國安法將至，重讀哈維爾（文：黎恩灝） (09:00)

當年捷克是否今日香港的先聲？

有一天，大叔在菜店的窗櫥掛起一幅寫着「全世界工人階級，團結起來！」的標語。大叔是否真誠相信這句語出馬克思《共產黨宣言》的口號呢？哈維爾接着說道，大叔之所以掛上標語，「只因為他多年來都這樣做，人人都這樣做，以及他一定要這樣做。如果他不做，就會有麻煩」（羅永生譯，第65頁）。

《暴政》（On Tyranny）一書的作者Timothy Snyder在此下了一個註腳：「當其他人也學他（賣菜大叔），一個接着一個在窗邊豎起標語，整個公共場域便佈滿向政府輸誠的標記，反抗便成為不可想像之事。」（劉維人譯，第61頁）

之後，哈維爾詳細描述賣菜大叔的心理狀態：

「賣菜大叔那句口號的真正意義和口號的本文怎樣說並沒有關係。雖然如此，它的真正意義是很清楚易明的，因為那表達的方式實乃司空見慣：賣菜大叔要以政權可以聽到的方式去表白自己的忠順，那就是接受規定下來的儀式，接受將假象當作真實，接受遊戲規則。但是，他在這樣做的時候，自己也變成遊戲中的一員，使遊戲能夠得以存在。」（羅永生譯，第69頁）

哈維爾筆下的賣菜大叔，並不忠於「全世界工人階級，團結起來！」的信念，展示標語只是為求自保的生存之道。用我們熟悉的語言，就是「典型的香港仔」：現實掛帥、避免得罪權貴、「講大話？搵食啫」。唯有人人以謊言表忠，才能令這場說謊的遊戲延續下去，「創造」有利賣菜大叔的營商環境，令他生活得「行穩致遠」。

哈維爾觀察當年以共產主義為名、行極權主義為實的捷克，是否今日香港的先聲？特區政府和建制集團為港區國安法大張旗鼓、鳴鑼開道，香港社會賢達和華資外資紛紛表態，支持一部到通過後才公布所有條文的國家安全法；也許，他們深諳國家安全法並非保障國民生活安定繁榮的金湯，而是維持政權安全的良藥。既然如此，何必捨本逐末，浪費時間在細節？

目前的社會衝突以至各種由警察或民眾引起的暴力事件，的確傷害人身及財物安全；但現行刑事法例已足以應對，不然警察以殖民遺法拘捕9000人、律政司檢控過千人，難道其刑罰全是無牙老虎？

國安法針對4類人

國安法針對的，其實是4類人；這4類人威脅的，其實是中國共產黨執政的權力和權威。

第一類人，是掌握中共領導層和黨內權鬥資訊而避走香港的權貴。本來去年修訂《逃犯條例》，正好將這類人以公開、依法的程序引渡回內地受審，但「反送中」運動就令這如意算盤落空。港區國安法下，香港將成立駐港國安公署，中央在香港又獲得若干司法管轄權，等於修訂逃犯條例的威力加強版，自然有效震懾這些與中央領導人對着幹的貴人。

第二類人，是特區政府的官員。現屆政府不少官員親屬均持有外國護照和外國國籍，子女又在外國讀書，倘若舉家意志不堅定，隨時被外國政府軟硬兼施地利用，怎會不威脅政權的安全？即使是上周民間民調，無論是親民主派或建制派的受訪者，均過半支持特首和司局長的配偶及子女放棄外國國籍，以示對中央政治忠誠，便可知香港的主流民意，一針見血指出國安短板所在。

第三類人，是有能力把握國際大局，因勢利導，刺痛中央要害的香港人。中國力行「金錢外交」，透過捐助國際組織、發展一帶一路、與西方國家以經貿打交道，以經濟實力延伸影響力到外國政治及文化的做法，已經到了瓶頸。當中國以為西方國家重經貿多於人文價值，其實是反映中國政權自身的價值仍然是以發大財為先。是以當美國提起經濟和金融制裁，中國政府立馬以辭令駁火，但實質經濟反制措施欠奉。在大國角力的夾縫之中，不少香港人紛紛呼籲各國要負起國際人權義務，關注香港，要中國作一個負責任和有良心的國際經貿伙伴，自然令中共老羞成怒。可以說，是香港人的才華，逼得中共要打壓到底。

最後一類人，其實是大部分有自主思想和勇氣去抵抗極權的香港人。中共領導層深知一部國安法，絕不會令人心回歸；所謂二次回歸，其實是要香港人懂得在政權之下以謊言過活。當人人成為賣菜大叔，要公開表態認同訂立國安法，哪管你是否真誠擁護，就能「團結大多數，打擊一小撮」。看看這幾個星期，報章接連有廣告支持國安法，下款是一群某某學校校友，論述和聯署名單欠奉，和賣菜大叔的標語異曲同工。至於金融才俊抑或宗教領袖，也加入賣菜大叔的行列，以「理解訂立國安法」的說法來打倒昨日反對23條立法的道德立場。在這種政治氛圍下，說了千萬遍的謊言可以作假成真，民眾被迫接受這套新語言、新規則，磨蝕自主人格和抵抗的能耐，手法其實和殖民者劃地為王、重構社會權力規範、強制當地人歸順的套路相同。

能否在謊言和強權氾濫下活出真我？

如無意外，港區國安法將在今日人大常委會通過。對大多數擁抱自由、法治、人權和民主的香港人來說，毫無疑問是一個打擊，香港社會亦勢起另一股移民潮。哈維爾在〈無權勢者的力量〉指出，要對抗極權，最重要是有勇氣求真，活得光明磊落。該文發表後10多年，柏林圍牆倒下，冷戰方能結束。前路茫茫，香港人無論身處我城他鄉，能否在謊言和強權氾濫之下活出真我？

延伸閱讀：

． 羅永生譯（1992）〈無權勢者的力量〉載於《哈維爾選集》，基進出版社

． 提摩希．史奈德（Timothy Snyder）著、劉維人譯（2019）《暴政：掌控關鍵年代的獨裁風潮，洞悉時代之惡的20堂課》，聯經出版公司

作者是倫敦大學亞非研究學院博士候選人、香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師