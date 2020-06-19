港版國安法 真的不會改變港人生活方式？（文：曾志豪） (09:00)

我們那時不懂「逆向思維」：如果真的只換一支旗，那為什麼要勞師動眾搞回歸呢？

如果不是希望達到更深層的目的，便不會「回歸」。

於是前律政司長梁愛詩在回歸20年的時候，便這樣替「回歸」再解釋：「回歸不止是換一支旗、改一個名字，而是經過一條新路，認同國家民族，接受國民身分。」即是說，不能單單形式回歸，而是要人心回歸。這已經和最初的簡單換旗截然不同。

今天，黨要推出「港版國安法」，又來玩老把戲，「立國安法只是針對極少數一撮人，香港多數人一切生活方式不變」。

我們現在又要用逆向思維看待這個問題，如果這個國安法真的只是針對極少數人的話，不會改變多數香港人的生活方式，那又如何能做到讓香港重新恢復秩序呢？

4方面自由正是「要補齊的短板」

要知道，今天多數香港人的生活方式已經有了巨大改變，單說日子紀念，6月4日、7月1日以外，我們多了6．9、6．15、6．16、7．21、8．31，這些日子香港人都不會忘記，要獻花唱歌爭取抗議；我們吃飯變成分「黃店」「藍店」，我們習慣眾籌支援手足。我們的生活方式變成了「和你Lunch」、「和你Sing」，我們習慣看網絡自媒體的各種政治評論，也習慣了簽各種海外平台的聯署，推動本地民主活動。

這些生活方式，包括了香港人的言論自由、集會自由、通訊自由、和外國連結的自由。而這4方面的自由，正正就是「港版國安法」要「補齊的短板」！

如果這些生活方式不會改變，那中共心目中的「秩序」是不能恢復的。所以真相便是，如果要恢復秩序，便一定會改變大多數香港人的生活方式！

港版國安法之後，也不能相信黨會釋出什麼善意，包括普選特首了。你看看澳門，什麼國家安全的圍欄護城河都一應俱全，請問他們有普選特首的機會嗎？

作者是傳媒工作者