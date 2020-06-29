要建立法治 而不是維護法治（文：鄭立） (09:00)

香港並非法治社會；《基本法》並非憲法；北京政府凌駕香港法治，能夠跳過香港的立法機構直接為香港立法；只要任何個人與機構凌駕法律，那就不是一個法治社會，其實早在基本法有釋法權開始，去到今天能夠直接立國安法，事實已擺在眼前，香港人不應該再掩耳盜鈴。

香港沒有法治，不存在這樣的機制，政府要是不自律做違法行為時，阻止不了。政府胡亂立法，阻止不了。香港有一堆什麼監察機構什麼覆核，全部都只是花瓶，是濕水炮仗，是空的滅火筒，擺出來只供觀賞，真的有火災時完全沒用。

香港人已不需要談論如何捍衛法治，或維護法治，因為不存在的東西你既不能捍衛也不能維護。香港人需要的是想自己是否真的還需要法治，若你不打算放棄，就必須從零開始重新建立。

香港需要的是對政府執法

在建立成功之前，就算政府守法，也只是因為政府自律，那也只是一種自律的人治，並非法治。大不了只是吃下去味道很像真魚翅的碗仔翅。香港人需要的不是一個自律的政府，香港人需要的是政府違法時會遭到限制與懲罰。

香港需要的是對政府執法，當政府以及公職人員違法的時候，會有一個機構或機制懲治相關人員，限制他們行動和動用資源。而這個機制和機構，須獨立於今天的政府與行政機關，它的執法方式，應能夠令政府與公職人員受到損失或限制，例如使其無法調度銀行的資金，才會有實效。

如果我們追求法治，那我們現在該討論的是，要怎樣令這樣的機制存在，要在哪裏、如何創造它，如何獨立於香港政府，由哪些人去主導它，怎樣賦予它執法能力。在1997年前的香港，把這個機制寄生於聯合王國既有的體制以及英軍上，而在今天，這已不再可能，那香港就需要另一個機能相同的東西。

這是覺得香港需要法治的人，應該問自己的問題。

作者是專欄作家