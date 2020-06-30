理清提名、任命與指定法官的區別（文：顧敏康） (09:00)

意見第2段：「我們關注此指定法官程序，將賦予行政長官『監察及影響』（作者按：引號為筆者所加）司法機構的權力。這程序（或公眾對此程序產生的觀感）會損害司法獨立。」

意見第3段：「我們深信，以上指定法官程序，只應根據司法人員推薦委員會的建議，而在指定前任法官的情况下，更須符合《基本法》第八十八和第九十二條的要求。終審法院首席法官在合適的情况下應獲得諮詢。一直以來的慣例是，行政長官在『委任』（作者按：引號為筆者所加）法官和司法人員時，應根據司法人員推薦委員會的建議行事。《國安法》應依循此慣例。」

律師會的指控缺乏證據

首先，律師會為何認為指定法官程序將賦予行政長官「監察及影響」司法機構權力呢？如何會有監察和影響呢？律師會僅有主觀想像，卻沒有提出任何證據，不符合律師的基本訓練。其次，「公眾對此程序產生的觀感」會損害司法獨立，證據又何在？律師會有沒有調查過多少市民的觀感？難道律師會沒有看到300萬名香港市民通過連署表達支持制定「港區國安法」的立場？第三，律師會將草案說明中的「指定」理解為「任命」或「委任」，從而錯誤引用基本法第88條和92條，更是誤導了大眾。

提名法官通常指有提名資格的人士提出有當選可能的人士，決定權在批准人手裏。一般來說，提名人會根據自己的立場、喜好提名某些法官候選人，至少在美國是如此。例如美國參議院已經確認了特朗普總統提名的200名聯邦法官，由於參議院被共和黨人控制，從某種程度上講，可以將這種提名視為總統「任命」法官也是不為過的，但是從來也沒有人指摘這是損害司法獨立，畢竟法官是獨立辦案的。

任命法官則是指下命令任用某位法官。例如，基本法第88條規定：「香港特別行政區法院的法官，根據當地法官和法律界及其他方面知名人士組成的獨立委員會推薦，由行政長官任命。」也就是說，符合法官資格的人士經過推薦後，仍需行政長官任命才能成為法官。在香港大律師公會6月23日的聲明中，行政長官任命被說成是「政府只有最低限度的參與」。事實並非如此。從某種程度上說，任命與委任都有任用的意思，但委任更加體現行政長官的主導地位。例如，第504章《死因裁判官條例》第3條規定：「行政長官可委任任何人為死因裁判官。」而這些人士通常是執業5年以上的大律師、律師或律政人員等。相比之下，第3A條只賦予終審法院首席法官委任暫委死因裁判官。行政長官可以委任死因裁判官，為什麼沒有人說這是損害司法獨立呢？因為行政長官委任裁判官能夠獨立審理案件，不存在損害司法獨立的問題。

指定一批法官名單無損司法獨立

指定法官，可以理解為指定某個法官辦理某個案件，也可以理解為根據一定的要求所選定一批法官或法官名單。國安法下的行政長官指定法官，應該是從已有法官（包括退休法官）中選定一批符合資格的法官或法官名單，是根據法官的資歷、專長等考慮選定審理國安罪案件。指定法官與任命法官應該不是一回事，但無論是大律師公會還是律師會，均將指定等同於任命（還不是委任）。所以才會像律師會那樣提出：「在指定前任法官的情况下，更須符合《基本法》第八十八和第九十二條的要求。」前任法官已經經歷過基本法第88條的程序，他們具備法官經歷，只是退休而已，只要符合資格，應該毋須再次任命。律師會張冠李戴，將基本法第88條套用前任法官，顯然不合理，而第92條更是離題太遠。

指定某一法官辦理某個案件，與指定一批法官辦理案件顯然不同，因為最終由哪位法官審理哪個案件是不確定的。而且，行政長官指定法官也不會是任意的行為，一定會諮詢有關人士（包括首席法官）的專業意見，以形成最後的名單。至於某一個具體案件由哪一名法官審理，仍可以按照現行司法規則辦理。

司法獨立通常包括機構獨立、權力獨立、預算獨立、法官獨立等方面，如果以這些因素作為判斷標準，可以清楚看到，特首指定法官是履行香港特別行政區首長的職責，並無影響到司法獨立。進而言之，行政長官指定法官不會影響基本法第85條規定：「香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究。」

作者是全國港澳研究會理事