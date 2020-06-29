「35+」的不足與改善建議（文：葉金漢） (09:00)

辦兩輪初選 複選可評估吸游離票能力

筆者建議應作兩輪初選，並按次減少可選擇的候選人，從而更策略性地評估（gauge）有意參選者各自的「戰力」及強、弱項（見圖）。

第一輪投票旨在篩選出哪些候選人擁有較鞏固的支持者，此輪應容納所有有意參選者。投票應以「實票／電子票+民調」的混合模式進行，在兩者中作出加權（weighting，例如7：3），並以上述兩個範疇中均獲得中位數（median）排名為界線。例如，若該區共識為派出6隊出選9月立法會選舉，排名中位數應為3.5，故建議以兩項排名（即投票+民調）均同為首4位者方能確定於首輪出線，其餘隊伍，包括只在其中一項排名前四者，則進入次輪初選（見圖）。

這樣的做法，好處有二。第一，能將首輪投票中，知名度高低、有否黨團支持等影響選民選擇或對排名較低的團體的不利因素，在次輪時盡量降低。第二，可讓參與次輪的選民提早模擬選舉當日衝刺階段的情况：當某些政團較有把握取得足夠票數後，尚未投票的選民較願意把選票投予哪些潛在「邊緣人」。

換言之，有別於首輪投票，複選目的在於評估餘下參選團隊各自吸納游離票的能力。再以6席為目標，排名5、6、7的團隊為例，若然其在次輪初選的支持度分別為30%、25%、45%，顯示排名第7的團隊，相比排名第5及第6的名單，較能爭取游離票支持，有能力彌補本身擁有較少固有支持者的不足。相反，若排名第7的團隊於次輪的支持度只有25%或30%，則證明其在固有支持者和爭取非建制派中游離票的能力均較為薄弱，應續以排名第5及第6的團隊出選正式選舉，亦能有較大理據「勸退」排名第7參選人。

統一化公式能令35+平台定位更清晰

有一點值得注意的是，上述例子只以較為簡單的情况作例。由於首輪投票採取較高門檻，現實中或有多隊需進入複選，但這或更能反映設立次輪初選的目的，即提早讓選民代入swing voter的角色。而基於籌備經費、時間及資源考慮，再加上參選者曾於首輪「亮相」，次輪或可改以民調（網上+電話）形式進行，同樣引入加權（如各半或6：4）考慮。

簡而言之，引入統一化公式能令35+作為初選平台的定位更為清晰，而非協調者，甚或是仲裁者（arbiter）的角色，進而減少牽涉黨派紛爭（如是否簽署「攬炒議案同意書」等）。此外，科學化能使整個初選過程更公開透明，使其結果更具公信力及約束力，甚或演進成持之以恆的初選模式，而非只為單一選舉而設。

最後，在本港多黨制（multi-party system）的背景下，35+的原意雖好，但若過於側重「協調」或過於「苦口婆心」，難免會令參與各方有被迫妥協之感。因此，離初選還有一段時間，應增加科學公式成分，使35+更有系統及針對性，才能令參與政團信服計劃能公平地及準確地反映民情，同時又能增加在比例代表制下的勝算。

作者是多倫多大學政治學系博士生