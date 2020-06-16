中間派還有生存空間嗎？（文：麥嘉晉） (09:00)

坦白講，我不在乎。

在這大時代中，生活已極度政治化，所有人均被拉扯，成為社會兩極化的受害者，再討論中間派有沒有生存空間、能否贏得議席、能否為中間黨派凝聚支持者，我認為相當本末倒置。

中間黨派在香港的存亡，輕於鴻毛；其代表的價值能否在時代衝擊中得以保存，卻重於泰山。

擁抱理性務實價值 拒過度政治化

在現今香港的政治光譜中，中間派並非「藍溝黃變綠」，亦非「兩邊各打五十大板」，其代表的價值是以理性對話及務實形式推進民主發展進程和改善管治民生質素。有別於過分親權的建制派和與政府全面決裂的非建制派，擁抱「中間價值」的人士建立互信的過程，是以理性、溫和、持平、務實的方式對待政治及社會議題，堅持獨立思考、以事理判斷而不歸邊，從而樹立公正形象以支持其去維護正面的核心社會價值。

為什麼擁抱理性務實價值重於泰山？因為它的反面是社會兩極化、政治化。在過度政治化的香港社會，不論藍黃陣營，我們將會見到政治立場凌駕專業判斷、學術自主、產品質素、家庭關係，所有事情都會動輒得咎、被上綱上線，機構團體將用人唯親、不容異見。很多過去難以想像的情景，例如以政治因素公開呼籲市民和商界取消某一銀行戶口、在作實事求是的討論之前就以「美帝科學」這充滿政治色彩的形容詞來批評醫學專家的研究推論，抑或只要是政治立場不同的商戶便必被杯葛、「裝修」等等，現時正在我們的社會不斷發生並急速惡化，我深信這樣的社會將不會因參與政治鬥爭的其中一方「得勝」而好起來。

回望不久之前，2017年，不論是特首選舉敗選的曾俊華，或是剛上場時深受北京信任並頗得一定民意支持的林鄭月娥，香港社會上下曾有那麼一個契機可以理性務實為主調的方式走下去。不過這些憧憬，現在看來，彷彿已是海市蜃樓。

理性務實主義的空間不斷被壓縮

很多人說：「修例風波是社會全面撕裂的導火線。」這固然毋庸置疑，但香港社會與理性務實主義漸行漸遠，到現在幾近毫無空間，一定程度亦是我們一起選擇的共業。

首先，綜觀過去數年的事實證明，在各政治舞台（區議會、立法會、行政機關等）並沒有在位並具廣泛公信力的中間派政治領袖出現，去有效宣揚並推動所擁抱的價值。其次，自修例風波以來，香港社會嚴重對立和充滿仇恨，加上中美關係及國際形勢非常緊張，因此造就香港的親權派和反對派不斷以逐步升級的激進方式互相拉扯，立場較溫和及主張理性討論的人士均被要求歸邊，否則將會不被接受和受到孤立。

其實我們在去年6月至9月期間，曾經有很好的機會去嘗試以「和理非」方式解決政治問題。當時不少中間派和「淺藍」「淺黃」人士能主動與港府和北京接觸（如我在8月底進入禮賓府討論如何建立溝通平台），爭取合理的社會訴求；另一方面也時有與泛民和示威者溝通，冀為逐漸以暴力為主調的街頭抗爭降溫，可惜最後始終未能扭轉局勢。

當北京和港府堅持「止暴制亂」、示威者把暴力逐步升級並開始玩「國際戰線」，這場政治風波便走上攬炒的不歸路，當去年11月我與曾鈺成、張達明等一行人進入理大協助想離開校園的示威學生之時，整個身心深刻體會到香港社會已傷痕纍纍……示威者與警察和政府基本信任已蕩然無存，理性務實的價值、聲音、空間亦自此正式被壓縮。

忘記參與立會和管治團隊 以實事爭取社會長遠信任

如果必須為中間派在當下香港的政治前途作出預測和建議，作為過來人，我希望各位身懷正義的政治抱負、擁抱理性務實價值的中間派人士，今天別強行在天時、地利、人和均不具備的現實下，參選立法會或爭取加入政府管治團隊，從而堵塞了長遠重建社會互信的路。

考慮到香港存在已久的政制問題，而社會又處於極度撕裂、充滿仇恨的情况下，大量中間選民也必然會被兩邊拉扯而歸邊，因此任何中間派立法會候選人都會被黃藍陣營對手及大部分選民視為出來𠝹票，那如何在選舉中爭取信任和支持？即使能進入議會，中央、建制均不會認為你是同路人，非建制派亦會將你邊緣化，一個政治議案的表態，不論是支持、反對、棄權，都會輸盡已被兩極化拉扯的市民的信任。變成兩面不是人之後，從何談起長遠的重建社會之路？

相對於參選立法會，理論上主張理性對話及建立互信的中間派政治人物在參與管治上的空間大得多，我們理應是聽取及分析兩派意見、說服雙方接納折衷或階段性政治進程、以專業務實作風與市民共謀正面民生政策的最佳人選；而擁抱這種價值的市民和專業人士亦是香港一直以來被視為極具法治和國際信譽城市的基石。但如今的政治氣氛空前緊張，反對派及其廣大支持者對政府極不信任自不在話下，北京對香港管治人才的要求亦變得十分狹窄，忠誠度高於一切，觀乎近期新一批政治任命官員清一色是建制派中人，可見一斑。而今年初港澳辦和中聯辦重組領導層後，在政治取態和執行上步調已完全一致，在北京內部一致判斷國際形勢緊張、國家安全受威脅的情况下，想在政治上「是其是、非其非」，於現時的港府架構內並無空間。

然而，時不我與，卻絕非一事無成。我仍然相信，這裏會有希望。

雖然當前的政治環境大大壓縮中間派的空間，但不代表不能凝聚支持者，畢竟在正常情况下，中間人士永遠在社會中佔大多數。就算在艱難的時刻，我們仍然有很多在政治舞台背後可做的事，如繼續努力於幕後在兩派之間斡旋、關心被捕年輕人由聆訊至重新走入社會的需要並提供輔導和幫助、在自己的工作領域守好本業精神並盡力避免被政治化等，這些在「大時代」下的「小節」，我相信擁抱理性務實價值的中間派人士會扮演舉足輕重的角色。

不歸邊 以更好的自己着眼未來

去年今日，我離開了民主思路，但我仍然一直相信溫和民主、理性務實的政治理念是香港的出路。在今天這個艱難的世道，我堅持不歸邊，是因為不能認同雙方以攬炒方式或「效忠勝於一切建議」等方法解決香港的政治和社會問題，我相信擁抱理性務實價值的同路人，亦會有一樣的想法和期盼。縱使現在已不能扭轉形勢，但我們仍必須在生活和那麼一點點的政治參與中，堅守自己的原則和相信的價值。雖然國際新冷戰格局不知何年何日會結束，但當將來真有一日，政治鐘擺能回到中間，香港會再次需要我們的工作和貢獻。

我也相信，這種始終如一的堅持和表現，也是人民可信任和付託的政治人物的必要質素和修養。

共勉之。

作者是民主思路前聯席召集人、香港大學學生會前會長