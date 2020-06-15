香港沒有憲法 不可能有法治（文：鄭立） (09:00)

香港有些人天天說自己守護法治，那就是說，香港政府應該守香港的「憲法」，外人聽起來感覺香港是一個立憲國家，有憲可守，連香港人自己也頗為迷糊，認為自己有。可是，香港根本沒有憲法。

香港只有《基本法》，很多人把它當成是香港的憲法。但基本法不是憲法，基本法只是「中華人民共和國憲法底下的憲制文件」，請去網上找基本法小冊子的封面，雞乸咁大隻字寫住「中華人民共和國憲法」，基本法就只是中華人民共和國憲法底下的一個「參考文件」，不是憲法，人家沒有說過這是憲法。基本法不是憲法，重申，基本法不是憲法。

沒有憲法，就無憲可守，無憲可守，香港就不可能是法治社會，沒有憲法的法治社會是不可能存在的。

現實已經擺在眼前，北京政府直接為香港立國安法，不需要經香港的立法機構同意，甚至也不需要理會香港的法庭，而香港政府會配合。政府無憲可守，也不會守基本法，北京政府與他們的官員，權力也完全壓倒了香港的立法和司法機關。不僅有很多權力大於基本法的個人與機構存在，基本法也沒有辦法牽制任何這些行為，基本法不僅無法限制政府權力，反而被用來限制市民，例如打壓他們的被選舉權。

中華人民共和國的憲法不是憲法。它名字叫「憲法」，但沒有「違憲審裁」，徒具其形，從《中國憲法》到基本法，一切的存在就只是給你一個幻覺，裝成有憲制，讓一堆人以為自己是活在一個立憲國家裏。反正一堆吵着要憲制的人，都是不求甚解的差不多先生，看到外表很像的東西就心滿意足，所以被有心人餵假貨。

菠蘿包沒有菠蘿；犀牛不是牛；早乙女亂馬不是馬；波多野結衣無法穿在身上；屁股不能在港交所上市；月經不能拿去念；紫河車不是車；碗仔翅不是翅；中國憲法也不是憲法。別把名字寫着憲法的東西當成是憲法，况且基本法就索性連名字都沒有「憲法」兩字。

香港並沒有法治可供任何人守護，香港只有一個以為自己是法治的幻象，供大家去守護。香港的制度一直就是這樣，香港的法治無法死，因為從未出生。

香港死了的不是法治，而是那個以為自己有法治的幻覺和騙局。作者是專欄作家