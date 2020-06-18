我們在想爭取些什麼？（文：葉金漢） (09:00)

回歸以來大型政治運動

雖然港人常被譏為政治冷感，但其政治參與度並不遜於其他過渡性社會（transitional society）。筆者整理了回歸以來，香港發生的大型政治運動的性質、參與人數及結果（見表）。

性質上，2003年23條50萬人上街遊行及去年反修例風波均屬於捍衛一國兩制，參與者光譜最為廣泛，甚或涉及「淺藍」。而2010年五區公投、2014年佔中，參與者主要為「黃絲」。有別於前者由反對派領袖發起，後者由公民社會從下而上主導（bottom-up approach）。至於2016年「魚蛋革命」，由提倡本土、自決及港獨分子策劃，除了訴諸街頭暴力外，並沒有明確目的。

就成效而言，兩次捍衛一國兩制的大型運動均能成功或「部分成功」地向政府施壓，使其讓步，撤回惡法。然而，兩次爭取普選的運動，則成敗各一。2010年反對派雖分裂，卻為北京提供誘因，籠絡（co-opt）溫和泛民，促成立法會選舉一人兩票、增設「超區」議席，取消區議會委任議席等零星改革（piecemeal reform）。相反，民主派團結一致佔中，卻收縮了可籠絡談判的空間。這反映了捍衛「自由」與爭取「民主」兩者的策略或有所不同（註1），而主流香港民意，至少在反修例風波爆發前，仍是希望在一國兩制下爭取普選。

有人認為2014年佔中爭取普選失敗直接催生了自決、港獨，但兩者並無必然關係。民主化運動時有高低（protracted），很多國家的人民即使對民主現况不滿亦不一定會轉為走上「革命」之路。當中的關鍵取決於公民社會內部資源多寡及互相競爭話語權（註2）。當年較為勢孤的「獨派」，便成功透過發動「魚革」，製造焦點（focal point），鞏固了激進勢力的支持，使梁天琦在及後的新東補選中勇奪15%的選票。有別於過往公然（overt）爭取港獨、自決，激進派現更強調間接（covert）的動員方式，如使用「沒有ＸＸ（普選、一國兩制等）寧願攬炒」，或「光復」等字眼。

「革命」可致社會失去平衡作用

此等間接動員方式擴大支持層面，亦模糊了焦點：究竟我們在爭取些什麼？

若一國兩制下可落實或沒有普選，同樣地，即使走上港獨、革命，普選亦不一定能達至。再者，革命也有政治革命（political revolution）與社會革命（social revolution）之分。與政治革命不同的是，社會革命除了爭取推翻現有政府外，更強調要打破社會上現有制度及價值觀，進行系統變化（systemic change）（註3）。過程中難免除去反對勢力及聲音，使社會更為單元，失去其本有的平衡作用（註4）。因此，許多透過社會革命而成立的政權，例如中共、伊朗、越南等，均不屬民主政體。

捍衛一國兩制、港獨與爭取普選，三者關係在國安法下更顯微妙。

國安法或致「和勇不分」不再

國安法的確立，「成功爭取」外國制裁，使激進派鼓舞。然而，有3點不能忽視：

第一，國安法旨在增加抗爭代價，以圖轉變（shape）抗爭模式，使一部分對一國兩制失望但又不願事事激進的運動支持者、同情者，不再如往時般「和勇不分」，最壞情况是產生抗爭疲憊（protest fatigue），令激進勢力可選的抗爭路線愈收愈窄。近日愈見零星的「和你Sing」、「和你Shop」或反映此點。

第二，本地抗爭轉型甚至弱化，或讓人更依賴「國際陣線」。方法雖新，但與過去一直強調要增加中央管治及打壓成本之策略無異。再者，民調顯示，超過五成市民支持國安法，較多人不滿的僅是繞過本地立法。由此推斷，以攬炒兩制作為「維護」兩制的脅迫手段，市民或許有所保留，亦對「鳳凰經過浴火後能否重生」抱有疑問。畢竟把兩制「玩爛」後，反而大大降低中央直接介入的成本。

第三，從功利角度而言，近10年來的「硬撞硬」暫時只換來更多的打壓，原因在於此雙刃劍會同時增加中央的容忍成本（cost of toleration）。附表顯示，中央並非鐵板一塊，適度而非過度壓力，能有助捍衛甚至帶來改變。現由新生代「翻盤」並主導的17區議會、過去某些政團一直反對現又欲參選的超區，正是透過「又傾又砌」而成。

要使中央重回正軌 港人不能鐵板一塊

可見，若要使中央也「重回正軌」，港人或不能鐵板一塊。再者，輕言攬炒兩制，恐將修正（refine）兩制這一選項亦一併放棄。

註1：Steven Yet (2016). "Relationship between Contention and Democratization: A Comparative Analysis of the Hong Kong's Political Reforms for 2012 and 2017 Elections" (paper presented at the 66th annual meeting of Political Studies Association).

註2：Kathleen Gallagher Cunningham, Marianne Dahl and Anne Frugé (2017). "Strategies of Resistance: Diversification and Diffusion". American Journal of Political Science 61, no.3, pp. 591-605.

註3：Theda Skocpol (1979). States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge University Press.

註4：Jean Lachapelle, Steven R. Levitsky, Lucan Ahmad Way, and Adam E. Casey (2020). "Social Revolution and Authoritarian Durability". World Politics 72, no. 4 (forthcoming in October).

作者是多倫多大學政治學系博士生