新冠疫情下市民的喜與憂（文：周永新） (09:00)

疫情影響生活每一方面

新冠肺炎疫情帶來生活一些不方便，但市民習慣了，並不覺得怎樣。不過，疫情一再拖下去，市民逐漸發覺，其實生活每一方面，都受到不同程度的影響：家裏有子女的，他們終於可以返校上課，而做父母的，方才發現教師的責任實在重大，不是網上學習可以取代；年紀大的和家中有成員需要照料的，長者活動中心和復康中心長時間停止運作，百萬計長者和正在接受復康治療的人士，他們的愁苦和無助，非外人所能明白；受害最大的，應是那些因為疫情而被減薪或裁減的僱員：3至5月的失業率是5.9%，即23萬名打工仔找不到工作，加上就業不足的，香港有約36.5萬個家庭的收入因而減少；這些家庭如何在疫境中掙扎求存，並在疫情過後「動起來」，政府真要想想辦法，「保就業」已不易，協助他們「重新出發」，難度更大。

這樣，港人過去半年經歷的一切，他們對政府的作為有什麼看法？他們對自己身處的香港有什麼感受？他們與家人和朋友的關係有什麼改變？他們在疫情中有什麼得失？筆者就自己的觀察，以下逐一細表：

政府應對疫情顧慮太多、未夠果斷

第一，市民對政府應對疫情的表現有彈有讚。袁國勇教授曾說：政府應對疫情，開始時做的不錯、走得很前，後來卻不理想。市民普遍的感受是：政府做事總是慢了幾拍，例如疫情初起時，有建議政府應管制出入境的人流、關閉高鐵的往來，但政府總是以港人有進出內地的需要而推搪；到市民搶購口罩，要求政府保證口罩供應充足時，政府的回答是已盡力向全球搜購，可惜搜購並不成功，供應商應允的數目遲遲未見出現；關於入境者必須隔離接受檢測，早有立法會議員建議租用酒店或郵輪作相關用途，政府到了4月才認真執行。總的一句，市民覺得政府的顧慮太多了！有時卻流於意氣之爭，例如醫療人員採取工業行動，要求政府「封關」，特首以他們的威嚇「不會得逞」為理由，「封關」一拖再拖。

不過，市民對政府的防疫抗疫工作並不是一面倒的批評：鑑於市民消費下降，政府早於《財政預算案》公布前成立第一輪防疫抗疫基金，受助的企業雖嫌援助不足，但總算是「及時雨」；到政府設立第二輪防疫抗疫基金，受惠企業更廣泛，算是聆聽了市民的聲音。若論政府在防疫抗疫工作中的最佳表現，衛生署和醫管局於每天下午4時半舉行的疫情發布會應記一功：衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生清晰的交代，回答記者提問時的忍耐、真誠、自信，及間中對疫情流露的憂慮和喜悅，不知得到多少市民的讚許，更為提升政府民望打下強心針。

整體而言，政府這次防疫抗疫工作的表現，最大缺點是無法與市民溝通：政府做着自己想做的事，市民則思考如何自救，兩者雖不至背道而馳，但各行各路，效果怎會理想！

公民社會疫情中表現互助互愛

第二，香港的公民社會在疫情中的表現優秀卻有局限。新冠肺炎疫情於1月下旬開始蔓延，受感染的群組相繼出現，香港的公民社會即時動員起來：當一罩難求的時候，不同政治背景的團體到處蒐羅，並向有需要的市民和長者派發口罩，更可喜的是，不少商家和私人企業也加入派發行列，雖然其中不無政治和商業考量，但港人不待政府5月時派發「銅芯口罩」，能及時照顧有需要市民，總算體驗了公民社會的互助和互愛。

過去半年，市民自發幫助受影響人士，例子多不勝數：例如學童在家中學習，基層家庭兒童卻缺乏電腦和家長的指導，有組織為他們籌募電腦及從旁協助；又如長者和殘疾人士無法返回服務中心，有心市民不但探問，且為他們安排上門的專業服務；又如露宿者再無快餐店過夜休息，有團體為他們尋找捐助，務求他們有地方棲身。以上例子，近日傳媒亦有報道，足見港人並非冷酷無情，憐恤他人的行動，舉不勝舉；香港社會就是這樣，只要有市民提出需要所在，常可收到一呼百應的效果。不過，市民的自發行動，能夠做到的委實有限，絕對不能取代政府的責任。

第三，市民在疫情下有喜也有憂。先說憂：市民最先憂心的，是買不到口罩、搓手液、廁紙等，足足被折騰兩三個月；到政府管制香港與內地的人流進出後，市民有親友在內地的，不知分隔要維持多少時間？至外地入境者必須接受隔離或居家醫學檢測後，有子女或家人在外地讀書或工作的，不知何時應回港或留在外地？最令市民擔心的，是眼見市面冷冷清清，陸續聽到有親友被迫停薪留職或被裁，擔心不知何時自己飯碗也不保？總言之，市民雖不至於人心惶惶，但心理壓力大是人之常情，過去幾項調查皆顯示，市民在疫症擴散期間，各項心理健康指標均有轉壞的趨勢。

多想疫情中得到的關懷和協助

這樣，疫情下市民何喜之有？喜的是父母與孩子接觸和相處的時間多了、親友之間的關心和問候多了、人與人之間的互助多了，而平日忙碌的步伐，近日慢了下來，個人衛生意識也加強了，更重要是往日罕有的寧靜，今天不再是什麼奢侈的東西。還有，一向熱愛保育的人士，應該慶幸患病的地球總算有喘息的機會。

新冠肺炎疫情帶來的是禍是福？確有反思的空間：市民面對疫情，憂慮在所難免，但擔心之餘，除了計算自己失去的東西，若能想想在疫情中得到的關懷和協助，感恩之心油然而生。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授