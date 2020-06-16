國歌法生效與國家安全立法（文：邵善波） (09:00)

很多港人不明白國家安全

中央在兩會前不久，傳出將會授權全國人大常委會直接替香港訂立國家安全法，距今已差不多一個月。香港引起的討論不少，美國更急不及待地發出強烈的反應。但因為全國人大常委會仍未公布有關具體內容，各種評論及意見只反映個人或團體的關注問題，或相關解決建議的一些看法，不一定與草案內容有關。歸納這些意見及建議，差不多全與國安法的落實執行方面有關，鮮有談及違反國家安全行為的各種定義和具體內容，如怎樣的言行才算是顛覆國家，什麼行為是外國干預等等。關注的問題多圍繞在：案件在哪裏審，在香港還是在內地？外籍法官能否處理這些案件？法律有沒有追溯力？法律是否符合香港使用的普通法？要不要有陪審團？等等。香港社會上這些回應，不論是來自愛國人士，還是來自反對力量，都不像在討論為維護國家安全制定法律，反而像為維護香港人權及香港的一制制定法律。這反映出很多香港人根本不明白國家安全是什麼一回事，不明白涉及國家安全的法律的特殊性。從更深的層次來看，更是反映出香港人缺乏國家觀念這個基本現實。這除了是要求香港自身立法需要面對的困難外，也成為為什麼中央要直接出手，為香港制定這些法律的另一個強烈的理由。

就國家安全法，香港社會聚焦談論的是執行層次的問題，這現象反映出兩個情况。首先，對於為維護國家安全立法，雖然在香港內外受到嚴厲的攻擊，如「一國兩制」已死、破壞「港人治港」及高度自治、違反《基本法》、違反《中英聯合聲明》等等，但港人基本上已接受制定這法律的正當性和迫切性，對需要填補這法律空間，難以否定。各方提出的反對理由都是似是而非、口號式的指控，經不起論證考驗。手法仍是製造恐懼，利用一些市民對北京不信任的老一套。其次，是高度反映香港的本位主義及思維。對一個全國性的問題，完全不能以國家的角度去探討、去討論，固執地只以香港自身的思維、習慣、制度、價值觀及私利，去檢視這問題。這表現見諸各個階層，似乎更跨越政治立場、專業地位及知識背景。

維護國安不會因這次立法一勞永逸

維護國家安全的問題是在基本法的起草過程中，首先被提出來的。基本法的安排是要求香港特別行政區為7項問題自行立法。回顧香港特區政府在2002年第一次嘗試立法的努力，純是以法律的內容為起點及終點，基本上是為立法而立法，從來沒有研究及探討當時及將來的香港，究竟存在及面對什麼樣的國家安全問題。這與中央這次直接行動有根本性的分別。中央這次果斷直接為香港立法，明顯是回應因為去年中出現的反修例風波，及一連串大規模的違法暴力衝擊事件，與境外勢力長期及大規模的介入情况。

中央這次定出為四方面的國家安全問題立法，並不是維護國家安全必須面對的所有方方面面。很明顯，維護國家安全的立法工作，將不會因為這次舉措而一勞永逸。維護國家安全的立法及執行工作，將會是香港的一個長遠及延續性的任務。在討論當前的立法舉措時，無論是北京還是香港，應對這基本性質，有充分的理解及心理準備。

故此，對於這法律執行機制的關注，提出的意見無論是以什麼角度或立場出發，都需要明白最後的底線，是這法律必須能夠有效地在香港落實及執行。這是個國家必須堅守的前提，因為這是關乎國家的問題，不止是香港的問題。

作者是新範式基金會總裁