及網絡上作好裝備外，一直未有致力開發配合本地課程的教學平台。教育局在進行重點視學的同時，又會否作一次自我檢視，看看資訊科技教育政策能否追得上時代的需要？除了提供財政支援提升學校的網絡及電腦設備外，在電子教學系統建設、教師進階培訓上，又是否足夠？

本會十分期望教育局在政策的制訂及推行時，能與學界先作好溝通，能以同理心去理解學校及老師的需要及限制，能更整全地作檢視、檢討，在看學校做了什麼的同時，也看看教育政策上推動了多少。

作者是香港中學校長會榮譽總幹事