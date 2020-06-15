全民檢測與「假陽性悖論」（文：程騰歡） (09:00)

首先是一些代號：D代表有病，¬D代表無病；P代表檢測陽性，¬P代表檢測陰性。

根據團隊蒐集的數據，可以得出以下概率（Probability或Pr）：

． 病發率1%，即有病概率是Pr(D) = 0.01

． 無病概率是Pr(¬D)，Pr(¬D) = 1-Pr(D) = 0.99

． 快速測試準確度90%，即有病的人測試呈陽性概率Pr(P|D) = 0.9

． 如上，無病的人測試呈陰性概率Pr(¬P|¬D) = 0.9

快速測試不是絕對準確，出錯率為10%（因為準確度90%），所以檢測結果有可能出現「假陽性」和「假陰性」；假陽性是無病的人檢測呈陽性，而假陰性是有病的人檢測呈陰性。假陽性／假陰性代表快速測試出錯，即假陽性／假陰性概率均為0.1：

． 無病的人檢測呈陽性概率是Pr(P|¬D)，即假陽性概率，Pr(P|¬D) = 0.1

． 有病的人檢測呈陰性概率是Pr(¬P|D)，即假陰性概率，Pr(¬P|D) = 0.1

以上一共有6個概率，可以整理如下：

． 有病概率：Pr(D) = 0.01

． 無病概率：Pr(¬D) = 0.99

． （真）陽性概率：Pr(P|D) = 0.9

． （真）陰性概率：Pr(¬P|¬D) = 0.9

． 假陽性概率：Pr(P|¬D) = 0.1

． 假陰性概率：Pr(¬P|D) = 0.1

假設當局推行全民檢測，即每位市民會得到檢測結果，但究竟這些檢測結果代表什麼？以下是兩個最基本問題：

．檢測呈陽性的人無病概率（Pr(¬D|P)）是多少？

．檢測呈陰性的人有病概率（Pr(D|¬P)）是多少？

假設個案：「檢測呈陽性者無病概率」達92%

以上兩個問題重要，因為「檢測呈陽性的人無病概率」（Pr(¬D|P)）有別於「無病的人檢測呈陽性概率」（Pr(P|¬D)），即Pr(¬D|P)和Pr(P|¬D)是兩個不同概率（同樣地，Pr(D|¬P)也有別於Pr(¬P|D)，分析見下文）。根據行為經濟學家的觀察，很多人分不清Pr(¬D|P)和Pr(P|¬D)有別。既然Pr(¬D|P)和Pr(P|¬D)有別，那又如何計算Pr(¬D|P)？以下是Pr(¬D|P)的逐步計算，或可幫大家分清Pr(¬D|P)和Pr(P|¬D)之別。

． 1000人中有10人有病（Pr(D) = 0.01），990人無病（Pr(¬D) = 0.99）

． 10有病的人中有9人檢測呈陽性（Pr(P|D) = 0.9），其餘1人檢測呈陰性（即假陰性）

． 990無病的人中有891人檢測呈陰性（Pr(¬P|¬D) = 0.9），其餘99人檢測呈陽性（即假陽性）

． 檢測呈陽性總共108人，其中9人有病，99人無病，即檢測呈陽性的人無病概率Pr(¬D|P)=99/108 ≈ 0.92，遠遠大於Pr(P|¬D) = 0.1

其實，1000人中絕大多數人無病（990人），當中假陽性99人，遠遠多於（真）陽性9人，令到檢測呈陽性的人無病概率升至0.92，即Pr(¬D|P) ≈ 0.92。這個結論有些出乎意料，被稱之為「假陽性悖論」（false positive paradox）。

計算Pr(¬D|P)可用另一方法，就是直接應用貝葉斯法則（Bayes' rule）如下：

Pr(¬D|P)

= [Pr(P|¬D)Pr(¬D)] /

[Pr(P|D)Pr(D)+Pr(P|¬D) Pr(¬D)]

= [0.1(0.99)] / [0.9(0.01)+0.1(0.99)] ≈ 0.92

基礎概率謬誤 需小心處理

在以上算式中，Pr(D)只在分母出現，但Pr(D) = 0.01，數值小而對分母貢獻不大，所以分母只略為高於分子，令到Pr(¬D|P)數值接近1（≈ 0.92），遠遠高於Pr(P|¬D) = 0.1。Pr(D)是基礎概率（base rate），卻往往被人忽略，造成假陽性悖論，因此假陽性悖論是一種「基礎概率謬誤」（base rate fallacy或base rate neglect）。

如果當局推行全民檢測，結果是檢測呈陽性的人無病佔92%（或檢測呈陽性的人有病只佔8%），全民檢測便不再合情合理。另外，以上分析還未考慮假陽性的其他問題，如假陽性的人和其家人承受不必要的困擾和影響；假陽性的人也需要醫療跟進，涉及費用可大可小（假陽性的其他問題不在本文討論範圍之內）。

既然有假陽性悖論，假陰性問題亦需要小心分析。首先，「檢測呈陰性的人有病概率」（Pr(D|¬P)）和「有病的人檢測呈陰性概率」（Pr(¬P|D)）不同；後者是0.1，而前者可以用以上1000人的例子推算。檢測呈陰性總共892人，假陰性只佔1人，其餘891人為（真）陰性，所以檢測呈陰性的人有病概率Pr(D|¬P) = 1/892 ≈ 0.0011，遠遠低於Pr(¬P|D) = 0.1，此為假陰性悖論。

如果用貝葉斯法則計算檢測呈陰性的人有病概率（Pr(D|¬P)），便會顯示假陰性悖論同樣是由基礎概率被忽略引起，所以假陰性悖論也是一種基礎概率謬誤。

在此例子中，假陰性悖論的問題不大，因為檢測呈陰性的人有病概率非常低（Pr(D|¬P) ≈ 0.0011），把檢測呈陰性的人視為無病風險很小。

以上並不是真實例子，本文旨在帶出基礎概率謬誤，說明假陽性／假陰性問題需要小心處理，才可免被假陽性／假陰性悖論困惑。貝葉斯法則是通用方法，適用於分析真實個案。

作者是香港大學經濟及工商管理學院副教授