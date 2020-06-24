宿命與使命（文：黃任匡） (09:00)

北京一意孤行，貫徹其「留島不留人」的對港政策方針。同時世界各國也趁機向香港各行各業的人才招手，不但英國BNO可能終獲平權，台灣、美國、日本及歐洲也陸續有意吸引港人定居甚至移民。一推一拉之下，香港勢將出現自九七主權移交之後最龐大的移民潮（或曰逃亡潮）。

雖然本人沒有這樣的計劃，但在朋輩間熾熱的討論氛圍之下，筆者不得不承認，自己也有想像過移民外地後的生活。况且《明報》的讀者群較多為知識分子，亦不乏專業人士，理應是社會中最有條件和動機移民的群體，今天我們不妨討論一下如果決定移民，作為一個香港遺民，應當如何在外地自處。

心懷感恩

首先，到了外國呼吸着自由的空氣，我等港人應當心懷感恩，勿視一切為理所當然。

沒有一個社會，會樂於無條件吸納一大群寄生蟲。作為外來者的我們，其實從未納稅，亦沒有對人家的社會貢獻過什麼。即使是所謂的「投資移民」，我們也不過是用錢買一張寄人籬下的許可證而已，實在沒什麼好得意的。

世界各國向香港人才招手，一來是為吸納人才、資金、技術，但更是盡其人道，為中共魔爪下的港人提供逃生門。

面對這些伸出援手的各國人民，不心懷感恩的話，我們跟那些來了香港卻要趾高氣揚狗眼看人低，還說什麼「沒有我們來消費，你們香港人就完蛋了」的人有什麼分別？

奉公守法

當然，無論身在何處我們都應該奉公守法。但我們人在外地，就更應該戰戰兢兢。這不但是保住「香港人」這金漆招牌，更是避免把移居的地方變成今日烏煙瘴氣的香港。

九七前後，來港定居（或旅遊）的內地人士之中，努力貢獻社會、融入香港的不在少數，但依然故我把大陸的一套搬來香港的也是大有人在。

他們沒規沒矩、大聲喧嘩、隨處便溺，甚至把大陸的貪腐、人治，帶來香港。當初，他們為了香港比內地優越的一切而來到香港，但久而久之，他們居然自己慢慢地把香港變成他們來自的地方。這是何等的愚蠢。

筆者曾經親耳聽過準備移民美國的香港人，討論如何可以對美國政府隱瞞香港的收入，從而避稅。唉，這又何苦呢。

勿忘香港

一年以來，香港人高呼「光復香港」，響徹雲霄。即使是時不我與，形勢比人強，港人選擇移居外地，和光同塵、休養生息，也不過是現代版的「大隱隱於市」。

他朝有日，當世界的風向一轉，香港重光的時機來臨，我們應當帶着外地積蓄的能量和眼界，以及今日保存的溫度和憤怒，回來重建昔日光輝的香港。經歷千年流離的猶太人，當年就是這樣回到應許之地建構以色列的。

港人的宿命與使命

總而言之，大時代當前，港人倘若選擇移民外地就必須心懷感恩、低聲下氣、戰戰兢兢做個二等公民，生活得循規蹈矩，莫使丟了香港人的架，還得心中常存憂患，隨時準備好回港重建家園。

咦，慢着。

如此這般，其實留在香港，挺直腰板做個香港人，會不會更快活一點？

作者是杏林覺醒成員