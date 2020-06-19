拆解18區議會選舉的票源變化和啟示（文：葉兆輝、黃朗軒、閉清瑜） (09:00)

假設56歲或以上全投藍營 估算「轉軚率」

社會上普遍認為支持黃營的都是較年輕的選民，而藍營的票源則為較年長的選民。到底這次黃營大勝，是否單單因為很多以往不是選民的年輕人走出來投票？還是有一定數量的年長選民也改變了其投票意向？筆者將2019年區選的投票人數分為18至55歲以及56歲或以上兩組，發現投票人數的百分比分別為58.1%（18至55歲）和41.9%（56歲或以上）。這剛好與非建制派和建制派的得票比例非常相似，分別為57%（非建制派）和41%（建制派）。

因此，我們作出以下的一個假設：所有56歲或以上的投票者皆投了票給藍營，而18至55歲的投票者皆投了票給黃營。由於2015到2019兩屆區選上，全港18區的投票人數和黃藍兩大陣營的候選人所得的票數均有上升，如果對比兩組年齡層在香港18個區的投票人數上升（ΔV），以及黃營和藍營的候選人在得票上的改變（ΔVS），計算出ΔVS和ΔV之差，再除以其佔ΔV的比重，我們估算出「轉軚率」：即是至少有多少2019年藍營候選人理應得到的56歲或以上的選民「鐵票」是「轉軚」投向了黃營（見圖中「指數2」）；或換句話說，黃營所得的新票，除了是來自18至55歲的選民，至少還有多少是來自56歲或以上的選民（見圖中「指數1」）。我們得出了有趣的發現（見圖）。

各區轉軚率與藍營議席

在2019年選舉，藍營拿到最多議席的分區為觀塘區（12席）和九龍城區（10席），其「轉軚率」的確為18區最低，只有6.7%和10.4%。這意味着，若假設的條件成立，觀塘區和九龍城區的年長選民大致都有走出來投票支持藍營的候選人，可理解為他們對建制派比較忠誠。反觀其他「轉軚率」較高的區，例如黃大仙區（49.1%）、荃灣區（45.6%）、西貢區（44.1%）和大埔區（36.7%），藍營只能在荃灣區拿到2席，其餘3區都未能取得任何議席。

但在一些「轉軚率」很低的地區，如油尖旺區（11.4%）和元朗區（13.3%），藍營卻未能保住多數的議席。經筆者查閱一些小區的得票情况，當時（2015年）的建制派候選人亦只是以小票數險勝對手。所以在2019年的登記率和投票率都有大幅提升下，如果非建制選民比建制選民更願意出來投票的話，便很容易令非建制候選人反敗為勝。

反映有多少原撐建制選民轉變意向

總而言之，「轉軚率」或多或少能反映該區有多少本來支持建制的選民轉變其投票意向，從而導致建制陣營的慘敗。「轉軚率」的另一解讀為：即使所有18至55歲選民的選票都投給了黃營，仍未足夠達至這麼一面倒的得票。所以，黃營一定是拿到了一部分來自56歲或以上選民的選票。而「轉軚率」是估計在各區中，轉向支持黃營的年長選民的百分比。

當然，文中的假設是在模擬一個以年齡層區分政治取向的極端情境，現實中每位選民的投票意向是無從考究的。並且，兩年齡層組別的新增投票人數，並不可能完全反映在黃藍兩大陣營的得票上升。因為當中有一定的限制，例如：中立陣營或獨立候選人的支持票數在這分析中未考慮在內、兩年齡層組別所投出的票可能有小量為廢票。

已不能再用年齡劃分作選舉工程

在這些限制底下，文中的估算仍然給予我們一些啟示：選民們的確有用手中的選票來表達對某陣營的支持，而且其投票意向與以往不同，並且會隨着社會事件不斷地改變。尤其以年長選民為例，儘管建制派一向着力和用心在地區工作上，但是在關乎香港未來的政治議題上，已不能再用年齡劃分作選舉工程，因為年長選民的意向已與過往不同，今天的60歲選民的意向已經與20年前的60歲不同了。

時代已經不斷地更新和替代，2020立法會選舉將至，不同政治取向的人士和特區政府是否能從2019區選中汲取教訓？現在沒有什麼「鐵票」的懸念，只有務實地回應廣大市民的訴求，才可以拿到選票，爭取地區的議席。

作者葉兆輝是香港大學社會工作及社會行政學系講座教授，黃朗軒是香港大學社會科學學院研究助理，閉清瑜是香港大學社會科學學院研究助理