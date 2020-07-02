搶灘功能界別要靠「藍轉黃」（文：戴耀廷） (09:00)

這目標過去在比例代表制下，是絕難達到的。但今屆民主派能成功籌辦初選，應會大量減少參選隊伍。很多民主派選民亦已學懂策略投票，故我有信心他們會按初選及選前民調的結果，集中並平均分配選票至各區的民主派候選名單。因此，民主派能在地區直選及超區取得26席的目標，是有機會達到的。但不少人都已指出，即使有這樣的結果，要達到35+，那還是不足夠的，在功能界別方面也需突破。

部分界別選民大增 民主派有望打破敗選宿命

在功能界別中，民主派在上屆選舉，在法律界、教育界、衛生服務界、社會福利界、會計界、資訊科技界及醫學界這7個界別都取得議席（另在「建築、測量、都市規劃及園境界」，姚松炎取得議席，後遭取消），今屆能保住的機會很大。另外，區議會（第一）是由民選區議員互選，故也是民主派囊中物。這8席加上地區直選及超區的26席，仍欠一席才達35席。

因此，今屆選舉，關鍵是民主派能否在其他功能界別突破成功。有民主派人士正積極部署在「建築、測量、都市規劃及園境界」、工程界、飲食界、「體育、演藝、文化及出版界」、進出口界、批發及零售界等界別出選。民主派只要能在其中一個界別搶灘成功，就可達到35席。一些民主派有機會搶灘的功能界別，選民數目在今屆都有大幅增加。雖未知這些新增選民是支持民主派還是中共政權的較多，但已注入很大變數，令民主派有望打破過去在這些界別敗選的宿命。

按功能界別的本質，功能界別選民大部分都是較傾向政府的，包括那6個界別。但現在情况出現了很大變化，中共對香港施加強硬手段，不惜違背「一國兩制」的承諾，破壞香港的高度自治，侵害港人的基本權利與自由，並引發了美國及西方國家的譴責和制裁。相信有一些功能界別選民，在「反送中」運動中見到警暴，及因中共在與美國的博弈以香港為政治籌碼令香港利益受損，醒覺專制統治的本質，已由「藍」轉「黃」。

可對選委會以至特首選舉產生深遠影響

藍轉黃的港人未必習慣走上街頭抗爭，但以選票去表達他們的政治立場，現仍是安全及有效的。這時也難知藍轉黃的選民有多少，若數量不夠，民主派可能在任何一個功能界別都不能搶灘成功，結果是35+達不到。但若能在其中一個界別成功達陣，很大可能就不會只是一個界別的議席易手，因這類選民會散佈於這6個甚至更多的功能界別中。如果在功能界別中有很多選民已由藍轉黃，同樣的情况也必出現在地區直選及超區的選民中。

故此，若有足夠數量的藍轉黃選民出現在地區直選、超區及6個民主派有機會搶灘的界別，那麼結果就不止是35+了。地區直選及超區的結果有可能是「775544」共32席。加上功能界別穩奪的8席，及搶灘成功的6席，那就是46席了。

這數字有什麼意義呢？民主派在地區直選和功能界別兩個分組都過半，欠1席就可達到全體議員的三分之二。民主派能透過立法會做到的事會更多，但這還不算最重要，因立法會只是中共操控香港的其中一條鐵索。這意想不到的立法會選舉結果，尤其是6個民主派能成功搶灘的功能界別，對約一年後進行的特首選委會選舉，以至特首選舉，會產生深遠影響。

在2016年的選委會選舉，民主派已達「300+」，最終林鄭月娥在1200票中得777票。因區議會已由民主派佔絕大多數，在2021年的選委會選舉，那117個選委席位必屬民主派，令民主派很大可能達到「400+」，甚至接近500席。

如果民主派在今屆立法會選舉，能在6個功能界別搶灘成功，到2021年的選委選舉，這6個界別的選委席位，也很大可能會全轉到民主派手上。這6個界別有可能為民主派多增共133個選委席位（建築、測量、都市規劃及園境界5席，工程界15席，飲食界17席，體育、演藝、文化及出版界約60席，進出口界18席，批發及零售界18席）。如真的出現這結果，民主派在選委會就有可能超過一半，達到「600+」。若是這樣，中共連特首選舉也操控不了。

守護核心價值 不應只由一向抗爭者承擔

讀到這裏，不少人會笑我實太異想天開。即使有很多選民由藍轉黃，真的可做到40+，但中共仍可引用港區國安法，取消所有民主派議員的當選資格，故贏了選舉也沒用。即使在選委會有600+，中共也可以不委任勝出的人為特首。中共甚至可取消選舉，以協商產生特首，那麼一切都沒有實質作用。

的確情况有可能是這樣，但中共要全面把香港轉化為「一國一制」，起碼也不要讓它那麼容易做到。現在守護香港的核心價值，不應只是由一向參與抗爭的人來承擔，所有已因惡法臨港及專制統治而由藍轉黃的港人，你們仍可在9月的立法會選舉及明年的選委選舉，以選票去使中共不能那麼容易得逞。

藍轉黃的港人，你們會採取什麼行動，在香港正處的黑暗時代，實是至為關鍵。就讓民主派先在功能界別搶灘成功，進而在選委會亦達半，看中共又能做什麼？

作者是香港大學法律系副教授