我們在想爭取些什麼？（文：葉金漢） (09:00)

回歸以來大型政治運動

雖然港人常被譏為政治冷感,但其政治參與度並不遜於其他過渡性社會(transitional society)。筆者整理了回歸以來,香港發生的大型政治運動的性質、參與人數及結果(見表)。

性質上,2003年23條50萬人上街遊行及去年反修例風波均屬於捍衛一國兩制,參與者光譜最為廣泛,甚或涉及「淺藍」。而2010年五區公投、2014年佔中,參與者主要為「黃絲」。有別於前者由反對派領袖發起,後者由公民社會從下而上主導(bottom-up approach)。至於2016年「魚蛋革命」,由提倡本土、自決及港獨分子策劃,除了訴諸街頭暴力外,並沒有明確目的。

就成效而言,兩次捍衛一國兩制的大型運動均能成功或「部分成功」地向政府施壓,使其讓步,撤回惡法。然而,兩次爭取普選的運動,則成敗各一。2010年反對派雖分裂,卻為北京提供誘因,籠絡(co-opt)溫和泛民,促成立法會選舉一人兩票、增設「超區」議席,取消區議會委任議席等零星改革(piecemeal reform)。相反,民主派團結一致佔中,卻收縮了可籠絡談判的空間。這反映了捍衛「自由」與爭取「民主」兩者的策略或有所不同(註1),而主流香港民意,至少在反修例風波爆發前,仍是希望在一國兩制下爭取普選。

有人認為2014年佔中爭取普選失敗直接催生了自決、港獨,但兩者並無必然關係。民主化運動時有高低(protracted),很多國家的人民即使對民主現况不滿亦不一定會轉為走上「革命」之路。當中的關鍵取決於公民社會內部資源多寡及互相競爭話語權(註2)。當年較為勢孤的「獨派」,便成功透過發動「魚革」,製造焦點(focal point),鞏固了激進勢力的支持,使梁天琦在及後的新東補選中勇奪15%的選票。有別於過往公然(overt)爭取港獨、自決,激進派現更強調間接(covert)的動員方式,如使用「沒有XX(普選、一國兩制等)寧願攬炒」,或「光復」等字眼。

「革命」可致社會失去平衡作用

此等間接動員方式擴大支持層面,亦模糊了焦點:究竟我們在爭取些什麼?

若一國兩制下可落實或沒有普選,同樣地,即使走上港獨、革命,普選亦不一定能達至。再者,革命也有政治革命(political revolution)與社會革命(social revolution)之分。與政治革命不同的是,社會革命除了爭取推翻現有政府外,更強調要打破社會上現有制度及價值觀,進行系統變化(systemic change)(註3)。過程中難免除去反對勢力及聲音,使社會更為單元,失去其本有的平衡作用(註4)。因此,許多透過社會革命而成立的政權,例如中共、伊朗、越南等,均不屬民主政體。

捍衛一國兩制、港獨與爭取普選,三者關係在國安法下更顯微妙。

國安法或致「和勇不分」不再

國安法的確立,「成功爭取」外國制裁,使激進派鼓舞。然而,有3點不能忽視:

第一,國安法旨在增加抗爭代價,以圖轉變(shape)抗爭模式,使一部分對一國兩制失望但又不願事事激進的運動支持者、同情者,不再如往時般「和勇不分」,最壞情况是產生抗爭疲憊(protest fatigue),令激進勢力可選的抗爭路線愈收愈窄。近日愈見零星的「和你Sing」、「和你Shop」或反映此點。

第二,本地抗爭轉型甚至弱化,或讓人更依賴「國際陣線」。方法雖新,但與過去一直強調要增加中央管治及打壓成本之策略無異。再者,民調顯示,超過五成市民支持國安法,較多人不滿的僅是繞過本地立法。由此推斷,以攬炒兩制作為「維護」兩制的脅迫手段,市民或許有所保留,亦對「鳳凰經過浴火後能否重生」抱有疑問。畢竟把兩制「玩爛」後,反而大大降低中央直接介入的成本。

第三,從功利角度而言,近10年來的「硬撞硬」暫時只換來更多的打壓,原因在於此雙刃劍會同時增加中央的容忍成本(cost of toleration)。附表顯示,中央並非鐵板一塊,適度而非過度壓力,能有助捍衛甚至帶來改變。現由新生代「翻盤」並主導的17區議會、過去某些政團一直反對現又欲參選的超區,正是透過「又傾又砌」而成。

要使中央重回正軌 港人不能鐵板一塊

可見,若要使中央也「重回正軌」,港人或不能鐵板一塊。再者,輕言攬炒兩制,恐將修正(refine)兩制這一選項亦一併放棄。

作者是多倫多大學政治學系博士生