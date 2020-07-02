不再是外資的天堂（文：王慧麟） (09:00)

好多人以為，外資到香港，只是錢、錢、錢，有銅臭的地方，就有外資的身影。但外資都有不同的等級。有些外資只是搞初級產品及短期消費品的買賣，對於香港的政治經濟形勢的關心程度，未必這麼大。但是，有些跨國的大型外資，例如涉及金融、科技以至初創等行業的，其對香港以至兩岸及亞洲的政治經濟形勢，自然相當關心，而且更加密切注視地緣政治的最新發展。

南海風吹草動 足以影響龐大海上貿易

例如在香港媒體比較少報道的，是現在南海的局勢，不斷升溫。例如最近有報道指，由於傳統上，解放軍一般在7月，在西沙有軍事演習（今年的西沙軍事演習定於7月1日至5日），而8月就在南海地區進行軍事演習，為此，台灣派出了海軍陸戰隊進駐東沙，而另一邊廂，美軍則在近期於菲律賓海亦有軍事演習，換言之，整個南海的軍事對峙形勢，相當嚴峻。

表面上，南海衝突好像只是大國之間的軍事角力，與外資沒有直接關係。此說不確。地緣政治的態勢，是外資極為關心的情况。南海是外國商品進入亞洲，以及亞洲各國出口西方國家的主要航道，任何風吹草動足以影響龐大的海上貿易情况。一般大型跨國外資，內部都設有研究部門，專門針對不同地區的地緣政治發展形勢，蒐集不同的資訊對比分析，並且按此制定不同程度的風險評估，以應對地緣政治的發展形勢，協助總部調整投資策略及比重。

外資「收風」會否被認為刺探國家機密？

這些研究及分析的部門及人士，好多時候不能閉門造車，有需要在香港以至不同地區，與政府官員也好，研究人員的「行家」也好，記者編輯也好，以至專家學者進行交流、「收風」，以至提出建議。在港區國安法下，這些情况會否被認為，是為外國或者境外機構及組織，竊取及刺探涉及國家安全的國家機密及情報呢（見第29條）？而且，被「收風」的學者、專家等人，會否因此受到牽連呢？即使這些外資的研究及分析部門的人士身在海外，但當他們過境香港轉機往其他國家時，會否在過境時受到港區國安法的影響呢？

政治、人員、經濟風險 令外資調整投資策略

說到這裏，這是否等於外資要撤出香港？當然不是。只是大型外資考慮在香港的投資之時，政治風險固然會增加（包括現在中美角力，美帝正在制裁香港），另一方面，則是人員風險，即是派駐來港的人員，有沒有在香港做生意而增加個人安全的風險，其三就是經濟風險，即是日後針對香港金融方面的制裁會否增加等等，凡此種種，就會令外資調整在港的投資策略，例如科研發展及研究中心往往會涉及好多敏感的軍事研究及資訊，外資為了分散風險，會否願意在港大力發展及投資呢？例如有些金融產品的研究發展，可能會牽涉到敏感的個人資料及政治經濟的分析，金融機構又會否願意在港發展呢？

北京藉港區國安法重整香港的政治及經濟秩序，相信這些外資的憂慮及反應，定必計算在內，而且據上海及深圳發展的經驗可見，這些大型外資基於種種經濟利益，也不見得中國更為嚴苛的管制及法律令他們卻步。反而外資會千方百計地進入中國市場，迎合中國的市場規矩，以期達到更多的利益。然而，一個政治及經濟相對自由、資訊相對流通的香港，是外資對香港投以信心一票的保證。當一個嚴苛的港區國安法來到時，外資仍然能夠當「冇事發生」，繼續搵錢，抑或是悄悄地把總部搬離香港，把資金撤出香港（只留下短期的流動資金），又或者盡量不安排高層人員進駐香港呢？未來一年半載，就見真章。

作者是時事評論員