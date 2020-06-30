港版「余文生」出現之日不遠矣？（文：梁美儀） (09:00)

在整個立法過程中，港人確實大開眼界，親身經歷國家立法之快與狠。由人大於5月28日通過訂立港區國安法的決定，到通過法例（以今日通過計算），極可能只有約33日！

由公布立例，到法案通過之時，香港人沒能看過整條涉及如此嚴重罪行的條文，法案規管的4項罪行，分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全，究竟涉及哪些行為才算是犯法，未到法案公布，也沒人說得準。中央為香港立法，顧不得港人的恐懼或國際社會的反對，刑罰或重至終身監禁，甚至訂明在某些特殊情况，中央對案件有直接管轄權，出手之狠，令人如被冷水澆背。

在整個法案訂立過程中，最令人不安的，是不同人對法案的理解有相當大的差異或不確定，例如法案是否具追溯力、相關案件審訊時會否設陪審團等。凡此種種都會令人憂慮，港區國安法的執行，會因應中央的管治需要而有不同鬆緊的處理？

在本港一國兩制與法治面對嚴峻挑戰之時，看到內地維權律師余文生的遭遇，香港在不久將來，會否出現另一個「余文生」？

「偷偷判決 一點也不在乎法治」

曾協助「709大抓捕」被捕人士的余文生，因發表《修憲公民建議書》，提出要求國家主席由差額選舉產生等民主憲政要求後，於2018年1月被捕，其後被控「煽動顛覆國家政權」。被捕接近兩年半後，余文生太太才得悉丈夫被判囚4年，之前，她未曾收過任何起訴書、不知丈夫的案件已開庭審訊，甚至最終連判決書也欠奉。

余太許艷在得悉判決後的一段話，讓人很揪心：「（內地當局）沒有告訴家屬，沒有告訴任何人，又偷偷的把他判決了，一點也不在乎法治，中國說依法治國，這是依法治國嗎？」

作者是資深傳媒工作者