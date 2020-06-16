疫情揭露香港醫療的真象（文：佘達明） (09:00)

今年公院情况是20年來最好

香港過去20年，幾乎每年冬春二季的流感高峰期，都有醫療爆煲的情况。急症室排隊看醫生等6個小時以上，病人在急症室等候兩天才有病牀入院，醫院內科病房爆滿，病房超收10至30個百分點，病房擠迫，病牀不足，醫護工作超過負荷，怨氣冲天。醫管局埋怨人口老化，醫療系統難以負荷，人手不足，撥款不足，「巧婦難為無米炊」。彷彿醫療爆煲是管理得好、管理人員力挽狂瀾的最好結果。政府的回應都是增撥資源，但人手不足是長期問題，不能一下子可以解決，更埋怨有錢都請不到醫護；更抱怨醫委會的本地醫生自私自利，保護主義心態，阻攔外地醫生來香港行醫。

過去20年所有醫療問題彷彿只有人口老化、人手不足和病牀不足三大問題。今年疫情一到，什麼人口老化問題、病牀不足問題、人手不足問題，好像一下子全都解決了。現在急症室急症平均等候時間是15分鐘，非急症是90分鐘，內科病房的佔用率約45%。今年公共醫院的情况反而是20年來最好的。究竟疫情之下，香港醫療系統為什麼跟國際完全相反，歐洲、美洲各個香港嚮往的西方先進醫療大國醫療相繼淪陷，而香港反為是過去20年情况最好的一年？

4招輕易解決「醫療爆煲」困局

翻查香港的新聞，於2月10日醫管局公布三大措施以減少工作量，騰出人手應付肺炎大流行：

（1）公立醫院專科門診會逐步減少服務量，專科門診會聯絡其他病情穩定及病况輕微的病人，另行安排覆診日期，及為病人覆配藥物；（2）手術服務方面，緊急手術服務維持正常，預約手術除了癌症治療等必要手術外，其餘將會全部延期；非緊急及例行的臨牀檢查，例如內窺鏡、胃鏡等亦會安排延期；（3）醫管局亦與數間私家醫院開展公私營協作計劃的協商，分流部分公立醫院病人到私家醫院接受診治（據說沒有使用）。

在醫管局三大措施之下，再加上市民的主要防疫措施——戴口罩及洗手，急症室的每天使用量，由2019年高峰平均每天的六七千人，下降至今年2月13日的3300人（見2月14日的報章報道）。

3月高拔陞透露約六成內窺鏡檢查暫停，另外約有五成預約手術受影響，但盡量不會影響到癌症及緊急手術；至於急症室求診人數平均則下跌兩至三成。

總括來說，疫情以來醫管局的主要服務包括（1）全港市民的醫療安全網；（2）救治意外及急症服務；（3）嚴重及昂貴疾病治療；（4）訓練醫護人員等服務仍然維持正常。在疫症下醫護人員長期零感染。今次在疫情下削減的服務包括：為病情穩定的專科門診病人配藥，減少了六成非緊急的內窺鏡檢查，暫停了五成非緊急手術。再加上流感的控制。這4招就輕易解決了過去20年醫療爆煲的困局。什麼人口老化、病牀不足、人手不足等藉口不攻而破。醫療爆煲的問題其實就是錯誤的醫療策略及無能的管理而造成的（見筆者去年2月8日於《明報》發表的〈自編自導自演的醫療爆煲〉）。

倡家庭醫生照顧穩定專科病人

醫學界過去十幾年的建議就是利用私營的3000個普通科醫生及3000個專科醫生，在社區照顧所有病情穩定的政府專科門診病人，方便病人跟就近的社區醫生覆診，省時省力。若五成的內窺鏡檢查及五成的非緊急手術也由私醫承辦，醫療系統馬上撥亂反正。要急症室急症等候15分鐘，非急症等候90分鐘，病房保持四至八成滿，公共醫生每周減少工作時數約6至8小時（即是減少部分專科門診工作時間），已經不是夢想。穩定的專科病人給就近的家庭醫生照顧。這樣對公私營醫生及病人都有好處，將會是三贏局面。香港政府會如何取捨？

作者是香港醫學會會董、香港公共醫療醫生協會前會長