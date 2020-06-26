二次回歸 重新開始？（文：葉健民） (09:00)

高度自治非純粹恩賜 而是道德契約

這種港人自作孽論述，再由港澳辦副主任張曉明進一步闡述。張曉明表示一國兩制到了2047年能否延續下去，必須由全國人大重新授權。言下之意，港人不能假設中央對香港的「寬大慈悲」永遠存在，必須好自為之，不要挑戰國家，否則必會自食惡果。林鄭月娥隨即附和，說香港人必須努力取得中央信任，方可繼續享有高度自治。這些狠話，完全顛倒我們對一國兩制的基本理解和公共管治倫理的認識。對港人來說，高度自治並非純粹是中央一份恩賜，而是大家接受回歸與北京的一份道德契約，而當代文明的政權制度，強調的都是政府必須取信於民合乎民望，而非反過來公眾要討好政權方可享有權利。張鄭兩人的歪理，強調一切取決於北京的感覺，只要老子不爽，任何法律保證憲制條文都可以拋諸腦後。如今國安法以最粗暴的手法出台，就是要為港人來一次示範，要大家領略一下中央權威的架勢。

北京對近年香港情况感到不爽，眾所周知。問題是，中央為何要在這個時候爆發，甚至要以不惜一切的摧毁性手段來教訓港人，令人有點費解。表面上，「止暴制亂」是一個合理原因，就是說要回復香港的穩定，中央必須出手。實情是到了今天，抗爭高潮早已過去，社會秩序已大致恢復。當然民怨尚未疏導，抗爭仍會繼續，但在近萬人被拘捕、刑罰愈來愈重、警力鎮壓愈加有恃無恐的現實下，抗爭者早已重整隊形作出適應，盡量避免與政權作大規模的正面衝突，對社會運作的影響也因而大為減少。當然中央的不爽，還在於抗爭者與外部勢力「勾結」。過去一年香港的情况，早已引起國際社會的高度關注，而美國政府更是一再揚言要因此制裁中國。有人歸咎這完全是抗爭者的「國際游說」所致，而國安法就是要切斷這個內外勾結禍源，減少對國家的傷害。特朗普確實有意藉香港問題去開展他的反華策略，但中共高層明白這個人唯利是圖不談道德，外交策略完全不考慮原則價值，一切都可以現買現賣，所謂關注香港人權狀况對他來說亦只是一種討價還價的手段。所以中共心知肚明，知道只要願意在經濟政策上迎合特朗普，所有紛爭都可以用金錢解決，港人有否游說其實分別不大，而所謂危害國家安全更是言過其實。既然如此，北京在這個本身已因疫情而被美國借勢攻擊的時候出重手對付香港，豈不是為美國提供一個更有力的談判籌碼，令自己要賠上更大代價，這又何苦來由？

所以，這當中必然有更深層的考慮，促使中共不惜一切去對付香港，而我相信這是關乎一場「中國夢」。

香港彷彿是習近平偉大構想的軟肋

習近平所鼓吹的中國夢，不單止是講求物質文明國富民強，而是強調中國模式可以作為一種「人類命運共同體」的發展方向。這條道路，有異於西方強調市場經濟民主制度並行的發展經驗。1978年以後的中國改革，經濟上借重市場體系，但政治上專權體制卻從未作過根本變改，公權未受更大制約，一切只能信賴中共自我完善。40多年的改革，中共相信自己已經證明了西方發展經驗並非唯一選擇，中國改革開放的成功，說明標榜普世價值的民主制度可有可無，專制政權下的國家資本主義亦絕對足以為世人借鑑，發展中國家毋須永遠被歐美霸權牽着鼻子走。換言之，習近平的雄心壯志不止於要把中國引領到小康水平，他所追求的是個人在世界發展歷史上的殿堂地位。

但香港彷彿就是這個偉大構想的軟肋，因為這個城市一再說明，沒有個人自由、缺乏權力制衡，社會無法長治久安，真正的市場經濟難以運作，而國際都會金融中心的活力也會因此褪色。對北京而言，修理香港就是要把這個異例重新納回正軌，以維持中國發展邏輯的一致性，更不容它影響中國夢的對外推銷。中央就是不信威權不能維持經濟發展，她確信強權之下資本財團一樣會全面配合，利誘之下財經精英也必然自動歸邊。對她來說，這才是市場運作的關鍵要素，沒有來自公民社會的噪音滋擾，摧毁反對派的滋生土壤，令民主自由極其量成為一點裝飾，也更能令香港配合中國夢的戲軌。在習近平的個人權威歷史地位面前，香港的作用和一國兩制的承諾，都只是次要考慮。

只求生活溫飽中國夢 始終自說自話

北京所謂的「二次回歸」，就是要香港人好自為之，要吃飯便要順從政權，不要繼續搞事。對於中共來說，這個邏輯既適用於特區，也全國奉行，甚至應為國際社會認同。中共強調永不稱霸，但始終力圖在意識形態上與美國分庭抗禮，矢志要在發展模式上別樹一幟，以領導世界造福人類。這種思想鬥爭始於1940年代，70多年來從未休止。但回頭看二次大戰後的美國崛起，不單因為船堅炮利又或者大灑金錢，也在於羅斯福總統以民主自由價值確立下來的國際秩序和合作平台。背後的國際社會認同和更重要的跨越國界的人民景仰，是美國的世界領導地位的重要基石。只求生活溫飽的中國夢，始終自說自話。即使在特朗普治下，美國在國際舞台道德話語權盡失，但也不見得中國可以有機可乘取而代之。因為沒有海外人心認同，缺乏彼此價值上的共鳴，便難以領導世界潮流，引領風騷。九七回歸，鄧小平以國際社會認同的文明手段去處理百年恩仇，贏得世人讚頌，是中國走向世界的重要一步。21世紀，一切彷彿往後倒退。

鄧小平無比耐性 今天領導只爭朝夕

香港的抗爭恍似穿上新衣的國王旁邊的小孩，不識相地說明，假如生活缺乏尊嚴、社會公義不彰，政權即使能帶來富足的物質生活，也會被視為缺乏正當性，既無法令民眾信服尊重，也難以維持長治久安。但港人這份坦率，卻正刺中北京要害，打擾了中共領導的盛世大夢，也自然難容於這個國度。這種對如何達至善治的根本差異、彼此看待所謂文明進步的重大分歧，豈是單憑一句準備「二次回歸」或者熱愛祖國便可以解決問題，重新開始。鄧小平以歷史視野和無比耐性去嘗試解決中港差別，今天的領導人只爭朝夕，要削足就履。中港共融這個願景的最美好時光，恐怕已成為過去。

作者是香港城市大學公共政策學系教授