港區國安法條文辣 如刀架頸（文：陳帆川） (09:00)

首先，港區國安法在周二晚公布時，並無英文版，所謂的英文版僅有一版英文導言，隨後便是全中文，而且遣詞立意幾乎完全按照中國大陸的慣常做法，相信香港的普通法大狀霎時之間也未必有把握讀懂。單是這點，已經教人背脊涼了一截。

過去十多廿年，香港人對顛覆國家政權罪並不陌生，因為幾乎所有大陸最知名的維權人士，都因這條罪（顛覆國家政權／煽動顛覆國家政權）而鋃鐺入獄，因此這條罪又有「口袋罪」之稱，意思是可以適用於許多不同的情况，非常百搭。萬料不到，這條罪終於來到香港，而且保護的範圍不止中國大陸政權，還包括特區政府。

按港區國安法第22條，推翻香港政權機關、嚴重干擾香港政權機關履職、破壞政府場所，也可能算顛覆國家。至於煽動他人犯法，同樣有罪。今後在網絡世界胡說八道，後果有可能跟大陸網民看齊。

至於第24條涵蓋的恐怖活動罪，則明顯衝着香港激進示威者而來，打人、破壞交通工具和設施，已有機會入罪。香港的街頭抗爭成本，高得難以想像。

採訪報道異見人士會否犯法？

香港3家電視台以及香港電台，最近換馬及整頓的動作頻頻，早有評論指是為配合國安法。一如所料，媒體和網絡是國安法其中一個重點招呼對象，除了第9條明言政府要加強監督和管理、第10條稱要透過媒體和網絡開展國安教育，第54條也提及要加強對外國新聞機構的管理。

身為記者，一個很簡單的問題是，不少外國媒體一貫將台灣稱為國家，今後記者若然繼續這一說法，會否干犯法例？記者採訪並報道對中共或特區政府持異見人士，又會否犯法？

相信不少人看過條文，心裏也會有千百個問號。雖然筆者執筆之際，中央或港府對條文的解釋尚未出台，但可以預見的是，本着一手硬一手軟的原則，官員所謂的解釋，主要是為辛辣的條文降溫，讓香港人消化條文，再慢慢接受。待這幾天突如其來的恐慌過去，或者不少中間派還是願意相信這片福地可以馬照跑、舞照跳。不過，架在每一個人脖子上的刀鋒已成定局，今後很多說話，會否從此咽在喉嚨？

作者是新聞工作者、文化評論人