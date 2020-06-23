疫後旅遊業會邁向新常態嗎？（文：葉國豪） (08:59)

由多元到單一依賴的經濟格局

回顧1997年後的香港旅遊業發展，逐漸形成由多元到單一依賴的經濟格局。當2003年香港因SARS與《基本法》23條國安立法爭議深陷管治困局的低潮時，北京刻意在「七一」回歸紀念日的前夕與特區政府簽署兩地間《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），一方面開放個人自由行，使內地旅客首次突破千萬人次，也一舉推高其比例，使過半的訪港旅客皆為內地人士，同時也加速了服務業的北上發展與轉型，藉由降低失業率與振興經濟，客觀上穩定了香港的經濟與政治情勢，也確立了日後香港旅遊業的發展格局；當2009年香港再一次處於全球金融危機的震盪時，時任特首曾蔭權與內地政府協議開放具深圳戶口居民的「一簽多行」，爭議之大影響深遠。除了使內地訪港旅客攀升至六成比例、超過2000萬，旅遊業的僱用人數佔整體就業比例首次超過6%，其GDP的比重也上升至5%左右，同時帶動了零售業的巨幅成長。

然而跨境旅遊也產生許多非預期的負面影響，例如非法勞工、水貨客、鬧區擁擠、雙非嬰兒與環境問題等，也暴露出本地酒店與牀位等接待能力的不足。民眾對於訪港旅客的態度也是矛盾的，一方面承認其所帶來的巨大正面的經濟效應，另一方面也承受舖租上升、生活消費環境惡化的苦果。隨着跨境經濟整合的發展，對此儘管建制陣營與業界人士皆不乏警覺，然而特區政府卻始終被動與滯後，直到2013年底才首次完成旅遊承載力的相關研究，但是其內容卻缺少關於社會承載力的討論，也沒有積極處理大量旅客湧入的影響。

儘管梁振英政府叫停了「雙非嬰兒」，並且着手處理水貨客的問題，乃至在2015年終止飽受爭議的「一簽多行」，改採「一周一行」，在陸續發生許多中港衝突下，「自由行」已成為一個不穩定的政治炸彈，不但影響了民眾對特區政府的政治信任，相信也是強化本地認同、刺激政治上本土主義發展與「中港區隔」的因素之一。

因此每當香港遭逢經濟困境，短視的特區政府與旅遊業界為求短期而立即的經濟好處，就會要求與內地政府協調擴大自由行的規模，北京出於維護香港繁榮穩定的立場，也多積極的回應與支持。關於擴展海外其他市場（如印度與越南）的呼聲與作為並非沒有，但是成效與影響非常有限，於是整個香港旅遊業逐漸發展成單一依賴的經濟格局，至今內地旅客佔總體客源的將近八成，顯然是嚴重失衡也不可持續的。

所謂健康旅遊 勢將複製自由行老路

根據世界旅遊組織（UNWTO）的報告，超過200個國家與地區針對新冠肺炎發布了旅遊限制令；英國《經濟學人》雜誌早前亦指出，一國的情勢愈嚴峻，在封城下則愈少外地旅客，而多國旅遊業有走向本地的趨勢。同樣的，「反送中」抗爭與疫症的肆虐也強化了公民社會中追求經濟永續發展的聲音，香港旅遊業是否會因此邁向「新常態」呢？根據香港旅遊發展局的看法，所謂「新常態」指的是旅遊習慣的改變，特別注重公共安全衛生，改採短途、健康主題的旅遊，區內新的旅客競爭將非常激烈，對此旅發局將大力宣傳重振本港旅遊業的發展。我們在此可以看到疫後的旅遊業仍缺乏新的思維，過往綠色旅遊僅具輔助的角色，難以成為旅遊業主力，甚至對所謂的健康旅遊，仍僅強調宣傳而缺乏實質的準備，勢將複製自由行與「一簽多行」的老路，藉由與內地政府協調合作「救港」。其實過去內地政府不乏不滿的聲音，認為香港予取予求，而重啟內地旅客水閘勢必也將引發新一波的社會衝擊，前車之鑑必須妥善處理。

不可小覷市民的不滿

早前內地五一黃金周因為疫情影響，訪港旅客幾乎絕迹，本港商戶也主力強調本地市場。弔詭的是，疫情讓消費者體會了久違的殷勤接待，整體的用餐與消費環境也難得地出現了改善，這些過去在「搵快錢」、強調數量犧牲質素的營商心態下畸形發展，竟然短暫地受到糾正，然而我們若以為香港旅遊業從此邁向不一樣的「新常態」則未免天真；也對香港的社會與生態承載力感到憂心。林鄭月娥政府上任以來已經很少在其《施政報告》中對旅遊業加以着墨，新冠肺炎爆發初始，政府更被指為政治考量高於公共衛生而拒絕封關，反而有可能進一步惡化脆弱的中港關係，許多市民仍被迫在家避疫，累積的不滿不可以小覷，這是業界與特區政府北上求救時必須謹慎小心之處。

作者是香港中文大學社會科學院客席講師