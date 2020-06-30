政治管控 經濟洗牌（文：劉進圖） (09:00)

使領館人員和外商隨時成為人質

按常理推敲，國安法通過後，首階段受影響的，將主要是政治上活躍的人物和組織，例如，立法會前主席曾鈺成便在媒體節目上警告，前赴海外游說外國政府對中國實施制裁，藉此施壓阻撓中國通過國安法的，屬於高危一族。曾赴海外游說的前政務司長陳方安生日前發表聲明，以年屆八十及需陪伴家人為由，宣布退出公民及政治工作，似為曾鈺成的警告寫上附註。

然而，國安法的影響不可能只限於政治異見人士，理由有兩個。其一，華為孟晚舟過境加拿大被拘捕後，中國即拘禁兩名加拿大人（外交官康明凱與商人斯帕弗），報復性質明顯，隨着中美關係持續惡化，這類人質外交衝突恐怕難以避免，過去外國使領館人員和商人在香港很安全，不受中國國安法律威脅，港區國安法生效後，他們隨時可以成為人質。近日東京和新加坡相繼推出吸納香港金融人才的優惠計劃，就是看準了國安法造成的信心危機，挖香港牆腳，要取代香港，成為亞洲的國際金融中心。

「二次回歸」全面實現「應有轉變」

其二，北京花這麼大的力氣，冒着國際制裁的風險，直接替香港立法，授權國安人員在港活動，並可對特定個案行使管轄權，嚴重衝擊香港的普通法制度，會不會只是為了鎮壓一批政治異見人士？當這些政治異見者被拘禁、被噤聲、被流亡，當中央消除了一切政治阻力，實現了對香港的全面管治權，很自然就會主導和支配香港的經濟及社會發展，尤其在一些策略領域，如民航、通訊、能源、基建，以及涉意識形態領域，如出版、廣播、文化、教育等，屆時內地龍頭企業要進軍這些領域、支配這些領域，特區政府必然全力配合，原來在這些領域的港資和外資企業，只能被收購、被收編或被消失。

政治管控之後，經濟必然洗牌，這是古往今來無數政權變易的軌迹。基本法委員會副主任譚惠珠表示，制定國安法的首要作用是止暴制亂，還希望起到香港「二次回歸」的作用。「二次回歸」的概念，相當準確傳神，九七回歸後北京認為香港應該發生而沒有發生的轉變，在二次回歸時便將全面實現。

香港還會繁榮嗎？很可能會，就像上海、深圳那樣繁榮，只是，參與其中、推動這城市未來發展的，將會是二次回歸後當家作主的新香港人。

作者是資深傳媒人