以法治亂 拯救香港（文：梁美芬） (09:00)

港區國安法沒有追溯力，清楚列明無罪推定原則，提供陪審團的機制，公開審訊和參照兩個國際人權公約等原則。案件絕大部分由香港審理，只是極小部分極複雜案件超出香港自治能力時，如涉及疆獨、藏獨等，國家才會直接行使管轄權。該法沒有把外國法官完全排除在審訊與國家安全有關的案件之外，是對香港特別行政區極之信任的體現。

香港回歸23年，如果一直都是太平盛世，沒有人搞騷亂，鼓吹港獨、鼓勵年輕人去犯法，擾亂社會的安寧，國家也不一定在這個時候要制定這部法律。港區國安法今天的誕生正正體現了基本法是一部有生命力的法律。它必須符合歷史的需要，也肩負對歷史的責任。

做好教育 杜絕傷害國家利益的活動

香港內憂外患，還不斷有「攬炒派」到外國去要求別人制裁自己。香港再不能亂下去了，再亂下去已經是影響到全國人民的福祉。我認為香港各界，特別一些不熟悉「一國兩制」的歷史、對基本法一知半解的人，當中特別是擔當公職的人員，更加要了解一國兩制和基本法的制定及其立法原意。在香港生活的所有人們，都必須充分了解這部新的法律的來由地位和實施的情况。他們必須了解到香港特別行政區是國家的一部分，是在全國的體制裏面成立的一個特別行政區。絕對不存在什麼獨立、自決公投等，這都是超越一國兩制底線的歪理。國家這次出手就是要依法治亂，通過和平、文明的方式去解決香港的亂局，也希望有關人士和參與過騷亂搗亂的人能夠知道收手，因為這部法律已經是既考慮到全國人民的安全、向全國人民負責，又考慮到香港「兩制」的實際情况，充分體現了「一國兩制」的特色。

我希望透過頒布這部港區國安法，香港政府和各界，特別是教育界，可以做好教育的工作，令每一個香港市民都知道自己是中國人民的一分子，香港特別行政區是中華人民共和國領土的一部分，一起杜絕任何傷害國家利益、傷害人民感情、傷害國家民族尊嚴和國民安全的活動在香港特別行政區出現。

作者是全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會委員